 "Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом", - Зеленский на встрече с детективами НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник.
"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили", - сказал глава государства.
Зеленский в очередной раз заверил, что представители власти не будут оказывать давления на детективов.
"Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите – на них мы будем (давить. – Ред.)", - добавил президент.
сколько оправдательных приговоров суд вынес, все говорить больше не о чем.Вывод о проделаной работе независимые аудиторы.
хоча ні, кишка тонка! тут аби свинарчуків посадити,хоч би за щось
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Я хочу, що би корупція була подолана, точніше зведена до прийнятного рівня цивілізованих країн, а твої "посадки", на це ніяким чином не вплинуть!
По перше потрібно змінювати систему, а ми вже бачили як ви це робити на прикладі оціночних майданчиків, а по друге, після ганьби із підозрою Лукаш, звільнення Горбатюка і його команди, тобі і твоїм «фахівцям» типу Рябошапки і Чумака, краще запхати язика у дупу!