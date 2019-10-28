 Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Пользователь Twitter с ником Himikus написал о том, что такой школы в Золотом уже нет, а сами учителя в 2014 звали Путина и агитировали за Россию. "Как уже этот бл… цирк задолбал! Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей", - написал он и опубликовал яркое фото, которое говорит само за себя.

Другой пользователь Faberum привел выдержку из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, предположив, что эта школа, вероятно, уже не работает.

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Отметим, что в сервисе Opendatabot, который мониторит данные по регистрации всех украинских компаний и учреждений, действительно говорится, что учреждение с таким названием прекратило свое существование.

В Офисе президента заверили, что Золотовская школа № 7 существует, а информацию о её закрытии назвали фейком. Один из жителей Золотого рассказал "ФАКТАМ", что в поселке есть филиал школы № 5, в котором обучается примерно три десятка детей.

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Новый глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что школа работает и учителя - настоящие.

"Только что прочитал на нескольких интернет ресурсах, что Президент Украины Владимир Зеленский встречался в Золотом не с учителями общеобразовательной школы 1-2 ступеней, а с актерами... Как председатель Луганской областной государственной администрации, хочу официально ПРИГЛАСИТЬ человека, на сообщение которого ссылаются издания и все коллективы интернет ресурсов, которые опубликовали этот бред, в г. Северодонецк для дальнейшей экскурсии в Золотое (еще его называют Родина). Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей... Кстати иногда, учителям приходилось под обстрелами идти в школу, потому что они знали - дети ждут!! Для детей эти уроки и школа в целом ВАЖНЫ!! И это не пустые слова..... просто когда слышны выстрелы и взрывы мин, то в школе, с учителями и другими одноклассниками не так боязно... Поэтому со среды по пятницу включительно, жду "зрадофилов" ежедневно с 7:30 у себя в кабинете. Дольше ждать не смогу, потому что нужно передать учителям принтер и компьютер", - заявил глава ОГА.





Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".