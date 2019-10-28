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 Политика Украины
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 "Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом", - Зеленский на встрече с детективами НАБУ

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы коррупционеры получили заслуженные наказания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник.

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили", - сказал глава государства.

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Зеленский в очередной раз заверил, что представители власти не будут оказывать давления на детективов.

"Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите – на них мы будем (давить. – Ред.)", - добавил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3156298
 
 
 Топ комментарии
 
Первые кандидаты: Герус с Коломойским
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А вчора був "запрос" на розпуск верховної ради... А де мені залишити свій запрос, на те щоб бубочка повісився у власному кабінеті?
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Т.е. у нас, как в европейском государстве во главе угла стоит запрос общества, а не законодательство? Я правильно понимаю определение "Правовое государство"? И те, кто в свое время, кричал - "Распни его!" - это был суд присяжных?
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Прослушку не оформили недорторканисить полностью не сняли.Сколько дел передано в суд,
сколько оправдательных приговоров суд вынес, все говорить больше не о чем.Вывод о проделаной работе независимые аудиторы.
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Вы вдумайтесь в эту фразу у общества есть запрос, не нам надо искоренить коррупцию она не дает развития страны борьба с коррупцией это наш приоритет Владимир ЗЕ страна не сцена и Ваши репризы для народа тут не катят и не надо нам приспосабливать все под народ делайте дела для развития страны пото му что все выражения от СН и вашей управленческой братии уже вызывают стойкую оскому и рвотный рефлекс
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то шо бєню, суркісів. пінчуків таки того???? Сьогодні є запит суспільства на те, щоб усі корупціонери були за ґратами, - Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ - Цензор.НЕТ 7921
хоча ні, кишка тонка! тут аби свинарчуків посадити,хоч би за щось
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Это одно из требований общества и избирателей, которые привели новую власть. Соевая банда во главе с вороватой мразью порошенкой должна ответить!
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Повтор по НАБУ , правда без СБУ. Зе давал 2 недели в конце июня 2019 года, и надеется что все начнут давать результат .
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Как уже этот бл… цирк задолбал! Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей.Источник: https://censor.net.ua/n3156294
Сьогодні є запит суспільства на те, щоб усі корупціонери були за ґратами, - Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ - Цензор.НЕТ 4877
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а как Вы думаете, что будет быстрее? коррупционеры в тюрьме или мы начнем покупать уголь у лднр? я думаю второе

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И сегодня хотим! И вчера хотели! И весной обещали! И в зиму ********* заходим. Хочуны...
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Мы , Николай Второй ...Иператор всея России ...
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Ти дурне? Хто це ми? Я не бажаю щоби хтось, десь там "представ"...
Я хочу, що би корупція була подолана, точніше зведена до прийнятного рівня цивілізованих країн, а твої "посадки", на це ніяким чином не вплинуть!
По перше потрібно змінювати систему, а ми вже бачили як ви це робити на прикладі оціночних майданчиків, а по друге, після ганьби із підозрою Лукаш, звільнення Горбатюка і його команди, тобі і твоїм «фахівцям» типу Рябошапки і Чумака, краще запхати язика у дупу!
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Мальчика Азовцы значит распяли, а тут Володя Зеленський, летит, аки Бэтмен и кричит - отпустите его фашисты бандеровские и весь Даунбас стоя аплодирует!
"Ми дійсно хочемо, щоб топкорупціонери відповіли перед законом", - Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ - Цензор.НЕТ 4464
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