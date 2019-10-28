 По мере того, как Зеленский заставит выполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил на Донбассе, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков.

"Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого. ВИДЕО

Напомним, 26 октября был обнародован фрагмент разговора Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области. Президент сказал им, что, по его информации, местные жители поддерживают разведение войск. Добровольцы стали его убеждать в обратном. Зеленский сказал добровольцу по имени Денис, что он знает о том, что они хранят в доме оружие, и попросил вывезти его из Золотого. В ответ мужчина начал говорить президенту об акциях "Нет капитуляции". "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. А ты меня не переводи на акции", – заявил президент.

27 октября Зеленский обнародовал в Facebook видео о своей двухдневной поездке в Золотое Луганской области. Кроме кадров встречи с украинскими военными и местными жителями на записи есть расширенная версия разговора президента с добровольцами.