 Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Последние два дня каждый второй вопрос - об "Азове". Спрашивают, что же делать, как защитить, размышляют о нюансах внутренней политики. Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг Азов признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украины. И да, это вопрос нашей национальной безопасности. А в контексте эмоционального разговора Президента Зеленского с бойцами "Азова" в Золотом, можем хорошо представить, как на этом будут играть с целью внутренней дестабилизации Украины? Я не Руди Джулиани и в теорию заговоров особо не верю, но тут как-то оно все во времени слишком совпадает... Сейчас нужно защищать Украину и тех, кто ее защищает. По полной: ехать в Вашингтон и делать все и даже больше. А потом и у себя разберемся. УКРАИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО", - заявил Климкин.

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Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.