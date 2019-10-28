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 Политика Украины, Экономика, Общество
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 Оценочные площадки зарабатывают на людях по миллиону гривен в день, - Красносельская призвала вынести на рассмотрение ВР законопроект, ликвидирующий эту схему

Народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская заявила, что у ВР есть на рассмотрении законопроект, который ликвидирует "площадки Яценко".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время согласительного совета.

"Коллеги, мы с вами должны наконец ликвидировать коррупционную схему на оценке недвижимости ... Один миллион гривен в день - именно столько зарабатывают так называемые оценочные площадки, не оказывая при этом никакой содержательной услуги, и именно столько зарабатывают на людях, которые продают недвижимость. На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект, которым ликвидируется эта схема. Это законопроект 2047", - сказала нардеп.

Она отметила, что комитет антикоррупционной политики рассматривал этот законопроект и не увидел коррупционных рисков.

Красносельская попросила главный комитет рассмотреть этот законопроект и вынести на рассмотрение в ВР.

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Как сообщалось, 4 сентября группа народных депутатов (Павел Фролов, Роксолана Пидласа, Анастасия Красносельская, Ирина Верещук, Андрей Герус – "Слуга народа", Александра Устинова – "Голос" и др.) зарегистрировала в парламенте законопроект №2047, который предлагает отключить авторизированные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке.

Таким образом, регистрацию отчетов смогут проводить оценщики недвижимости и нотариусы напрямую через Единую базу. Также предлагается установить плату за регистрацию отчетов в размере 0,5% от минимальной зарплаты за одну операцию.

В то же время 13 сентября 2019 года другая группа депутатов (Александр Качура, Максим Зуев, Богдан Кицак, Алина Загоруйко, Евгений Пивоваров – "Слуга народа" и др.) зарегистрировали законопроект №2047-1, который предлагает создать унифицированную систему определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширить функционал авторизированных электронных площадок.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.

После этого Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которая запретила Антимонопольному Комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3156304
 
   
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Слуги народа уже получили свои откаты. Хватит врать.
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Вони ще мають в своєму арсеналі для "яценка" "...я вам нічЄво нє абєщал...". Тупо взяти гроші, а голосувати за закон.
Утім, хто тут приймає ставки за те, що закон не буде ухвалено в редакції без жодних преференцій для "яценка"? Оценочные площадки зарабатывают на людях по миллиону гривен в день, - Красносельская призвала вынести на рассмотрение ВР законопроект, ликвидирующий эту схему - Цензор.НЕТ 9594
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"слуги нарріта"?? А развє єсть такіє? Я только знаю "слугі Урода"..
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Я не поклонник зелени, но отмена прокладки в оценке имущества нужна, я сам этим летом столкнулся трижды с этими крахаборами.
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...а сами спят и видят, как бы эту схему возглавить, уррроды...
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- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой. (c)
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"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ
Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию.
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За изменениями в Налоговый кодекс, которые предлагаются законопроектом №1210, просматривается пока только один выгодополучатель - Игорь Коломойский. №1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают его ГОКи .
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Закопайте эти площадки вместе с их подателями. Следует отметить, что Фонд государственного имущества, который обязан защищать интересы Украины и ее жителей, все эти площадки породил и передал в частные руки. То есть необходимо начинать с ФГИУ. Именно ФГИУ породил массу различных писем, инструкций, положений, как эти площадки посадить на плечи украинцев.
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вы шо, в таких вопросах турборежим не нужен, в 20м году рассмотрят в 23м на второе чтение и в 25м примут))) 30 тыщ нужно отрабатывать
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