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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3452) Песков (971) добровольцы (651) нормандская четверка (736)

 По мере того, как Зеленский заставит выполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил на Донбассе, - Песков

В Кремле следили за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, и если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил на востоке Украины, это создаст предпосылки для проведения "нормандского саммита"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков.

"Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого. ВИДЕО

Напомним, 26 октября был обнародован фрагмент разговора Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области. Президент сказал им, что, по его информации, местные жители поддерживают разведение войск. Добровольцы стали его убеждать в обратном. Зеленский сказал добровольцу по имени Денис, что он знает о том, что они хранят в доме оружие, и попросил вывезти его из Золотого. В ответ мужчина начал говорить президенту об акциях "Нет капитуляции". "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. А ты меня не переводи на акции", – заявил президент. 

27 октября Зеленский обнародовал в Facebook видео о своей двухдневной поездке в Золотое Луганской области. Кроме кадров встречи с украинскими военными и местными жителями на записи есть расширенная версия разговора президента с добровольцами.

Источник: https://censor.net.ua/n3156288
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вот , уже агрессор учит Зеленского заставлять выполнять свои приказы, уже Письков и Хуйло дают ему указания и распоряжения. а он их из кожи лезет выполнять. Не кажется ли все это странным? Зеленский украинский президент или российский шпион?
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свинособаки открыто ржут над янеЛохом, не ненавидят, не опасаются, а ржут... тут, наконец, они в унисон со всем Миром
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Вот вот , уже агрессор учит Зеленского заставлять выполнять свои приказы, уже Письков и ***** дают ему указания и распоряжения. а он их из кожи лезет выполнять. Не кажется ли все это странным? Зеленский украинский президент или российский шпион?
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Это проститутка а не президент холуй ватный типа Лукашенки,только украинцы не терпилы в отличии от Белоруси,тут дело времени не сейчас так через несколько месяцев Зебил будет в Ростове или сам уйдёт,если не остановится и будет выдавать также уже явную антиукраинскую позицию,что кидается в глаза даже отдаленному от политики народу
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Пусть Письков лучше научит Кадырова - как правильно
превратить Московию в Кадыровский Гарем!

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Зачем Кадыровский гарем,
если ЗЕБЕня превратил Украину в кремлёвский бордель с продажными проститутками-служками
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над под 60 и мы не лохи лучше ноги разведите кому как спереди или сзади... У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1162
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россия получила еще одного "мини кадырова" в Украине на этот раз.
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Йому до "кадирова", як до сонця рачки. блаЗЄнскій може лише ізвіняЦЦа перед "кадировом".
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По ходу предложений от ***** - то он явно не в теме...

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В минских договоренностях нет никакого "разведения сил". Отвод тяжелого вооружения есть, отвода армии нет. Это если зебилы опять врать надумают начнут.
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Вову ведуть, по визначеним Кремлем прапорцям.
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Не проще вынести в Ростов эту зеленую марионетку бени,хочеш в мордор езжай нахрен только без Украины
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Его одного выносить?Это ничего не изменит.А вот если и беню-рейдера упрятать куда нибудь-то это будут совсем другие расклады.
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Вже машка захерова похвалила моніку за те, що поставив в стойло "нациків" в Золотому. Зрадник Зєля на підтанцьовкє у крємля
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Кремлю нравится когда Зеленский расправляется с добробатами и патриотами Украины...
Он для них свой парень.
Так нахрена он нам здесь нужен ? Скоро годовщина Майдана .
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та какой там свой парень -свинособаки просто издеваются над зебобой... И да, украинцам это зеопудало точно не нужно, и скоро годовщина Майдана.
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Пока в стране идет полным ходом САБОТАЖ и провокации с вставлением бревен в колеса со стороны "папередникив" пЭцекантропов и мертвечучки,НИ о каком порядке нет и речи.
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та это особь насмотрелась "плюсов" и бредит теперь с нового года
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свинособаки открыто ржут над янеЛохом, не ненавидят, не опасаются, а ржут... тут, наконец, они в унисон со всем Миром
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"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3156288»

Для підарашки і Зєлі, проблеми однакові :«українські добровольці»...
Як свого часу і Порошенко...
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Это фуфловая киношка, производства беняаваков, нормальным людям не интересна -янелох с билецким хреновыми актерами оказались. И да, проплаченные нацжоны были таки проблемой Порошенко, а не настоящие добробаты
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"Нормандский саммит" сделали фетишем для лохов. Зеля шестерит перед паРашкой и из красных трусов выпрыгивает, чтобы он состоялся, но никакого чуда для Украины эта встреча не принесет.
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Другими словами...денежный перевод на офшорный счет пассажара пока перечислять не будут...подождут...
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хло с самого начала понимало что отвод ВСУ на своей земле вызовет негатив вот и подсунуло нелоху формулу штанмаера как путь к норманскому формату а этот клоун и ухватился.
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Виходить що «нелох» виконуватиме прямі вказівки *****!
ЗЄліки, ви здєлалі ето вмєстє!
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Ну вот и стало предельно ясно откуда растут ноги и все что между ними за ширмой,.благородного стремления,, зеленой массы закруглить войну
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А кто контролирует отвод войск со стороны ДНР и ЛНР.
Там,что, всё по плану?
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И заставит, и Европа с США помогут и другого выбора у Украины нет. За все нужно платить.
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Ну прибьем мы сегодня пару свинособак, завтра десять, и так до бесконечности... -и вот что ты, свинорылое, нам сделать сможешь)
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С таким темпом 10 000 лет будет Украина возвращать Донбасс, а о Крыме с таким подходом можно забыть навсегда. Ваша риторика- путь рогуля и дЫбила. Зеленский - народный президент!
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У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6721
ай,красава !!! таки народный ??? таки президент ???
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А то?! Через 4 года Украину не узнаем, главное не мешать молодой команде!
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та хоть ты уже над ними не прикалывайся.. У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3725
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мечтательность - наипервейший признак "рузкага чилавека"..
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Упорство в дЫбильности- первейший признак рогуля-маргинала( а он себя при этом мнит поЦреотом)
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ну,ну,не расстраивайся так..
ваше дело - курить писю,как всегда.. У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6454
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Как там просрочка в "Пятерочке"? Беги,а то можешь не успеть.
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Что этот террорист Песков шепчет? пусть Московия освободит нашу землю ,а потом погутарим. Я одного не пойму ,ведь во всё мире есть правило не вести переговоры с террористамиУ міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9186.
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Можно вместо такого сложного иероглифа просто использовать силуэт профиля пыни.
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Жэсть 73%-вы конченные совковые дрочеры
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Это те которым надоела война и те которые ненавидят всё украинское,а любят поесть в две щеки украинскую еду ,попользоваться центральной канализацией и потом посмотреть новости из Москвы.
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У пети осталось два месяца так что не успеет он скинуть Зе - ну хоть парахоботики на рошенку заработают!)
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27 % петя - депилов лишить гражданства и выгнать в рашу - хотя большинство уже там работают!
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Як це стосується гвинторогих,якщо вастамнєт? У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 620
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Клоунбкгает по передовой и спектакли разыгрывает на потеху кремлядям. Придурок. Думал,разыграет из себя крутого мачо перед камерами,да обделался,как обычно. Тьфу.
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все логично, зе не подчиняется билецкий, москва этим пользуется, мол, о чем с украиной разговаривать если они не могут утихомирить шпану с пистолями. билецкий всплывает там где выгодно раше
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Да!Ликвидация ДНРы и восстановление контроля границы Украины - это и есть Капитуляция !Капитуляция ДНРы и России ! Каждый путе-бот против такой капитуляции !
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Кремлёвскому Фюреру и главари ЛДНР не подчиняются,он та говорил... о чем с Московией и её колониями можно разговаривать если они не могут утихомирить шпану с пистолями?
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пока в Луганске не будет флеш-мом с тризубом и 100000 тысячным флеш-мобом и надписью "ми хочемо до неньки України" письков писяет .Украина должна контролировать границу с рашистом ...давай рашистский 3,14сючков разведение от украинской границі н,,,,,,,,,,,уй подальше...
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Зё начали в открыту приказывать из кремля как холую.
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