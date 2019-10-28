 "Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США

Об этом он сказал в недавно опубликованном августовском интервью журналисту The New Yorker, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это непростая история, которая длится уже давно, - отмечал Зеленский. - Большие империи всегда использовали меньшие страны в своих интересах. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю, чтобы Украина была пешкой".

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Большую часть лета Зеленский и его советники провели в поисках выхода из своего затруднительного положения, отмечает журналист, цитируя описание западным дипломатом в Киеве его бесед с Администрацией Зеленского: "Украинцы спрашивали нас, есть ли человек, с которым мы можем поговорить в США. Они искали волшебное решение, человека, который сможет помочь".

Он считает, что "в каком-то смысле Зеленский был спасен докладом осведомителя, который, похоже, положил конец требованиям чиновников Трампа о проведении расследований".

"Но, пока расследование импичмента продолжается в Вашингтоне, перед Зеленским стоит задача не раздражать неустойчивого американского президента и при этом сохранить расположение среди демократов", - подытоживает автор материала.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.