 НАБУ сообщило экс-члену НАПК о подозрении в декларировании недостоверных сведений. По данным СМИ, речь идет о Корчак

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября 2019 г. детективы Национального бюро под процессуальным руководства прокуроров САП сообщили бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тыс. грн. Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 г. сведения об автомобиле, которое находилось в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г. это имущество находилось в постоянном пользовании экс-должностного лица НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 г., чего экс-чиновница не сделала. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК сообщит НАБУ о декларировании недостоверных сведений гендиректором "Борисполя" и главой Полтавского облсовета на 14,7 млн грн

По данным Украиснких новостей, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю Национального агентства по предотвращению коррупции Наталии Корчак.