 В Киеве зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, - лабораторный центр МОЗ

Женщину 1986 года рождения с подозрением на дифтерию госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра МОЗ.

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Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и через предметы обихода, посуду и игрушки. Чаще всего поражает ротоглотку, могут пострадать гортань, бронхи, кожа, другие органы. Единственной профилактикой инфекции является вакцинация. Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991–1998 годах, вызванной низким охватом вакцинацией и отсутствием ревакцинации, дифтерией заболели около 20 тыс. человек, 696 из них умерли.