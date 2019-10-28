 "Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США

Об этом он сказал в недавно опубликованном августовском интервью журналисту The New Yorker, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это непростая история, которая длится уже давно, - отмечал Зеленский. - Большие империи всегда использовали меньшие страны в своих интересах. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю, чтобы Украина была пешкой".
Большую часть лета Зеленский и его советники провели в поисках выхода из своего затруднительного положения, отмечает журналист, цитируя описание западным дипломатом в Киеве его бесед с Администрацией Зеленского: "Украинцы спрашивали нас, есть ли человек, с которым мы можем поговорить в США. Они искали волшебное решение, человека, который сможет помочь".
Он считает, что "в каком-то смысле Зеленский был спасен докладом осведомителя, который, похоже, положил конец требованиям чиновников Трампа о проведении расследований".
"Но, пока расследование импичмента продолжается в Вашингтоне, перед Зеленским стоит задача не раздражать неустойчивого американского президента и при этом сохранить расположение среди демократов", - подытоживает автор материала.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Что у тебя за методичка ?.
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А тепер каже- не дозволю..🤣
- не позволю...что-то там... не позволю!!! держите меня семь человек!!!