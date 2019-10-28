 Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом

Об этом Разумков сказал во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но если мы с вами посмотрим общее видео, которое появилось, а не выжимки, или тизеры, которые кому-то были комфортные и нужны, то там совершенно с другой стороны можно посмотреть на этот разговор", - сказал Разумков.

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На вопрос о том, как он может прокомментировать тон, в котором общался Зеленский, Разумков ответил: "Там был разный тон, разная форма общения. Иногда она была эмоциональная, как вы об этом сказали. Но это позиция президента, и я думаю, что он лучше на это ответит".

Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".