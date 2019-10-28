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 Политика Украины
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Все про:взятка (4753) полиграф (64) Дубинский (25)

 "Отвечал честно и не знает, кто из членов комитета причастен": Дубинский опубликовал заключение по результатам исследования на полиграфе. ДОКУМЕНТ

Нардеп от СН Александр Дубинский опубликовал отчет от полиграфолога по прохождению детектора лжи, в котором говорится, что он правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к получению взятки за голосование законопроекта №2047.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожиданию и получению неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или каких-либо других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе каких-либо лиц", - говорится в заключении.

В беседе перед тестом Дубинский сообщил, что о якобы получении денежного вознаграждения в сумме $30 тыс. за голосование против законопроекта №2047 он не договаривался, "никогда не имел намерений получить, не ожидал никакого вознаграждения ни от кого и не получал его". Кроме того, нардеп отметил, что ему неизвестно, кто из членов его комитета получал такое денежное вознаграждение.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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Отвечал честно и не знает, кто из членов комитета причастен: Дубинский опубликовал заключение по результатам исследования на полиграфе 01
Отвечал честно и не знает, кто из членов комитета причастен: Дубинский опубликовал заключение по результатам исследования на полиграфе 02
Отвечал честно и не знает, кто из членов комитета причастен: Дубинский опубликовал заключение по результатам исследования на полиграфе 03

Источник: https://censor.net.ua/n3156279
 
 
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"зеленгейт"??? Ну может кто то и предлагал взятки - а при чем тут Зеленский или депутаты "Слуги Народа"?
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Дубинский ничего не знает,но зато ролики с матюками постоянно выкладывает-чистый пистабол.
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Все он прекрасно знает. Ростислав его вранье регулярно разоблачает, одно из последних видео: https://www.youtube.com/watch?v=dWRJWo77L6M
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Кратко факты "зеленгейта"
СБУ задержало 6 человек причастных к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В руки СБУ попали свидетельства факта осведомленности первого заместителя депутатской фракции "Слуга народа" Александра Корниенко о многочисленных попытках подкупа депутатов.
Четыре (их четыре а не три, как сообщают СМИ) депутата от партии "Слуга народа", согласившиеся свидетельствовать в САП о фактах подкупа отказались от дачи показаний.
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Как легально присвоить 30тысяч баксов от дубинского😂
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Я смотрю на контент "Цензора" пару дней и немножко офигеваю - в новостях Зеленский, Разумков, Дубинский, появились внятные комменты, куда то пропали постоянные новости от Геращенко, Луценко, Гонтаревой, Пети, как и комменты Oksana ТП, Абу, 30 серебрянников.. Неужели Петю заставили избавиться от этого СМИ?
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Может это потому что теперь за страну отвечают зеленые? Может всетаки с этим связано?
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