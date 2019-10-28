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Все про:ветераны (609) Зеленский (3452) Золотое (71) Разумков Дмитрий (261)

 Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом

Председатель парламента Дмитрий Разумков считает, что если посмотреть полное видео разговора президента Владимира Зеленского с ветераном войны в Золотом, то можно взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

Об этом Разумков сказал во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но если мы с вами посмотрим общее видео, которое появилось, а не выжимки, или тизеры, которые кому-то были комфортные и нужны, то там совершенно с другой стороны можно посмотреть на этот разговор", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

На вопрос о том, как он может прокомментировать тон, в котором общался Зеленский, Разумков ответил: "Там был разный тон, разная форма общения. Иногда она была эмоциональная, как вы об этом сказали. Но это позиция президента, и я думаю, что он лучше на это ответит".

Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/n3156289
 
   
 Топ комментарии
 
Если посмотреть на разумкова с любой стороны, то увидиш гнойного пидора.
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Разумков, идиот, президент должен общаться так, чтобы с любой стороны это выглядело прилично, никто его со всех сторон рассматривать не собирается. Да это и неприлично, может Разумков предложит ему и в штаны залезть и рассмотреть там что- нибудь.
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Ну врешті решт, припинить ображати бубочку мами Римми. Йому 42 і він не лох.
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Если посмотреть на разумкова с любой стороны, то увидиш гнойного ******.
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да как не смотрит проктолог.... а небо не видит... Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 6144 Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 8164
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Разумков, идиот, президент должен общаться так, чтобы с любой стороны это выглядело прилично, никто его со всех сторон рассматривать не собирается. Да это и неприлично, может Разумков предложит ему и в штаны залезть и рассмотреть там что- нибудь.
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им надо было крутяк с Нелохом быринько воскресному Словью в его помете показать - так великий ПродюСЭР Ермак придумал...
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"Він так часто повторює, що він президент, саме тому, що він сам в це не вірить. Він не вбачає в собі президента. А поряд з вояками він навіть не вбачає в собі чоловіка. Тому грає своє уявлення про те, як має виглядати президент та суровий мен, на максималках.
Але, по-перше, він, здається, не дуже знає, ані як має виглядати президент, ані як має виглядати чоловік. Себто, знає, як він має виглядати в серіалі телеканалу 1+1, а як в житті - не дуже.
....
Це актор сіткомів, що грає першу в житті серйозну драму - і не витягує. Це переляканий хлопчик, що вдає з себе бика, щоб поставити себе на районі, поки не прохавали, що він насправді з себе уявляє.І якщо йому своєчасно не вказати на береги - наламати дров такий хлопчик може вдесятеро більше, ніж справжній вол."
Виктор Трегубов.
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ЗАЧЕМ ТАК МНОГО БУКФъ есть стишок ТАРАКАНИЩЕ МАРШАКА ТАМ ДАВНО ПРО ЗЕЛЮ НАПИСАНО...БЫЛО...
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Не заважай- він у люстерко милується!)
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***** для него очень ласково - оно штопанный гандон.
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Ну врешті решт, припинить ображати бубочку мами Римми. Йому 42 і він не лох.
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сколько сторон столько и позиций, а вот хамство не отображает позицию хама как президента.
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Ну кааанєчьна! Це ж не зєбобіку по сценарію на студії по сто дублів і триста склейок! Ми ж ще матюки і жестикуляцію не всю бачили, тому і не вкурили всю глибину його глибин!
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Как то странно его слова совпадают с выводами местных ботов за последний день. Совпадение?
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Не лох - приблатненный чмошник... позор украинского народа.
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С какой стороны не смотри, господин Разумков, а таже ж только с ручкой. НЕ должен так вести себя президент и главнокомандующий. У себя на квартале в Кривом-Роге- пожалуйста. На международных переговорах веселый Зе также себя ведет? Вопрос риторический...
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... скоро и на международных подобным образом заговорит. Жаждет ведь общения с вовкой ******.... А как встретятся два коротышки на каблуках...))))
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Нюанс в том, что можно вывезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки... Лидером не назначают, лидером становятся. А какой из него главнокомандующий? Да никакой. Словами: "Я президент мира" уважения не добьешься! Надо быть президентом Украины! И именно быть, а не казаться.
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Зе не понял с кем говорит. Мог просто сказать что не в теме, и не строит из себя начальника всех вокруг себя ..
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Моника презедент на бумаге!,обложался 🤡
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Действительно, можно.
И понять, что зебильная бубочка - просто вне Закона.
Как бешенная собака...
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Миколаївський журналіст Олег Деренюга опублікував повне відео гучної розмови президента України Володимира Зеленського з українськими військовими у прифронтовому Золотому на Донбасі, під час якої відбулася перепалка з екс-бійцем полку "Азов" Денисом Янтарем і активістами "Нацкорпусу", передають Патріоти України.
Він також знімав спілкування головнокомандувача з військовослужбовцями про розведення військ. Ексклюзивний ролик викладений на каналі "НикВести HD" у YouTube.За словами журналіста, на відео видно, як активісти "підставили Зеленського у Золотому". Так, спершу спілкування відбувається у спокійному тоні, а потім президент зривається і переходить на крик."Спочатку вони годину з ним ганяли чаї біля багаття, плавно перейшовши з "ви" на "ти", до того ж президент сам їм говорить: "Давайте на ти!" А потім уже в самому кінці, коли він ішов, підбігли й зняли відео, де попросили підписати з ними меморандум. Здивований Зеленський прямо відповідає: "З ким меморандум? З тобою?". Бо він цілу годину перед цим душевно з ними спілкувався", - прокоментував Деренюга.
Також на відзнятих фрагментах можна почути слова президента про те, що він добре пам'ятає висловлювання добровольців про нього, які лунали ще на марші проти капітуляції у Києві.
"А коли, хлопці, ви стояли на площі, куди ви вийшли не за гроші, а серед вас (я ж можу узагальнити) стояли з плакатами мене - геть або я х**ло. Я до чого, і це дивилися росіяни, і це теж ганьба. Ми всі робимо помилки", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що 27 жовтня, президент опублікував начебто повне відео своєї розмови з добровольцями у Золотому. Але, як виявилося, воно триває всього 23 хвилини 54 секунди, тоді як те, що зібрав журналіст Дерлюга, довше - 35 хвилин 20 секунд.
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Я до чого, і це дивилися росіяни, Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом - Цензор.НЕТ 9645 воно таки лох
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Хитрый зебилоид.
Не надо ссылаться на Патриотов Украины - там все знают о гопнике.
И аргументы ваты из Николаева - не интересны.
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. т.е если смотреть на этот разговор с другой стороны...то гопник уже не говорит слов..**пофиг** **лох**..не обращается на ТЫ...Гопника уже можно считать преЗедентом.... ??? А реально..обыкновенное то Хамло и не больше!!!! Хоть и числится президентом!!!
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я зрозумів з цієї розмови, що зюзя не лох і йому - 42 рочки
а по іншому виходить, що таки лох?
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Все как в России , ложь во имя лжи , лицемерие во имя лицемерия . Деградация украинского общества уже ниже плинтуса. Это лживое и лицемерное быдло , никогда правду говорить не будет . Нет у быдла понятие такой как извините , я был не прав , будут лгать и лицемерить до последнего
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не, ну есть же ж мендель.Чего спорить, копья ломать шо да как... Надо бы заслушать мендель...вот как она скажет, так и будет. Может, клоун в роли президента не то имел в виду, а это. А, может, все не так поняли, ведь он же не лох, и ему 42, и он не бессмертный... Я бы заслушал мендель...
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А чего Мендель с собой не взяли ? Она бы всё на экран обьяснила.
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"Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но если мы с вами посмотрим общее видео, которое появилось, а не выжимки, или тизеры, которые кому-то были комфортные и нужны, то там совершенно с другой стороны можно посмотреть на этот разговор", - сказал Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3156289»

А в чому проблема? Покажіть «общєє відєо».
Туди ж привезли цілу команду відеооператорів
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От з приводу готовності
добробатів ціною свого життя захищати Золоте / Назва населеного пункту це
як приклад . Мова йде про будь який подібний / - Приїхали з власною
зареєстрованою зброєю яку вони мають право носити але в зону де діють певні
обмежувальні правила і зупинились не зрозуміло де/ Я , чесно кажучи , так і не
зрозумів що то за споруда де вони перебували і хто її власник / Так
от . До , зареєстрованої на них , зброї питань немає . Ок. Питання , точніше
привід щоб придратись , у теперішньї влади в тому що вони не місцеві . Так от , купіть у тому насеному пункті / він же на контрольваній Україною території ! /
житловий будинок у когось із місцевих - і ви вже місцеві , і до вас
вже нема питань у влади , ви маєте повне право захищати себе і свою оселю
. Повернімося до того з чого я почав свій пост -
готовність ціною свого життя захищати Золоте є , а бажання потратити гроші на
купівлю будиночку в селі немає . Тобто гроші цінніші ніж життя . Тим паче
гроші - дріб"язкові , адже співласниками одного будинку може бути хоч
сотня людей . І знову ж таки коли ти стаєш місцевим жителем то і будь яка
розмова з теперішнью владою буде геть іншою
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Що,що пробачте,тизери? Це був все таки фільм.Цікаво подивитися його касові збори. Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом - Цензор.НЕТ 2941
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У военных стальные нервы! Я дал бы этой зеленой вафле в @бало через 20 секунд.
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На жопу с какой стороны не смотри все равно жопа
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а хотели попиарать себя отдельным крутым сюжетом ЯНЕЛОХМНЕ 42? Что ни сделают - все демонстрирует полный тупизм... ВерьВовка -тупизм дубль один, Полиргаф челлендж тупизм дубль два. Бегом все к дружку Баканову "исправлять прокол" на его полиграфах- тупизм дубль три. И сюжет с Неплохом тупизм дубли четыре - И ЭТО ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ!!!!
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Мож пора гнать взашей неудачника кинопродюсера типа дипломата Ерамка? ведь не его заслугой было освобождение пленных - а договрняк в цепи освобождение- штанмайер-дубль раз , штайнмайер срывается Ермак зуб дал друзьям в Кремле что слово сдержит... И погнал с Вовкой на фронт картинку делать для Кремля ,,, Чихать , что там Кучма в последней заяве сделал. Ты дед Леня отвлеки своей заявой про расформирование ДЫР , а нам свое Робыть , обещанное Кремлю. Сюжет с Нелохом был для Кремля лично, а полный сюжет для 73 процентов зелебобиков Шариковых. И Рыжий Кремлевский пучеглазый МЭНДЕЛЬ уже оценил...
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Если смотреть полное видео, то можно совершенно с другой стороны взглянуть на этот разговор, - Разумков о диалоге Зеленского с ветераном в Золотом - Цензор.НЕТ 6441Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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С какой стороны говно не разглядывай воняет оно одинаково. Что Зельц сепар и ведет Украину к капитуляции уже все поняли.
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Все правильно, тільки наїдок не ображай
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Кто ещё из президентов столь долго и терпеливо общался в такой форме у нас с людьми? Вот вам и ответ на все вопросы. А тут, услышал каждого, ответил каждому, и ответил нормально. Молодец!
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Не поняв, що вже приняли закон про слабкі наркотики?
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Нахер иди с зелёной шмарой и да с какой стороны ты бы не читал это будет означать одно и тоже .
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В видео Зеленский сказал, что разведение - это условие Минских Соглашений. В МС есть про отведение тяжелых вооружений, про разведение войск нет ничего - президент или лжёт, или не читал текст МС...
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Помните , что говорил о Гитлере пьяный генерал в ночном поезде Штирлицу? "Нижний чин, выкравший генеральский мундир" . По моему, блестящая характеристика!
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Все можна, Розумков. Навіть на біле можна казати чорне.

От тільки хамство і бидлізм залишиться хамством і бидлізмом, а блазень блазнем.
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якй блазень воно скоморох модель залеская века так 17 го
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ты на капитуляцию с какой стороны не посмотри, то суть у нее не изменяется!
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В"бать треба монтажерів, щоб смуту у суспільстві не розводили!
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якщо дивитися повне відео то стане ясно що то все постанова! інформаційно грамотна, розрахована на зе лохів впершу чергу. і мої вітання анальним жонам та нацкорпусу білецького- те як ви відверто лизали говорить лише про те хто вам реально платить, і те що борзі ви можете бути лише з пєцєю, а не з своїми роботодавцями
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походу Слугу надо переименовать и уже не в полиграфистов, а в нелохов.
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Коротка скамейка запасных у Зебила...
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Відрізки відео для маніпулювання та брехні виклав Мирослав Гай.
Це той,що привіз на гору Карачун аркашу бабченка і той знімав позиції ВСУ та викладав в ефір. Після чого почалися прицільні обстріли наших позицій.Хлопці вкинули аркашу у яму,та хотіли розстріляти прямо на місці. Ці дві консерви кремлівські аркаша та мимосрав як не диво,порохоботи палкі,совпаденіє
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Нам уже всё понятно. Не надо нам больше ни видео, ни кино.
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С другой стороны и любое убийство можно оправдать. У каждого своя правда, но в жизни и у государства есть константы,,истина и только от них мы можем отталкиваться! Надеюсь что истина народа и государства совпадает иначе,дежавю!
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Общественное мнение давит на сознание.
Вот и Сенцов поспешил сделать словесные выводы ...
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А як це,що петріли не доколупались і не розкрили тему носків Зеленського.Ти глянь, в полоску,як колорадка і не драні як в петра,ганьба

Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому - Цензор.НЕТ 2631
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З якого боку не дивитися на це відео, Зебіл показав свою бидляцьку суть.
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Полное?!опять лжет упырь.там нарезка для зебильни!
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Так-так, це вже міняє справу. Це вже зовсім інший бік. Він не сказав, що він не лох. Він сказав, що не якийсь лох, а лох-президент.
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Еще не хватало объяснять и оправдываться не понятно, за что и перед кем... Президент все делает правильно, а оппоненты пусть визжат и дальше.
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Угу, не все так плохо, кое-что намного хуже.
Полное видео производит еще более глубокое впечатление мразотной постановки. Такой себе отчет о проделанной работе. Перед ватой. Или таки сепарней?
Вот тут за мир, и вот тут за мир, и вот тут тоже за мир, и только эти, понимаешь, разжигатели войны. С ******, опять же, говорить надо!? Ну так и сказал бы о чем именно говорить и как - нам интересно послушать, парням из Азова, думаю тоже.
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В постановочном кино можно снять, что угодно! вон на цензоре новость, что учителя в ролике были постановочные и школа не работает уже давно. Киношники капитуляцию завернут в красивую обертку и поражение, как победу, только от того она победой не станет, а будет это просто обманом!
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Школа з вчителями якої говорив зелепух в Золотому 4 не функціонує з 2017 року.
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