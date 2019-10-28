 Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом

Об этом Разумков сказал во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но если мы с вами посмотрим общее видео, которое появилось, а не выжимки, или тизеры, которые кому-то были комфортные и нужны, то там совершенно с другой стороны можно посмотреть на этот разговор", - сказал Разумков.
На вопрос о том, как он может прокомментировать тон, в котором общался Зеленский, Разумков ответил: "Там был разный тон, разная форма общения. Иногда она была эмоциональная, как вы об этом сказали. Но это позиция президента, и я думаю, что он лучше на это ответит".
Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".
Але, по-перше, він, здається, не дуже знає, ані як має виглядати президент, ані як має виглядати чоловік. Себто, знає, як він має виглядати в серіалі телеканалу 1+1, а як в житті - не дуже.
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Це актор сіткомів, що грає першу в житті серйозну драму - і не витягує. Це переляканий хлопчик, що вдає з себе бика, щоб поставити себе на районі, поки не прохавали, що він насправді з себе уявляє.І якщо йому своєчасно не вказати на береги - наламати дров такий хлопчик може вдесятеро більше, ніж справжній вол."
Виктор Трегубов.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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И понять, что зебильная бубочка - просто вне Закона.
Как бешенная собака...
Він також знімав спілкування головнокомандувача з військовослужбовцями про розведення військ. Ексклюзивний ролик викладений на каналі "НикВести HD" у YouTube.За словами журналіста, на відео видно, як активісти "підставили Зеленського у Золотому". Так, спершу спілкування відбувається у спокійному тоні, а потім президент зривається і переходить на крик."Спочатку вони годину з ним ганяли чаї біля багаття, плавно перейшовши з "ви" на "ти", до того ж президент сам їм говорить: "Давайте на ти!" А потім уже в самому кінці, коли він ішов, підбігли й зняли відео, де попросили підписати з ними меморандум. Здивований Зеленський прямо відповідає: "З ким меморандум? З тобою?". Бо він цілу годину перед цим душевно з ними спілкувався", - прокоментував Деренюга.
Також на відзнятих фрагментах можна почути слова президента про те, що він добре пам'ятає висловлювання добровольців про нього, які лунали ще на марші проти капітуляції у Києві.
"А коли, хлопці, ви стояли на площі, куди ви вийшли не за гроші, а серед вас (я ж можу узагальнити) стояли з плакатами мене - геть або я х**ло. Я до чого, і це дивилися росіяни, і це теж ганьба. Ми всі робимо помилки", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що 27 жовтня, президент опублікував начебто повне відео своєї розмови з добровольцями у Золотому. Але, як виявилося, воно триває всього 23 хвилини 54 секунди, тоді як те, що зібрав журналіст Дерлюга, довше - 35 хвилин 20 секунд.
Не надо ссылаться на Патриотов Украины - там все знают о гопнике.
И аргументы ваты из Николаева - не интересны.
а по іншому виходить, що таки лох?
А в чому проблема? Покажіть «общєє відєо».
Туди ж привезли цілу команду відеооператорів
добробатів ціною свого життя захищати Золоте / Назва населеного пункту це
як приклад . Мова йде про будь який подібний / - Приїхали з власною
зареєстрованою зброєю яку вони мають право носити але в зону де діють певні
обмежувальні правила і зупинились не зрозуміло де/ Я , чесно кажучи , так і не
зрозумів що то за споруда де вони перебували і хто її власник / Так
от . До , зареєстрованої на них , зброї питань немає . Ок. Питання , точніше
привід щоб придратись , у теперішньї влади в тому що вони не місцеві . Так от , купіть у тому насеному пункті / він же на контрольваній Україною території ! /
житловий будинок у когось із місцевих - і ви вже місцеві , і до вас
вже нема питань у влади , ви маєте повне право захищати себе і свою оселю
. Повернімося до того з чого я почав свій пост -
готовність ціною свого життя захищати Золоте є , а бажання потратити гроші на
купівлю будиночку в селі немає . Тобто гроші цінніші ніж життя . Тим паче
гроші - дріб"язкові , адже співласниками одного будинку може бути хоч
сотня людей . І знову ж таки коли ти стаєш місцевим жителем то і будь яка
розмова з теперішнью владою буде геть іншою
От тільки хамство і бидлізм залишиться хамством і бидлізмом, а блазень блазнем.
Це той,що привіз на гору Карачун аркашу бабченка і той знімав позиції ВСУ та викладав в ефір. Після чого почалися прицільні обстріли наших позицій.Хлопці вкинули аркашу у яму,та хотіли розстріляти прямо на місці. Ці дві консерви кремлівські аркаша та мимосрав як не диво,порохоботи палкі,совпаденіє
Вот и Сенцов поспешил сделать словесные выводы ...
Полное видео производит еще более глубокое впечатление мразотной постановки. Такой себе отчет о проделанной работе. Перед ватой. Или таки сепарней?
Вот тут за мир, и вот тут за мир, и вот тут тоже за мир, и только эти, понимаешь, разжигатели войны. С ******, опять же, говорить надо!? Ну так и сказал бы о чем именно говорить и как - нам интересно послушать, парням из Азова, думаю тоже.