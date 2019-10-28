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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3452) школа (1925) учитель (305) Золотое (71) Формула Штайнмайера (156)

 Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский два дня провел на Донбассе. В Золотом на Луганщине глава государства пообщался с учителями школы, которые попросили его отвести войска возле их населенного пункта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Пользователь Twitter с ником Himikus написал о том, что такой школы в Золотом уже нет, а сами учителя в 2014 звали Путина и агитировали за Россию. "Как уже этот бл… цирк задолбал! Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей", - написал он и опубликовал яркое фото, которое говорит само за себя.

Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения 01

Другой пользователь Faberum привел выдержку из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, предположив, что эта школа, вероятно, уже не работает.

Читайте: Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом

Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения 02

Отметим, что в сервисе Opendatabot, который мониторит данные по регистрации всех украинских компаний и учреждений, действительно говорится, что учреждение с таким названием прекратило свое существование.

Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения 03

В Офисе президента заверили, что Золотовская школа № 7 существует, а информацию о её закрытии назвали фейком. Один из жителей Золотого рассказал "ФАКТАМ", что в поселке есть филиал школы № 5, в котором обучается примерно три десятка детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Новый глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что школа работает и учителя - настоящие.

"Только что прочитал на нескольких интернет ресурсах, что Президент Украины Владимир Зеленский встречался в Золотом не с учителями общеобразовательной школы 1-2 ступеней, а с актерами... Как председатель Луганской областной государственной администрации, хочу официально ПРИГЛАСИТЬ человека, на сообщение которого ссылаются издания и все коллективы интернет ресурсов, которые опубликовали этот бред, в г. Северодонецк для дальнейшей экскурсии в Золотое (еще его называют Родина). Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей... Кстати иногда, учителям приходилось под обстрелами идти в школу, потому что они знали - дети ждут!! Для детей эти уроки и школа в целом ВАЖНЫ!! И это не пустые слова..... просто когда слышны выстрелы и взрывы мин, то в школе, с учителями и другими одноклассниками не так боязно... Поэтому со среды по пятницу включительно, жду "зрадофилов" ежедневно с 7:30 у себя в кабинете. Дольше ждать не смогу, потому что нужно передать учителям принтер и компьютер", - заявил глава ОГА.

Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения 04
Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения 05

Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".

Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения 06

Источник: https://censor.net.ua/n3156294
 
 
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Это того что вчера Зеля назначил туда?
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Прикольно зебилы работают, вчера назначил этого непонятно кого, а сегодня он внезапно врет, защищая неЛоха Монику... мда
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Это написал фейковый Гайдай, все проплатил Коломойский, АГОВ, уси на Майдан, Зрада!
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Там є ДВА селища з такими назвами:
Золоте-3 - (раніше - Стахановець);
Золоте-4 - (раніше - Партизанське).

От тут може бути плутанина.
Золоте-3 дійсно безлюдне.
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Сдача анализов - постановка, полиграф - постановка, встреча с учителями - постановка. Парни делают то что умеют. Только вот вопрос во что они превращают страну, в вечерний квартал или лигу смеха...
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Ты сам- Постановка, ботяра Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 6713
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Сказало существо которое в каждой теме на говно исходит за своего ЗЕ-кумира. Идёшь в спам, говноед.
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Вместо Овоща отлично было бы. Но в воюющей стране все это закончится печально - в любом случае.
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Так кто то сомневался что педоботы звиздят? Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 8590
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Буду водиться, они мне для опытов нужны, я без них докторскую не закончу.
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Смотри, а то потом без педоботов не сможешь...
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А вот кто будет играть роль учениковЗеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 9935
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Угу, классная школа в которой целых 10 учителей . Из них 7 либо с российскими либо ЛНР паспортами. У троих родные воюют на стороне террористов. Пусть СБУ лучше разберётся, как эти сепарские подстилки и коллаборационисты детей обучают и чему
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Но факт гражданства рф у некоторых учителей подтвердился..
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Зеленского киношники постанову сняли???
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Добре хоча б це, що ця подія з підставнтми вчителями змусила таки відновити школу. От лише чи надовго? А "вчителів", які закликають відводити наші війська, до виховання дітей на гарматний постріл підпускати не можна. Це вони і "виховують" таких "патріотів", як Зєлєнскій, які свою Батьківщину обзивають порноактрисою.
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"Учителям под обстрелами приходилось идти в школу, зная что дети ждут." Т.е. сомнений что дети не пришли из-за обстрелов или вообще школу разнесло не возникало. Какие героические там дети !
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Называется-"не верь глазам своим". Опровергай,опровергай гайдай. Да поэнергичнее. А то пойдешь вслед за предшественником и не успеешь "попилить". Зеля шутить не любит. Он "нелох".😊
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а кто у нас разгонял эту зраду?
порохоботы здесь не при чём, правильно? Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 1150
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В документе значится сегодняшнее число. Слабо верится. что так быстро документ уже напечатали. Терзают меня смутные сомонения...©
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Зрадофилов он ждет? Нет, падла, ты не зрадофилов ждешь, ты ждешь когда ты и твои "учителя" смогут спокойно поднять над поселком тряпку с двуглавой курицей, что из-за действий добробатов не удалось вам сделать в 2014м.
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порнохоботики шустрее сперматозоидов Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 3301
уже сбежались Зеленского обвинили во встрече с подставными учителями в Золотом, глава Луганской ОГА Гайдай опроверг обвинения - Цензор.НЕТ 3301
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Жалкое блеяние-оправдание не засчитано.
Но Моника Зебильски с учителями-сепарами смотрится просто замечательно!
И это очень точно отражает ее гнилую неукраинскую сущность...
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