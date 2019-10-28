 Двое детей выпали из окна больницы на Одесчине, врачи оставили их без присмотра, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
"Мальчик и девочка, 2017 и 2014 г.р. , выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника", - говорится в сообщении.
Накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи.
Для обследования они были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.
Сейчас брат и сестра госпитализированы в областную детскую больницу.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. За подобное правонарушение законом предусмотрено до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
но порох создал только бесшабашных порохоботов...
печально всё это...
сльозку ще видави
ну, будь ласочка!