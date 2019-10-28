 НАБУ сообщило экс-члену НАПК о подозрении в декларировании недостоверных сведений. По данным СМИ, речь идет о Корчак

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"28 октября 2019 г. детективы Национального бюро под процессуальным руководства прокуроров САП сообщили бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тыс. грн. Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 г. сведения об автомобиле, которое находилось в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г. это имущество находилось в постоянном пользовании экс-должностного лица НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 г., чего экс-чиновница не сделала. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года", - говорится в сообщении.
По данным Украиснких новостей, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю Национального агентства по предотвращению коррупции Наталии Корчак.
Слава Богу Кролик удержался не сфоткался
поконкретней,демчина,и его строительные фирмы и настоятельные просьбы руководителям выбрать конкретную фирму то же с прокуратурой и убоп непонятливых дожимали проверками. вобщем 5 летняя имитация борьбы с коррупцией с полным ее крышеванием.
к меру за 5 лет у меня нет претензий несмотря на выписанные себе любимому крупной премии.
Але ж блаЗЄнські поспішають до 1-го Листопада підкинути хоч щось.
Півмільйона гривень -- це менше, ніж блаЗЄнські беруть за одне голосування в Раді. І їм за це лише "поліґраф".