 Нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией, - Климкин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Последние два дня каждый второй вопрос - об "Азове". Спрашивают, что же делать, как защитить, размышляют о нюансах внутренней политики. Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг Азов признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украины. И да, это вопрос нашей национальной безопасности. А в контексте эмоционального разговора Президента Зеленского с бойцами "Азова" в Золотом, можем хорошо представить, как на этом будут играть с целью внутренней дестабилизации Украины? Я не Руди Джулиани и в теорию заговоров особо не верю, но тут как-то оно все во времени слишком совпадает... Сейчас нужно защищать Украину и тех, кто ее защищает. По полной: ехать в Вашингтон и делать все и даже больше. А потом и у себя разберемся. УКРАИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО", - заявил Климкин.
Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
Бойцам Азова Слава!
Нацженам с Белой Вошью - ганьба !
«Только не Порошенко !»
А якщо не Порошенко, то маріонетки Путіна.
там Порох может чего-то добиться, и заодно, пока его здесь не будет, немного зрады поубавится...
и на этом просырання закончилось...
чмо пртирающие штаны будет решать кто "террорист". - "днр" и второе говно признайте лучше, а еще лучше - Рашку
Так и передай сфоему шефу на Лубянке
После всех художеств Азов и связанные с ним организации распустить, а правильных бойцов зачислить в ВСУ !
Нечего гов.. Белую Вошь защищать!
Ей вполне подойдет, если все ВСУ будут считать террористами и заставят расформировать.
https://youtu.be/eYilLWseL_A
Правда, после его защиты Маркива тот получил 24 года тюрьмы...
что там будет делать он? -
опять доказывать конгрессу,
что не штопаный ган@он!
Или "Азов" не нацисты, или министра нужно гнать взашей.
Окремий загін спеціального призначення «Азов», відомий також як полк «Азов» (ОЗСП «Азов», в/ч 3057) - формування Національної гвардії України.
2. Хотел бы уточнить "гарантийный срок" нового президента. Просто мне кажется, что новый президент бракованный и мне хочется его заменить.
этот упырь зеЛя уже одной ногой на ростове