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Все про:приватизация (902) Укрспирт (129) Ковалив Юлия (6)

 Приватизация "Укрспирта" может принести более 5 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

Офис президента Украины рассчитывает на рассмотрение парламентом законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли в Украине на следующей неделе и начало подготовки госпредприятия "Укрспирт" к приватизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет нам не менее 5 млрд грн", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общая производственная мощность предприятия - более $36 млн в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

"Сейчас производство спирта осуществляется госпредприятием "Укрспирт", при этом в другом законе у нас указано, что все лицензии на производство спирта могут быть предоставлены только госпредприятиям. Собственно, в условиях нелиберализированного производства спирта в Украине продать "Укрспирт" можно только по цене металлолома. Мы надеемся, что на следующей неделе этот закон о демонополизации спиртовой отрасли будет принят и в пакете с этим будет осуществлена подготовка к приватизации "Укрспирта", - пояснила Ковалив.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демонополизации производства спирта в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3156275
 
 
 Топ комментарии
 
а Укрспирт убыточен? сильно сомневаюсь..и тогда вопрос-зачем Государству продавать прибыльное предприятие? впрочем, я понимаю зачем
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Что-то побыстрее продать да деньги от заробитчан посчитать-рецепты успеха зелёных "экономистов".
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Є курка. Вона несе золоті яйця. Стабільно. Невідворотньо. Але прийшли голодні посони. Їсти хочуть Вже і багато. Вирішили курку продати бородатійбабусі. Один раз. Дорого. Тепер курка яйця буде нести бабці. Стабільно. Довго і багато. Посони гроші пробухають швидко. На різний непотріб і хавчик пустять. Дебіли.
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Так было 7 неделю назад. Теперь 5. Как быстро спирт улетучивается в этом бренном мире.
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Мокшани куплять і угроблять заводи-конкуренти.
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А коли дійде черга до ДПЗКУ?!
Доки ірина марченко її повністю не уграла.
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Ясное дело, а потом новый владелец будет возвращать свои вложения за счёт покупателей и не только при "новых лицах"...
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Что-то побыстрее продать да деньги от заробитчан посчитать-рецепты успеха зелёных "экономистов".
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Вернут Бене деньги за приватбанк и ищи свищи этих зеленых...
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Дебилы, ***! (с) Нет что бы оставить прибыльное предприятие в стране и дать разрешение на частное производство спирта, пусть строят новые заводы для производства спирта, так они решили просто продать. Хотите либерализации отрасли - делайте но только не через жопу.
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Столпы ЗЕкономики:
1) переводы заробитчан;
2) долги, кредиты, гос. облигации и проч.
3) распродажа всего, что еще не распродано.
Поэтому "не через жопу" - никак нельзя.
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Є курка. Вона несе золоті яйця. Стабільно. Невідворотньо. Але прийшли голодні посони. Їсти хочуть Вже і багато. Вирішили курку продати бородатійбабусі. Один раз. Дорого. Тепер курка яйця буде нести бабці. Стабільно. Довго і багато. Посони гроші пробухають швидко. На різний непотріб і хавчик пустять. Дебіли.
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а Укрспирт убыточен? сильно сомневаюсь..и тогда вопрос-зачем Государству продавать прибыльное предприятие? впрочем, я понимаю зачем
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Що плануєте ПОТІМ продавати, коли розпродасте всі виробництва і землю? Розвивати, виробляти і будувати не плануєте, це вже зрозуміло. Чи ПОТІМ, вас не цікавить? Ви здриснете з того місця, що до вашого "керівництва" називалось Україною
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Зебілів у рабство продавать почнуть. Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 4552
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Ну на годик хватит...а что потом？ на следующий год где "укспирт" еще один брать？
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Это предприятие, которое способно выдавать в бюджет сверхприбыль. Для чего отдавать его в частные руки?
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Ні для чого, а для кого! Для Ігора Валеріча.
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та плюс к этому $12 млрд от заробитчан! хорошая прибавка к чиновьичьим пенсиям )).
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Вгадайте, структури якого олігарха приватизують Укрспирт?
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"Приватизация "Укрспирта" может принести 5 миллиардов, - Офис президента"- ці 5 млрд. підуть на вітер як млрд. від приватизації "Кривбасу",Мабуть у Зе президента та його " ЧОПиків" задумка за свою каденцію "просp@ти" не лише Укрспирт а всю державу.Чуваки так тримати!!!
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Приватизація укрспирта принесе 5 млрд. гр. до бюджету. \
__________________
А перед тим укрспирт приносив державу 50 млрд. гр.?
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одноразовые 5 млрд или стабильный 1 млрд в год.
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Хотя зебобикам похер, главное успеть все разворовать.
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