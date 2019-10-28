 В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.
Он отметил, что переводы заробитчан являются важной частью платежного баланса Украины.
"Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов. Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - заявил Николайчук.
Замминистра экономики отметил, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились.
"Поэтому в будущем ожидаем увеличение объема валюты из-за рубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов "заробитчан", - отметил он.
По прибытии вам нужно сразу начать искать потенциального работодателя. Пути для поиска разные - вы можете воспользоваться услугами агентства по трудоустройству, рекомендациями знакомых или найти работодателя по объявлению в Интернете. Важно, чтобы ваш будущий работодатель заключил с вами трудовой договор (Umowa o pracę) или договор подряда (Umowa zlecenia).
Источник: https://immigrant.today/poland/11862-rabota-s-turisticheskoj-vizoj-v-polshe.htm
Они семьи свои по забирают, а переводы упадут.
Люди заканчиваются.
А в частную практику или в частные клиники, где зарплата нормальная, украинских врачей не берут, поэтому они приезжают и работают санитарами.
Польские гос.клиники каждый год бастуют. Для них повышение зарплаты на 200 зл. - достижение.
Так тепер ділимо - при Зелі та Гончаруку знизився курс. При Петі виїхали люди - от проклятий барига!
и на это жить