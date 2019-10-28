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Все про:вор в законе (205) организованная преступность (35) убийство (5369) Харьков (4470) Харьковщина (1398) Аброськин (567)

 "Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове. ИНФОГРАФИКА

В Харьковской области продолжается война за передел сфер преступного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин

"25 октября этого года была уже не первая неудачная попытка убить Жору Исакова, который является членом преступной группировки Князя. Этот факт доказывает, что продолжается долговременная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области", - написал он.

Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове 01

По словам Аброськина, сам киллер Алексей Титов, житель Горловки Донецкой области. С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевская исправительная колония № 12. На тюремном сленге имел статус "козла", работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году: "Это подтверждает основную версию, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденные "переселенцы"". 

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"Анализируя все события, которые происходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства происходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния воров в законе и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане", - отметил он.

Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове 02

Кроме того, Аброськин добавил, что еще не поставлена ​​последняя точка о лишении статуса вора в законе Андрея Львовского, когда три законника избили последнего и сняли "воровскую корону": "Кстати, по словам присутствующих "помог" им в этом преступный авторитет по кличке Юра Молдован, который в воровской сходке, был приглашен как "свидетель", где дал правдивые "показания" относительно своего кума Андрея Львовского. Вот эти "показания" могут стоить ему собственной жизни с последующим перераспределением его легального и теневого бизнеса. Кстати, в преступном мире система защиты "свидетелей" совсем не работает".

Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове 03

"Но, у избитого, униженного и "раскоронованного" законника Андрея Львовского есть шанс вернуть свой статус вора в законе. И в преступном мире является своего рода апелляция: для этого ему нужно собрать влиятельных законников, которые выслушали бы его объяснения, также трех воров, причастных к его избиению, Умку, Нодара Руставского, Дато, которые должны обосновать свои действия.

Что интересно, Львовский/Неделя должен полностью профинансировать эту сходку, обеспечить безопасность, но самое главное - убедить прибывших, что полиция или другие правоохранительные подразделения не будут им противодействовать именно во время этого "мероприятия".

Обычно такая "апелляция" стоит для законника до 10 млн долларов", - сообщил Аброськин.

"Для противодействия не с рядовым составом преступных группировок, а именно с лидерами преступных организаций, ворами в законе нам нужен новый инструмент - закон. Без этого не будет дальнейшего развития нашей страны, потому что они тянут нас всех вниз", - резюмировал экс-замглавы Нацполиции.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове 04

Источник: https://censor.net.ua/n3156326
 
 
 Топ комментарии
 
На фоне каепитулянтских инициатив Моники Зеленски это вполне закономерно.

Донбабве уже осваивает свои новые территории.
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А менты у нас что статисты ? "Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове - Цензор.НЕТ 1783
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Самый эффективный министр, чего уж там... бандитизм как в 90ых. Собаков - самое днище которое зебилы могли взять от предидущей власти и они справились с этим.
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кто бы поросей прорядил
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На фоне *************** инициатив Моники Зеленски это вполне закономерно.

Донбабве уже осваивает свои новые территории.
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Самый эффективный министр, чего уж там... бандитизм как в 90ых. Собаков - самое днище которое зебилы могли взять от предидущей власти и они справились с этим.
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Менты - блогеры, может лучше с преступностью бороться, а не генеалогическое древо "воров в законе" расписывать...?
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Ммм илиту да еще и бандитскую. Але, никакие обколотые герычем васяны государству не конкурент. При желании их ********* сараи градом ваще изи. И выловить в кабаках да вырезать.
Короче срочно донатим бомжу Сане иначе он не выпишется за вас при ******** с божем Олегом
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А ты,вообще,за кого будешь?За коммунистов или большевиков? (CCCCC)
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Каких еще комми? Насколько я помню осетрина Джуга шапки крал и барсетки до вербовки лордом Бивербруком. Будет он с братанами боротся шоле?
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Может и верно, что менты не вмешиваются, пока воры и бандиты сами сокращают своё поголовье во внутренних разборках.
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Обколоть герычем и мифом этих грузин да посадить на ботоферму вертухаям. Пускай СИ занимаются и на олх баянами торгуют.
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а аброськин кресло поджимает и статистику ведет
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>Кроме того, Аброськин добавил, что еще не поставлена ​​последняя точка о лишении статуса вора в законе Андрея Львовского, когда три законника избили последнего и сняли "воровскую корону"
Я таких воров видел целый табун или ****** велики во Франции чтобы упоротся или в Польше на почте телефоны воруют.
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Получается, ему нужно 30.000-50.000 велосипедов во Франции или телефонов в Польше украсть, чтобы сходку провести.
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так подойди в "Парус" и скажи всё это Львовскому ….
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Побежит потом к ментам плакатся или сразу крыше позвонит? Я воров в законе видал не 1 штуку. А грузинских, школу закончил и сразу коронуют, под каждой пальмой их по 3 штуки сидят в нарды играют.
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Такое впечатление от прочитанного, что Аброськин и сам часть преступного мира.
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какой на *** закон! к СТЕНКЕ ВСЮ ЭТУ ПАДАЛЬ И ДЕЛО С КОНЦОМ! Ведь все, мусора, всё знают, а делать не хотят и не желают! Вместе с авторитетами и мусоров - пассивных, судей слепых , к стенке , которые это все покрывают! А то от судов да от ваших законов столетиями суды длятся, и по итогу еще и невиновными признаются...
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Нихочу никого обвинять (или отбеливать) НО. Читаю г-на Андре 2014 и недоумеваю((
Вы в "теме" или в "доле"??????
Вы призываете "мусоров" щимить "авторитетов".......
Стесняюсь спросить- а с какой стороны Вы "такій обізнаний"????
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а я стесняюсь спросить... вы статью читали? и вообще вы из какой страны вещаете? Или вы думаете расклад авторитетов в статье это чисто выдумка чья то? А вообще рекомендую с данной темой ознакомиться получше! Или вы не в курсе кто у вас в городе заправляет всем? или вы просто хатаскрайник! И вообще то у нас идет извечная борьба с коррупцией))) и бандитами... Хотя бы читайте больше)))
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Ну що зебіли - при Пороху таке було ?? Привіт 90 -Іі - ЗЕБІЛИ це ви зробили РАЗОМ !!
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О дидя кинорежисера, плез. То что камера не видит того нету?
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А "покушение" на Гепу чё не нарисовали?
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Захват Харькова донецкими начался сразу после смерти Кушнарёва,глваря местной ОПГ.Который был весьма самостоятельным мафиозо.Он на паритетных началах сотрудничал с донецкими хряками,но донецких в Харьков не пускал.Дупа и Гепа полностью сдали Харьков шапкокраду.Их дуплили самым бесстыдным образом за сухарь.
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Похоже, раскруткой негатива слуги готовят захват Харькова под себя, как уже полным ходом делают это с Киевом.
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бач ти.. мало шо в нас Ылита свиней в нас ще Ылита преступная... вчора мєнти бабок на ринку ганяли аж дим йшов.. ото мабуть були представники злочинної Ылиты
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и это вещает Амброськин-севастопольский мусор(защитник,*****,Украины)...
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распустили сепаров по всей территории, теперь радуйтесь.
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Не припоминаю в Беларуси воров в законе.Лет 15-20 как исчезли.
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Лохи кончились Лучше корочку купить и стать прапором, на крайняк ментом.
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Элементарная ротация --были Винницкие ,будут Харьковские евреи.
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