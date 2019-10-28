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 Политика Украины
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Все про:ВР (23885) офшор (439) кнопкодавство (38) Разумков Дмитрий (261)

 Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о повестке дня парламента на этой пленарной неделе.

Об этом он рассказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в повестке дня будут рассматриваться важные законопроекты. Это и законопроект о социальных гарантиях и статусе воинов добровольческих батальонов, это закон о наказании за кнопкодавство", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от переговоров в нормандском формате, - Разумков

Спикер также сообщил, что на этой неделе будут рассматриваться два законопроекта о деофшоризации - №1209 и №1210.

"Эти законопроекты дают возможность фактически начать борьбу с уклонением от уплаты налогов и сделать возможным возвращение, репатриацию тех доходов и ресурсов, которые находятся за пределами нашего государства", - отметил Разумков.

Председатель ВР также сообщил, что некоторые народные депутаты на этой неделе будут участвовать в инвестиционном форуме в Мариуполе.

Источник: https://censor.net.ua/n3156280
 
 
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неужели у зеленого барыги офшоры отберут? Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков - Цензор.НЕТ 7932
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Не прошло и года.Чтобы уже не принимали,авторитета зеленскому не вернуть.Команда сивох и украинофобов.Правильно Арестович сказал,что у зеленского отсутствует ген главнокомандующего.
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А вот афтаритет сывочолого гэтьмана растет!Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков - Цензор.НЕТ 6234
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Мне пофиг на петю и на его айфтаритет.Он не герой моего романа.
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да он и не высовывается со всякими реформами за посидеть за столом и за сдать Украину.
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барига напружився, почувши про офшори. Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев, кнопкодавстве и деофшоризации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3877
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Пять лет прошло, все пиарятся на добровольцах, но правового статуса "доброволец" как не было - так и нет.
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А Вова дал вам на это добро? У него ведь есть свои офшорные счета
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Ето чєстно заработанньіє оффшорьі (с).
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а для меня вопрос актуальный- откуда начинается Украина и на каком основании Зе сократил ее от границы с рашкой и до Золотого?
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Чего там пепвый украинофоб придумал,наверное решили добровольцев приравнять к фашыстам, уж больно они зели/ху@лу поперек горла😈
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