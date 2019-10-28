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 Киевские новости, Здоровье
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Все про:Киев (18114) дифтерия (26)

 В Киеве зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, - лабораторный центр МОЗ

Столичные медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве.

Женщину 1986 года рождения с подозрением на дифтерию госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра МОЗ.

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Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и через предметы обихода, посуду и игрушки. Чаще всего поражает ротоглотку, могут пострадать гортань, бронхи, кожа, другие органы. Единственной профилактикой инфекции является вакцинация. Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991–1998 годах, вызванной низким охватом вакцинацией и отсутствием ревакцинации, дифтерией заболели около 20 тыс. человек, 696 из них умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3156330
 
 
 Топ комментарии
 
Помните, мамочек опущих " ВАКЦИНАЦИЯ УБИВАЕТ".. Так как дела мамочки? Норм? ПрЭлЭстно
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Сыаоротки противодифтерийной нет, супруноиды разрушили все что можно было, загнали страну в дифтерию и не способны закупить даже сыворотку, без которой и привитым будет такой же пиз..ц как и невакцинированным
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Вакцинация единственное решение по предотвращении подобных болезней. Этотваше дело вакцинировать или нет, но вакциеацию придумали не идиоты с подворотни и она ничего ужасного из себя не представляет. А ваша дочь может с легкостью подцепить без вакцинации что угодно, это не просто так в МОЗ ввели.
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Помните, мамочек опущих " ВАКЦИНАЦИЯ УБИВАЕТ".. Так как дела мамочки? Норм? ПрЭлЭстно
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ну а причины отказа ? у меня одна дочка не привита ни одной вакциной \ уже взрослая\ аллергетик . а в городе ни одного аллерголога не было пульмонолог за него и дохтура прямо говорили . что будет в случае вакцинации мы не знаем но подпиши . что согласен с любыми последствиями
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Вакцинация единственное решение по предотвращении подобных болезней. Этотваше дело вакцинировать или нет, но вакциеацию придумали не идиоты с подворотни и она ничего ужасного из себя не представляет. А ваша дочь может с легкостью подцепить без вакцинации что угодно, это не просто так в МОЗ ввели.
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вы не поняли . я не против вакцинации \ хотя мне ещё ни кто не объяснил как вакцинация от столбняка даёт иммунитет если переболевший столбняком его не приобретает абсолютно \ я про соблюдение норм МОЗ о том . что перед прививкой должен быть осмотр у аллерголога это ведь тоже не просто так ввели
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Как бы вся эта история не закончилась приходом к власти Товарищей Большевиков ,людям уже ВСЁ в печёнках сидит ! В Киеве зафиксирован второй случай заболевания на дифтерию, - лабораторный центр МОЗ - Цензор.НЕТ 6881
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Сыаоротки противодифтерийной нет, супруноиды разрушили все что можно было, загнали страну в дифтерию и не способны закупить даже сыворотку, без которой и привитым будет такой же пиз..ц как и невакцинированным
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192 дозы на страну))))ксения,обновите методичку. 192 дозы (на 86 пациентов) - это ничто в условиях эпидемии. корь - это цветочки по сравнению с дифтерией. а официально даже кори у нас 46000 случаев. а смертность от дифтерии кудааааа выше. кстати о вакцинированных? вы адс-м сделали, Ксения? а то я за вас волнуюсь - форум в вас нуждается, берегите себя и ревакцинируйтесь срочно!!!
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ви готові витратити мільйони гривень на те що може і не знадобитись ?
і хто вам сказав, що сиворотку вводять всім ?
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протоколы по лечению дифтерии вам в помощь. и да,я готов. это "нэ втратити", это быть готовым к тому,что сами и прогнозировали.
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прогнозували ще рік тому.
було достатньо часу та вакцини, щоб зробити щеплення.
сиворотка ввдиться по різному, залежно від форми та інтоксикаційних явищ.
а ви самі зробили щеплення ?
якщо так, то можете дуже не хвилюватись.
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я вам говорю А, а вы мне вслед вторите,что А - это А. сыворотка оказывается вводится?))))) ну хоть тут у нас консенсус. а вы в курсе,что многим деткам смещают вакцинацию на года-два в связи с противопоказаниями. вот например год назад 2-месячному малышу педиатр сказал ,что надо прививаться по индивидуальному календарю и ребенок не привит - это на самом деле очень распространенное явление...и много чего еще можно рассказать. но с вами бесполезно: слава кпсс - значит слава кпсс. слава супрун-значит слава супрун. а оно оказывается Украина совсем не похожа на омэрыку,и количество привитых не такое как в штатах, и министр должен был это учесть, оно же МОЗ України возглавляло, а не CDC
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так то Супрун винна, що повно нещеплених "дітей", яким вже бозна скільки років ?
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супрун виновата в том,что нет препарата,для оказания помощи гражданам страны,министерство здравоохранения которой она возглавляла. и это не оговаривается. ты возглавляешь МОЗ страны со специфическими гражданами - значит должна была сделать так,чтобы был препарат, а не так чтобы этих граждан стало меньше. вы тут умничаете, а на самом деле 8/10 взрослых АДС-м не делало раз в 10 лет после окончания школы/армии. в том числе таких неревакцинированных полно и среди ваших родных и близких.и их тоже поставил под удар министр,который к вопросу подошел так: я сказала вакцинироваться - пусть вакцинируются, а нет - пусть дохнут
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ви якийсь дивний...
простіше та дешевше зробити вакцину і забути.
чи ви думаєте, дифтерія та сиворотка безпечніші за вакцину ???
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зі щепленими буде все нормально.
навряд чи їм знадобиться сиворотка.
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страну таки загнали в дифтерию 10-11 лет назад и как раз таки Супрун про это говорила о необходимости вакцинации сроки действия вакцины у привитых истекают в этом - следующем году
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прогнозируя эпидемию,в угаре бестолкового реформаторства, забыли закупить единственный действенный препарат. лучше пусть окочурится десяток-другой тысяч плебеев, но рассея не заработает на копеечной сыворотке - это пэрэмога
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Супрун - моей первой инициативой после прихода было созыв СНБО по поводу вакцинации в стране и . что ситуация с вакцинами имеет угрожающий характер . мои обращения ни официальные ни публичные не помогли. Между прочим только зеля стал президентом она опять требовала созвать СНБО на эту тему и опять её проигнорировали .
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Ни вакцин, ни сывороток при супрун и не хватало, а если и были, то запрещённые на Западе, абы не из раши.
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пентаксим и т.п. по 4-6 месяцев нельзя было в аптеках найти... в частных клиниках в очередь
записывались желающие на прививки в ожидании препарата
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шановний, я после прихода не мог ребенку БЦЖ сделать,слава богу зарабатываю и сделал в Добробуте. но у нас пол города в добробут не может себе позволить сходить. слова - это только слова. а дела - это дела.
антирабический иммуноглобулин пропал, люди после укуса лисицей по соседним областям гоняли в поисках препарата..прямо как сейчас с сывороткой.
фейсбук уляны - это одно, а реальность она совсем другая
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А хто рекомендує?

Якщо Супрун, то вмиратимуть, але будуть проти.

Будуть транслювати кацапську брехню про "шкоду" щеплень.
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Будут немцы опять без штанов воевать? Во славу нургла.
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