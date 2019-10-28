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 Политика Украины
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 Сегодня есть запрос общества на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой, - Зеленский на встрече с детективами НАБУ

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы коррупционеры получили заслуженные наказания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник.

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили", - сказал глава государства.

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Зеленский в очередной раз заверил, что представители власти не будут оказывать давления на детективов.

"Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите – на них мы будем (давить. – Ред.)", - добавил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3156298
 
   
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Откуда тебе знать о запросах общества!!!!!! Предатель.
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Не повезло соєвим дуполизам - ПЕТЕрастам-украинофобам з народом.. Не хочуть українці лизати шоколадну дупу Мародьора як вони
Деятельность президента Зеленского поддерживают 73% украинцев
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Йей запит був ще вчора. Номер один - Педро Мальдівський.
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ЗЕ , дави порохоботскую молдавскую мафию!! Свинарчуков..Порошено -под шконку!!
Впервые в своей истории Украина с таким воодушевлением и энтузиазмом проголосовала за молодого "непрофессионала"!!!!! Это праздник народного волеизъявления!! Это праздник Демократии и Свободы !! Это рывок в будущее..в ожившую Надежду! Это шанс самой большой стране Европы стать европейской!! Это -Час "Эспроприации экспроприаторов!!"вернуть в казну награбленное Барыгой и его мафией-Святое дело!! Залог процветания страны!! Слава Украине!!
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А вчора був "запрос" на розпуск верховної ради... А де мені залишити свій запрос, на те щоб бубочка повісився у власному кабінеті?
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Вова, щоб коррупціонери були в тюрмі люди хотіли і рік назад і десять років назад. Теж Америку відкрив. До речі ти уже при владі достатній час. Когось з високопосадовців посадили, осудили...?
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