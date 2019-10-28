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 Политика Украины
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 Результаты проверки на полиграфе могут иметь политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы, - Разумков

Для борьбы с коррупцией подходят все методы, в том числе полиграф.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно целесообразности – я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, - нужно бороться", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о целесообразности борьбы с коррупцией с помощью полиграфа.

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Разумков также подчеркнул, что этот процесс будет иметь политические последствия.

"Что касается последствий: все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что это, прежде всего, политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы", - сказал спикер парламента, выразив надежду, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут в ближайшее время.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере по 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

24 октября тест на полиграфе прошел глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия: "Отвечал честно, удивился вопросу об "Оппозиционной платформе". Также 24 октября тест на полиграфе прошли нардепы от СН Василевская-Смаглюк и Олег Марусяк.

Источник: https://censor.net.ua/n3156310
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева.

Соответствующий указ, датированный 28 октября, появился в распоряжении OBOZREVATEL.
Новость обновляется.
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Этот цирк это полиграф? Ну что ещё от клоунов ждать... закон провалил - деньги поделили, концы в воду.
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Мене повеселило про політичні наслідки. А про юридичні чомусь мовчать? Я правильно розумі, що по-тихому можуть мандат забрати, але кримінальних справ не буде? Чи мандат теж залишать, лише зарплати позбавляють? Офіційної?
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любые методы? их есть у меня )))
связали руки-ноги и при толпе зрителей-прохожих-обычныхпассажиров)))) бросили в Днепр...
если всплыл - человек-говно, доверия нету...
а вот если утонул...отличный парень, подходит для офиса преЗЕдента...
(ну или наоборот)))) там разберемся...главное быстро и пачками проверять)))))
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весь этот цирк с полиграфом расчитан на зрителя г + г.
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Ще один довб.б... Що не рожа у Зелених, так блювати хочеться. Що воно несе? Із чим будуть працювати правоохоронні органи???
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