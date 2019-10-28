 Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. ФОТО

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева. Соответствующий указ подписан 28 октября. Во время встречи в Офисе Президента Глава государства вручил Алексею Чернышеву служебное удостоверение, пожелал новому руководителю области успехов и выразил надежду, что Киевщина получит новый импульс для развития", - сообщили на сайте ОП.
Отмечается, что новый председатель Киевской ОГА "поблагодарил Президента за доверие и возможность работать в одной команде для достижения общей цели - сделать Украину инвестиционно привлекательной и богатой".
Кроме того, указами от 28 октября Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке.
Отметим, Алексей Чернышов родился в Харькове 4 сентября 1977 года. Он учился в ХГУ "Народная украинская академия" на специальности "экономика предпринимательства". Кроме того, получил юридическое образование в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.
Чернышов был помощником депутата Александра Фельдмана на общественных началах в трех созывах, когда тот избирался в народные депутаты сначала от "Блока Юлии Тимошенко", а потом от Партии регионов (с 2006 года по ноябрь 2014 года).
В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию VI2 Partners, и в 2017 году выкупил на нее у "Ашан Украина" пятую часть акций супермаркетов "Фуршет". Также он основал организацию Kyiv Vision Foundation, которая поддерживает культурные проекты.
Куди їм до блаЗЕня.
Такие кадры Моника Зеленски не упускает ни при каком раскладе.
Один.
Не долго.
если постреляем.дело времени
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