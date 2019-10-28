 "Это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - Разумков о высказываниях Федыны

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил во время брифинга после согласительного совета.

"Я думаю, что такие высказывания по отношению к любому человеку, я сейчас не говорю не о президенте, или кого-то другом, а в целом, недопустимы. А особенно это для меня непонятно и недопустимо, когда это звучит из уст народного депутата Украины. Я думаю, что это не добавляет ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны ", - отметил Разумков.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина в прямом эфире

Отметим также, что 27 октября Зеленский обнародовал в Facebook видео о своей двухдневной поездке в Золотое Луганской области. Кроме кадров встречи с украинскими военными и местными жителями на записи есть расширенная версия разговора президента с добровольцами.