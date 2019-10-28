 "Отвечал честно и не знает, кто из членов комитета причастен": Дубинский опубликовал заключение по результатам исследования на полиграфе. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожиданию и получению неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или каких-либо других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе каких-либо лиц", - говорится в заключении.

В беседе перед тестом Дубинский сообщил, что о якобы получении денежного вознаграждения в сумме $30 тыс. за голосование против законопроекта №2047 он не договаривался, "никогда не имел намерений получить, не ожидал никакого вознаграждения ни от кого и не получал его". Кроме того, нардеп отметил, что ему неизвестно, кто из членов его комитета получал такое денежное вознаграждение.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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