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 Политика Украины, За рубежом
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 "Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США

Президент Владимир Зеленский называл замораживание Трампом военной помощи США "техническим вопросом", в решении которого он не разменяет национальный интерес.

Об этом он сказал в недавно опубликованном августовском интервью журналисту The New Yorker, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это непростая история, которая длится уже давно, - отмечал Зеленский. - Большие империи всегда использовали меньшие страны в своих интересах. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю, чтобы Украина была пешкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на политические разногласия, как демократы, так и республиканцы поддерживают Украину, - Foreign Policy

Большую часть лета Зеленский и его советники провели в поисках выхода из своего затруднительного положения, отмечает журналист, цитируя описание западным дипломатом в Киеве его бесед с Администрацией Зеленского: "Украинцы спрашивали нас, есть ли человек, с которым мы можем поговорить в США. Они искали волшебное решение, человека, который сможет помочь".

Он считает, что "в каком-то смысле Зеленский был спасен докладом осведомителя, который, похоже, положил конец требованиям чиновников Трампа о проведении расследований".

"Но, пока расследование импичмента продолжается в Вашингтоне, перед Зеленским стоит задача не раздражать неустойчивого американского президента и при этом сохранить расположение среди демократов", - подытоживает автор материала.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3156313
 
 
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...грозно сказал приЗЕрватив коломойского...
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Пешка может стать ферзём, а вот фигляр без диплома клоуна и имитатор игры х..м на рояле - нет.
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Какая из преЗЕрватива КАЛОмойского пешка?
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Просрал за 100 дней внешнюю политику создаваемую 5 лет, а теперь оно что то там не позволит. Моника, а шо ты таки сделаешь? На рояле сыграешь? Или на гитаре?

"Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США - Цензор.НЕТ 4738 "Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США - Цензор.НЕТ 680
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Да ты уже позволил, пляшеш под дудку Кремля.
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Та какая там Пешка, целая Моника )))))))))
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я не позволю-аплодисменты, зрители катаются по полу от смеха
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В шахмати грати не вмію. будемо шестьорками (с) Зеленський.
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Україна пішаком і не була ніколи. Вона завжди боролася. Її могли боятися, ненавидіти, але завжди сприймали всерйоз. Особливо кацапи. Бо вона їм, як кістка у горлі. А ось сам ґЗєлєнскій може бути пішаком. І швидше всього ним і є. Як у одного олігарха, так і уодного лисого диктатора.
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Порошенко постоянно пресмыкаться перед пиндосами
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так зеля перед мокшандией присмыкается, тебя это не беспокоит?
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Не видел чтобы Зе пресмыкался вообще перед кем то
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Може на роялі про Трампа пісню збацаєш? Чом Зелене, ти на кого пасть свою відкрив?
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Лучше быть пешкой в команде США, чем конём (педальным) в команде Ху*ла. "Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США - Цензор.НЕТ 8986
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Сам принижувався перед Трампом

А тепер каже- не дозволю..🤣
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Эх, Вова.. Ну тогда она так и останется пустой клеткой под чьими-то фигурами.
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"Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США - Цензор.НЕТ 874

- не позволю...что-то там... не позволю!!! держите меня семь человек!!!
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Самое лучшее что может сделать клоун, так это объявить войну США и через 2 минуты сдаться. Было бы прикольно.
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схоже на істерику хлопчика з комплексом меншовартості
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Для этого нужно сыграть на рояле что-нибудь героическое.

"Не дозволю, щоб Україна була пішаком", - Зеленський про відносини зі США - Цензор.НЕТ 3262
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Могучая кучка дерьма возомнила из себя Наполеона.
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янелох и в шахмати умєєт іграть. гросмєйстєр.
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Бенина марионетка разбушевалась. Как это мило. Было бы. Если бы не так печально.
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сказал великий победитель всего и вся)))
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