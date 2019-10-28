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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1445) НАТО (6504) ПДЧ (52)

 Украина должна настаивать, чтобы НАТО подтвердило наше намерение получить ПДЧ, - Геращенко

Партия "Европейская Солидарность" предлагает Верховной Раде поддержать наработанный ею проект заявления о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО. Украина сделала много шагов в проведении реформ и приближении к стандартам Альянса в различных сферах общественной жизни, а потому должна настаивать на подтверждении своих перспектив.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, сейчас на повестку дня еще больше выходит вопрос безопасности Украины и он должен оставаться ключевым в переговорах в Минске.

"В этом контексте очевидно, что прочный мир и надежная безопасность возможны только если Украина станет членом НАТО. Мы как парламент должны сделать все для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя там нам не предоставили План действий относительно членства.

Политик подчеркнула, что тогда это была позиция наших ближайших партнеров - Германии и Франции, которая обернулась огромной исторической ошибкой, и затем привела к агрессии Российской Федерации против Грузии, а затем и против Украины.

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"Сегодня, к сожалению, так же, когда наши партнеры говорят, что мы выйдем на новый специальный формат со страной-аспирантом на мой взгляд и по глубокому убеждению "Европейской Солидарности", так же делают большую ошибку", - отметила сопредседатель фракции.

"Мы с вами должны настаивать на том, что Украина сделали много серьезных важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдения стандартов НАТО в Вооруженных силах, для того, чтобы мы не вымаливали получение ПДЧ, а чтобы НАТО подтвердило намерение Украины получить План действий относительно членства", - заявила Ирина Геращенко.

Она добавила: "И твердо показывать, что в Украине сегодня существует единство по вступлению в Альянс. Тем более 54% украинцев поддерживают этот путь".

Ирина Геращенко отметила, что фракция "ЕС" предлагает Верховной раде Украины утвердить соответствующее заявление и обращение, которое является особенно актуальным учитывая будущий визит в Украину Генерального секретаря НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3156317
 
   
 Топ комментарии
 
5 років влада вибивала таку, як ти, кацапню з України.
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порошенко и его шобло, по-твоему истинные патриоты? Они и довели Украину до ручки, и пора этим уродам отвечать по закону, как и всем их адвокатам.
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Отправьте Ирку в НАТО, пускай настаивает ..... а если не сможет настоять, тогда на кол .. Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8305
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а Германия и Франция не согласны...
к тому же чем 5 лет занималась прошлая влада и до чего договор7илась с НАТО?
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5 років влада вибивала таку, як ти, кацапню з України.
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как видишь проданца порохобота из меня не получилось
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США не когда не соглашутся вместе с Германией и Францией
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"а Германия и Франция не согласны..."
Хіба голобородька цю херню не порішає, він же Зенелох, а не якийсь марадьор...
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невесёлое видео, что мертведчатина что зекоманда одна хрень,
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порошенко и его шобло, по-твоему истинные патриоты? Они и довели Украину до ручки, и пора этим уродам отвечать по закону, как и всем их адвокатам.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.

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До якої ручки? Конкретно. З прикладами. Чи, як завжди збрехало й здриснуло?
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и что это изменит? ну подтвердят, и дальше что? все равно х.й возьмут
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Как бы петя-путе боты не старались заморозить конфликт и не пустить Украину в НАТО а Зеленский прекратит войну восстановит границу и принесет в Украину МИР и НАТО!
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Ххахахахха веселый касапчик ТОП ГАН пытается - картинками остановить НАТО причем через интернет!)))
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...зелепузик, твоя тупость - это генетическое или просто в трамвае заразился? Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9332
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Ха ватный пупсичек топ ган в истерике не скули шлюшка петя-путинская терпи !))
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...а твоя мамочка не обидится, что ты меня пытаешься называть ее домашним прозвищем, вася? Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3649
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Шо? Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 305 А тепер по пунках. Розкажіть, будь ласка, як же він буде зупиняти війну, відновлувати кордони. Кордони, це ви про ордло, чи й про повернення криму. І детальніше про "принесення" НАТО та ЄС.
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Гугл - искать - нормандский формат - там сложного ничего нет - если попробовать почитать !)
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НАТО должна подтвердить намерение Украины?
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Скорее всего чтобы НАТО подвердил согласны ли они предоставить пдч и в какие сроки !Кстати Зеленский говорил с Генсеком НАТО в сентябре ! Он отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.
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Все таки это разные вещи. Не могли в Будке найти человека, который может нормально выразить мысли
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А почему и нет, принимайте, заявляйте . Только не создавайте структуру по распилу денег народных .
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Отправьте Ирку в НАТО, пускай настаивает ..... а если не сможет настоять, тогда на кол .. Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8305
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