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 Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. ФОТО

Президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена и финансиста Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА 01

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева. Соответствующий указ подписан 28 октября. Во время встречи в Офисе Президента Глава государства вручил Алексею Чернышеву служебное удостоверение, пожелал новому руководителю области успехов и выразил надежду, что Киевщина получит новый импульс для развития", - сообщили на сайте ОП.

Отмечается, что новый председатель Киевской ОГА "поблагодарил Президента за доверие и возможность работать в одной команде для достижения общей цели - сделать Украину инвестиционно привлекательной и богатой".

Кроме того, указами от 28 октября Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке.

Отметим, Алексей Чернышов родился в Харькове 4 сентября 1977 года. Он учился в ХГУ "Народная украинская академия" на специальности "экономика предпринимательства". Кроме того, получил юридическое образование в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. 

Чернышов был помощником депутата Александра Фельдмана на общественных началах в трех созывах, когда тот избирался в народные депутаты сначала от "Блока Юлии Тимошенко", а потом от Партии регионов (с 2006 года по ноябрь 2014 года).

В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию VI2 Partners, и в 2017 году выкупил на нее у "Ашан Украина" пятую часть акций супермаркетов "Фуршет". Также он основал организацию Kyiv Vision Foundation, которая поддерживает культурные проекты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156325
 
 
 Топ комментарии
 
Чернышов был помощником депутата Александра Фельдмана на общественных началах в трех созывах, когда тот избирался в народные депутаты сначала от "Блока Юлии Тимошенко", а потом от Партии регионов (с 2006 года по ноябрь 2014 года).

Такие кадры Моника Зеленски не упускает ни при каком раскладе.
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Есть физиономисты поблизости? Подтвердите мои опасения... Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 2916
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Ну... то були лузери і лохи...
Куди їм до блаЗЕня.
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впечатление что специально подбирают нелохов с дебильными харями.
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а що его так укоротили на Донбассе ,с головы надо было начинать - а то не порядок конкретный)))))
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Чернышов был помощником депутата Александра Фельдмана на общественных началах в трех созывах, когда тот избирался в народные депутаты сначала от "Блока Юлии Тимошенко", а потом от Партии регионов (с 2006 года по ноябрь 2014 года).

Такие кадры Моника Зеленски не упускает ни при каком раскладе.
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І знову з рюсськими корьнями ОВ керовнік... Савпаденіє? Не думаю....
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Так и рыгоанальная печать на все рыло. В самое хлебное время у Фельдмана подъедался. Кстати, нащот рузьге корней, я б не торопился. Просто так помощниками Фельдманов не становятся.
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Ржачная фотка. Впрочем, любые фотки с зе напоминают оптические иллюзии.

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Есть физиономисты поблизости? Подтвердите мои опасения...
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..."носатенький комарик. Вопьются в тело Украины и качают с неё как насосы.
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Будемо вважати, що це і є славянє. Нам достатньо, що ми українці.
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...походу, опять ему Порох в штаны навалил Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 3200
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Бизнесмен и финансист в Украине значит жулик и вор !!!
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Ну если он тоже из команды-зё, то это трындец, бо умных там пока не было.
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Новое лицо, которое побывало во всех корытах разных партий, в том числе рыгов.
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всю этУ зелуную банду марадеров скоро погоним на ростов!
если постреляем.дело времени
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Какой национальности новый губернатор наверное говорить не надо - фото лучше слов .
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