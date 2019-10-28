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 Политика Украины
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Все про:Корчак (171) электронное декларирование (684) НАПК (772)

 НАБУ сообщило экс-члену НАПК о подозрении в декларировании недостоверных сведений. По данным СМИ, речь идет о Корчак

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн грн экс-члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. По данным СМИ речь идет о Наталии Корчак.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября 2019 г. детективы Национального бюро под процессуальным руководства прокуроров САП сообщили бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тыс. грн. Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 г. сведения об автомобиле, которое находилось в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г. это имущество находилось в постоянном пользовании экс-должностного лица НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 г., чего экс-чиновница не сделала. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года", - говорится в сообщении.

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По данным Украиснких новостей, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю Национального агентства по предотвращению коррупции Наталии Корчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3156321
 
 
 Топ комментарии
 
по єтой курве давно тюрьма плачет!
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вот эту тетю надо посадить 100% за её премии НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 811
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при Яценюку хоч не було своїх фірм які кришували силові органи за відкати.
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Да ти шо???
Слава Богу Кролик удержался не сфоткался
НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 9935
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- Да и родители не в порядке и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику… (с)
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Спитай у Сявка, до чого він з сашком бєггинсом фоткався. Може вони сім`я...
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она и "морковных" и "шоколадных" крышевала
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Ну открой, она в доступе. Разница в том, что ты голосовало за учителя на велосипеде, а получило пархатого ублюдка, с кортежем охраны 60 человек, который за 5 лет заплатил налогов 0 (ноль), держит бабло в офшорах, и отмывал ворованное из Привата.
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я голосував проти петіної коррупції,це ж надо було настільки все просрати щоб програти кловану,наркоману,пісюнограю і далі по списку...
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та ты шо! давай попробуем сыграть в игру- кинь пару примеров что "Петя" украл, и как тебя это коснулдось. Сразу просьбы-отсылать в телевизор на Г+Г не надо, не смотрю.
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я працював з бюджетними коштами і бачив як пилилися мільони,наприклад під фейкові ремонти ці оборутки кришувалися згори тими чиновниками яке призначало порося.і не треба казати що бояри погані...і він не знав
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жги поконкретней. ты выбрал мэра, он назначил руководителей во все инстанции, от учителя и врача, до теплоэнернго, а депутаты голосуют бюджет. ты в министерстве работала? так там Гройсаман. и как то странно, ты вроде типа за все хорошее, и молчала, не обратилась в органы, было страшно? еще не поздно.
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я вообще мужчина а не женщина
поконкретней,демчина,и его строительные фирмы и настоятельные просьбы руководителям выбрать конкретную фирму то же с прокуратурой и убоп непонятливых дожимали проверками. вобщем 5 летняя имитация борьбы с коррупцией с полным ее крышеванием.
к меру за 5 лет у меня нет претензий несмотря на выписанные себе любимому крупной премии.
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Где то на грядке, грустно замер кролик Сеня с морковкой во рту....
НАБУ сообщило экс-члену НАПК о подозрении в декларировании недостоверных сведений. По данным СМИ, речь идет о Корчак - Цензор.НЕТ 3287
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неужели Натаху за шкирку возьмут???
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А шо скажут Свинарчуки из Яценюковского воровского кодла?
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Бедная женщина недовыписала себе миллионных премий, а ее теперь за это по кабинетам таскают. Нехристи вы.
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Ну что за мрак с кадрами Порошенко творится, - кинь палку - в вора попадешь.
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Дело открыто в октябре 2017. Два года как. При клятом Порошенко. Или вы, зебилы, не только думать, но и читать не умеете?
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При Порошенко абсолютно все "дела" о коррупции открывались только на бумаге, но ни одно не дошло до суда ибо Порошенко через кума Луценко и Ко не давали им ходу, тем самым поощряя коррупцию,взяточничество и откровенный грабеж самыми грязными методами ибо сами воры и проходимцы высшей степени!! Ты и сам петушок такой же))
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Пацак, перечисли дела, доведенные до суде при зеленском.
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И, да, не забудь, по словам самого Щели, Рябошапка "на 100% мой человек". НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 6551
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А за получение премии "ни за что" когда?
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Особа одіозна. Але нічого їй не буде. Бо вже саме "звинувачення" кульгає.
Але ж блаЗЄнські поспішають до 1-го Листопада підкинути хоч щось.
Півмільйона гривень -- це менше, ніж блаЗЄнські беруть за одне голосування в Раді. І їм за це лише "поліґраф".
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вот эту тетю надо посадить 100% за её премии
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Всего то? И больше не за что вжарить эту "фронтовичку"?
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Ну, а Беню когда уже за шкирятник возьмут...!? Или ссыкотно всем НАБУ, СБУ, ГБР, МВД, ГПУ, САП, НАЗК..!? НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 7984
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Эту наглую шакАладную шалаву надо заставить го вно жрать на зоне.
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Тра не с Корчак починати, а з Мародьора Барижного! Це - головний ворог України і українців!!!
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