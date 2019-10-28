 Украина должна настаивать, чтобы НАТО подтвердило наше намерение получить ПДЧ, - Геращенко

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, сейчас на повестку дня еще больше выходит вопрос безопасности Украины и он должен оставаться ключевым в переговорах в Минске.

"В этом контексте очевидно, что прочный мир и надежная безопасность возможны только если Украина станет членом НАТО. Мы как парламент должны сделать все для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя там нам не предоставили План действий относительно членства.

Политик подчеркнула, что тогда это была позиция наших ближайших партнеров - Германии и Франции, которая обернулась огромной исторической ошибкой, и затем привела к агрессии Российской Федерации против Грузии, а затем и против Украины.

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"Сегодня, к сожалению, так же, когда наши партнеры говорят, что мы выйдем на новый специальный формат со страной-аспирантом на мой взгляд и по глубокому убеждению "Европейской Солидарности", так же делают большую ошибку", - отметила сопредседатель фракции.

"Мы с вами должны настаивать на том, что Украина сделали много серьезных важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдения стандартов НАТО в Вооруженных силах, для того, чтобы мы не вымаливали получение ПДЧ, а чтобы НАТО подтвердило намерение Украины получить План действий относительно членства", - заявила Ирина Геращенко.

Она добавила: "И твердо показывать, что в Украине сегодня существует единство по вступлению в Альянс. Тем более 54% украинцев поддерживают этот путь".

Ирина Геращенко отметила, что фракция "ЕС" предлагает Верховной раде Украины утвердить соответствующее заявление и обращение, которое является особенно актуальным учитывая будущий визит в Украину Генерального секретаря НАТО.