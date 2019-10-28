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 Происшествия, За рубежом
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 Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев издал распоряжение создать в оккупированной Ялте игорную зону "Золотой берег".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном портале правовой информации РФ.

Так, 22 октября Медведев подписал распоряжение №2487-р о создании в оккупированной РФ Ялте игорной зоны "Золотой берег".

Текст распоряжения был опубликован сегодня, 28 октября.

Игорную зону предлагается открыть на площади почти 147 тысяч квадратных метров.

Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону 01

Ранее так называемый глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал "Интерфаксу", что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели, входящего в состав городского округа. "Золотой берег" будет располагаться за пределами населенного пункта.

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Как пишут российские СМИ, "власти" оккупированного РФ  Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Марионетка Кремля Сергей Аксенов в марте 2018 г. говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять. Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 г. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.

Первая в России игорная зона "Азов-сити" открылась летом 2009 г. Позже заработали "Сибирская монета" на Алтае, "Янтарная" в Калининградской области, "Приморье" на Дальнем Востоке и "Красная Поляна" в Сочи. "Золотой берег" станет пятой игорной зоной в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3156295
 
 
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... три пластиковых стаканчика и шарик.... и 100 рублей на открытие казино!!! Скоро ЗОНА заработает на полную......)))
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Вы прям опередили меня с темой наперстков)))))))
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Элитные игроки туда валят целыми кораблями...
Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону - Цензор.НЕТ 326
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Это ж сколько ваты и кацапни понаехавшей придётся из Крыма выселять после его возвращения... Медведев распорядился создать в оккупированной РФ Ялте игорную зону - Цензор.НЕТ 576
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а с кем играть будут?
во что вроде и так понятно))))
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