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Все про:больница (622) дети (3730) Одесская область (1857) Нацполиция (10307)

 Двое детей выпали из окна больницы на Одесчине, врачи оставили их без присмотра, - Нацполиция

В Великомихайловском районе Одесчины из окна больницы выпали двое детей, полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Мальчик и девочка, 2017 и 2014 г.р. , выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника", - говорится в сообщении.

Накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи.

Для обследования они были доставлены в районную больницу и помещены в палату на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

Сейчас брат и сестра госпитализированы в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. За подобное правонарушение законом предусмотрено до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156291
 
 
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за пять лет можно было создать всё самое лучшее в Украине...
но порох создал только бесшабашных порохоботов...
печально всё это...
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Вот же ты мразь. И здесь политику приплел.
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Поц, у власти наркоман. Уже полгода он в ответе ЗА ВСЕ. Хавай-ТЕ!
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щось слабенько для шоумена
сльозку ще видави
ну, будь ласочка!
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Мало того что из неблагополучной семьи,теперь еще и инвалиды.
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