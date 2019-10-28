 "Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом", - Зеленский на встрече с детективами НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник.

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили", - сказал глава государства.

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Зеленский в очередной раз заверил, что представители власти не будут оказывать давления на детективов.

"Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите – на них мы будем (давить. – Ред.)", - добавил президент.