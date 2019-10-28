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 Политика Украины
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Все про:США (15669) Климкин (2298) Азов (236)

 Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин

Украина должна не допустить признания Отдельного отряда особого назначения Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией в Соединенных штатах Америки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Последние два дня каждый второй вопрос - об "Азове". Спрашивают, что же делать, как защитить, размышляют о нюансах внутренней политики. Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг Азов признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украины. И да, это вопрос нашей национальной безопасности. А в контексте эмоционального разговора Президента Зеленского с бойцами "Азова" в Золотом, можем хорошо представить, как на этом будут играть с целью внутренней дестабилизации Украины? Я не Руди Джулиани и в теорию заговоров особо не верю, но тут как-то оно все во времени слишком совпадает... Сейчас нужно защищать Украину и тех, кто ее защищает. По полной: ехать в Вашингтон и делать все и даже больше. А потом и у себя разберемся. УКРАИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО", - заявил Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы Азов не признали террористической организацией, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156308
 
   
 Топ комментарии
 
Поедет порох. Вазелиновой власти оно никаким боком не вперлось...
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Когда президент сам назвал добровольцев незаконными вооруженными формированиями и прислал полицаев их разоружать то что об етом должен подумать мир?
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Не лох ПреЗЕдент только этого и ждет, что бы Азов признали террористической организацией.
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ой, до старшого брата побижали
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и что пусть всю Украину так назвают сколько там у нас реакторов АЭС во во... помирать будем все вместе и сразу... так что дебильные америкосы вы уху ели....
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Американцы дезинформированы Зеленским, "слугами" и кацапами что такое городят. Здесь Зеля со своей партией позорно вместе с агрессором,заодно с агрессором. Азовцы - герои и так считает народ, а Зеля не народ, а против народа.
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да противно, то до расеи бегали, теперь до америки, просто дебилы, ну никак без старшего брата
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Не лох ПреЗЕдент только этого и ждет, что бы Азов признали террористической организацией.
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Поедет порох. Вазелиновой власти оно никаким боком не вперлось...
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Моника с прошлого сеанса отойти не может. Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин - Цензор.НЕТ 7290
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...и во сне вскрикивает: я не лох, я не лох! пустите! уберите топор, только не по лицу!
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Когда президент сам назвал добровольцев незаконными вооруженными формированиями и прислал полицаев их разоружать то что об етом должен подумать мир?
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а вообще кто вооружил азов?как это добровольцы и с современным оружием? где его взяли?
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наградное,за освобождение Мариуполя от кацапских макак
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Порох вооружил и сделал элитным полком от имени народа

Бойцам Азова Слава!

Нацженам с Белой Вошью - ганьба !
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Разрыв шаблона, США при Климкине запретили финансирование Азова, что же он тогда не ездил и не давил на Конгресс.
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А при Пристайке назвали террористической организацией. Это разрыв чего-то другого. Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин - Цензор.НЕТ 4797
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Тебе назвать причину запрета финансирования? В Конгрессе открыто говорили что это нацисты, и я что-то не припомню возмущений и протестов Пети а Климкина.
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лучше бы признали засрашку нацистким государством там все признаки налицо: культ вождя,отсутствие независимых сми...
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Климкин не ездил и не давил, потому что Порошенко ему ничего такого не поручал. Климкин не мог поступать как ему заблагорассудится. А наезды на Азов идут уже не первый год, да. Считаю, что это неправильно, независимо от того кто занимает президентское кресло. Это было неправильно при Порошенко, это неправильно при Зеленском. Можно сколько угодно спорить об Азове, на всех не угодишь, но они сделали очень много для того, чтобы враг остался там, где он сейчас, и не продвинулся дальше. Получается, что в самое сложное время Азов на передке был нужен, а теперь не нужен. А я считаю, что Азов на передке таки нужен.
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Ми вже почали забувати, під якими путінськими гаслами була виборна кампанія?
«Только не Порошенко !»
А якщо не Порошенко, то маріонетки Путіна.
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Так пусть берёт Пороха и едет!!!
там Порох может чего-то добиться, и заодно, пока его здесь не будет, немного зрады поубавится...
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При зебыілах Пороху не буде куди вертатись - зе-потуги просирання держави Україна мають геометричну прогресію.
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пока я только вижу "просирання держави" в речах порохоботов...
и на этом просырання закончилось...
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уроды таки эти подписанты, 40 упырьков. надо позвонить Нетанияху на счет этих чертей)
чмо пртирающие штаны будет решать кто "террорист". - "днр" и второе говно признайте лучше, а еще лучше - Рашку
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В сфере международных отношений новые слуги народа явно проигрывают прошлой власти, то есть как бы порохоботам.
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Да, первым делом вывести татуировки свастики, это только в Вашингтоне хорошо делают.
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Никуда ехать не нужно, тофарищч курский солофей
Так и передай сфоему шефу на Лубянке
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Хто поїде? Зебіл??? У нього є час на Лігу сміху, на подорож до Японії... на усе, окрім України! Тай воно не дивно. Яка може бути Україна у малороса? Увімкнить "одного разу під Полтавою" і там побачите його світогляд та уявлення нашої країни...
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Так Зєлєнскому лише на руку. Тоді добровольців пресують, як терористів. І світ мовить. А кацапи аплодують.
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А вот я против!
После всех художеств Азов и связанные с ним организации распустить, а правильных бойцов зачислить в ВСУ !

Нечего гов.. Белую Вошь защищать!
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А Монике Зеленски это зачем?

Ей вполне подойдет, если все ВСУ будут считать террористами и заставят расформировать.
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Путінський пропагандон топчеться по могилі Бандери:

https://youtu.be/eYilLWseL_A
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Пусть Аваков едет и доказывает, это же его подчинные.
Правда, после его защиты Маркива тот получил 24 года тюрьмы...
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Хто поїде-то, портнов, дубнянський, чи отой слуга itdxtyrj з анала "рассея-1"?
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Т. е., оккупанты и их пособники, устроившие концлагерь на захваченной территории, сбившие МН-17 - это не они террористы, а "Азов"? Леваки-демократы совсем крышей поехали...
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Ні хто на поїде. Все це замутили євреї. Тутешні працюють спільно з кацапськими і американськими.
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Вова едет в Вашингтон,
что там будет делать он? -
опять доказывать конгрессу,
что не штопаный ган@он!
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А про те, що він не гандон, він нікому нічого ще не казав.
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А їхати то кому? З Монікою ВаЗелінською вряд лі хтось захоче там зустрічатися.
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моника, моника давай сыграем в слоника...
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а кто вооружил азов? кто их хозяин? навроде махновщины
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Хозяин є тільки у немитого кацапа. У людей козацього роду є честь та гідність.
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особисто Аваков,за героїчну оборону Широкино від кацапсько-фашистських оккупантів.
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Климкин провоцирует чтобы народ бегал с нелегальным оружием, а Президент сидел в штатах и отбеливал провокаторов. Если США имеют основания назвать нелегально вооруженных людей неподчиняющихся власти террористами, значит никто не сможет это отменить.
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Полк "Азов" подчиняется министру, которого переназначил Зеленский.
Или "Азов" не нацисты, или министра нужно гнать взашей.

Окремий загін спеціального призначення «Азов», відомий також як полк «Азов» (ОЗСП «Азов», в/ч 3057) - формування Національної гвардії України.
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Нелох не поедет. Там его(Монику) могут и в овальный кабинет завести. Тогда придётся не только что Нелох доказывать.
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А Нелох что думает? Зебилы, может вы в курсе?
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1. Я искренне сочувствую Климкину, т.к. ввиду его высокого уровня как специалиста международника и возможного продолжения карьеры на этом поприще ему возбраняется материться комментирую работу новой власти.
2. Хотел бы уточнить "гарантийный срок" нового президента. Просто мне кажется, что новый президент бракованный и мне хочется его заменить.
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Я бы не назвал "Азов" террористоми, но то что ето бандиты, прекрывающиеся патриотическими лозунгами убедился однозначно. По факту в расспоряжении Билецкого есть несколько тысяч молдчиков, многие из которых - выходцы из детских домов, неоднократно судимы и т.д. Так вот ети молодчики тупа берут отбойные молотки и ночью выбивают двери в игровые заведения столицы "Национальная лотерея" , "Космолот" и т.д. - может дело правое я не спорю, с нелегальным игровым бизнесом государство долнжо бороться, напрягает другое - они четко говорят мол платите дань 30 000 гривен в месяц с каждой точки и никто Вас трогать не будет, а если не заплатите - то сожжем все нахрен. Вот Вам класический реальный пример обычного совкового бандитизма, скрывающиеся под патриотическими лозунгами.
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зЕле пох!он тут бабки ворует.и сдает украинские инетересы!
этот упырь зеЛя уже одной ногой на ростове
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