 Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Золотого-4, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на Луганском направлении в ночное время противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Травневого. Кроме того, позиции украинских войск вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники РФ обстреляли из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На донецком направлении после 10 утра оккупанты 15 минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского.

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"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 октября наемники РФ 13 раз атаковали позиции ОС на Донбассе.