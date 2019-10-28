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 Политика Украины, Экономика
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Все про:заробитчане (373) Минэкономразвития (500) денежные переводы (8) Николайчук (3)

 В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассчитывают, что по итогам 2019 денежные переводы украинских трудовых мигрантов в Украину могут достичь $12 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

Он отметил, что переводы заробитчан являются важной частью платежного баланса Украины.

"Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов. Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - заявил Николайчук.

Замминистра экономики отметил, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились.

"Поэтому в будущем ожидаем увеличение объема валюты из-за рубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов "заробитчан", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук

Источник: https://censor.net.ua/n3156271
 
 
 Топ комментарии
 
План по заробитчанам? И как вы собираетесь увеличить из количество?
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Кошмар. Это теперь такая новая статья прихода в бюджете?
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Елементарно, Ватсон! Піднятя комуналки на 1% дає приріст заробітчан на 2%
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Совет форумчанПравила форума
 
что вам еще остается делать?, только ждать!)))
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Порошенко виноват со своим безвизом и квотами в ЕС, у зекоманды это уже основной доход...
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Причем тут безвиз он только для краткосрочных поездок и туризма 90 дней каждые пол года,для работы нужна рабочая виза,а нелегально рулетка повезёт не повезёт и не факт что не кинут
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Если вы, по каким-либо причинам, не можете получить рабочую визу, которая позволяет легально находиться и работать в Польше, вы можете, уже находясь в Польше, обрести те же права, въехав по туристической визе.
По прибытии вам нужно сразу начать искать потенциального работодателя. Пути для поиска разные - вы можете воспользоваться услугами агентства по трудоустройству, рекомендациями знакомых или найти работодателя по объявлению в Интернете. Важно, чтобы ваш будущий работодатель заключил с вами трудовой договор (Umowa o pracę) или договор подряда (Umowa zlecenia).
Источник: https://immigrant.today/poland/11862-rabota-s-turisticheskoj-vizoj-v-polshe.htm
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вранье. "Те же права" не получится. Работа по безвизу - 90 дней в полгода, без обязательныз отчислений ЗУС (соцстрах), и без соцпакета - отпуск, пенсионные.
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Можна ще план попереказах скинути. Дітей, батьків старих у заручники тут взяти. Вони чекають на перекази. Охреніти блін.
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План по заробитчанам? И как вы собираетесь увеличить из количество?
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Елементарно, Ватсон! Піднятя комуналки на 1% дає приріст заробітчан на 2%
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Так Свыня так нормально план давала 5 лет
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Аптека за рогом. Піди пігулки купи з групи седативних препаратів. Ви тупе та дурне створіння.
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На сколько процентов поднялись тарифы на ЖКХ при сыньоносом гэтьмане? На 700? Пиды в бухгалтерию и попросы кулькулятор, пидсвынку
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они пошли другим путем), повышением процента субсидии в доходу)))
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Чем больше людей сдрыснет из этой страны (Украина), тем больше Украинцев смогут получить шанс пожить в нормальных странах с нормальным окружением и главное меньше будут платить властным ворам (власть=воры в Украине)!!
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Ruslan Tkachenko,кацапа-поверь, останутся Украинцы, которые будут убивать русскую нечисть на своей земле.. бесплатно..
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та пожалуста, я что против! кто хочет пусть остается!!
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Ну по черному это 95 квартал со слугами)))
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Обложить их 40% ным налогом шоб быстрее закончилась эпоха бедности и слуги народа наконец смогли позволить себе жизнь ни в чём себя не притесняя
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І це піде не в кишеню Слугам Урода. а реальним людям в реальну економіку - малий та середній бізнес!
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Уже по 4к 💶 зп уряяяя Швондерам зеленым
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Как можно такое планировать?
Они семьи свои по забирают, а переводы упадут.
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вот именно! власть думает что заробитчане постоянно будет переводить деньги ХА ХА ХА! Переводы будут идти 1-3 года а потом забираются семьи и родственники и переводить уже никто никуда не будет!!
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именно так всё и происходит в ~ 96% случаев. возвращаются, в основном не из патриотических побуждений, а флегматики, неактивные и неприспосабливыемые, как за рубежом, так и в Украине.
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Кошмар. Это теперь такая новая статья прихода в бюджете?
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Блин вот это ДЛБ высщей лиги смеха правительства 95 угла ДЛБ нашли чем хвастаться
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Болт вам зесептиконы а не мои бабки!!!
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Ні яких болтів, віддаси 20% ПДВ за кожний придбаний товар + акцизи на паливі, горілці, куреві. Тобто сума чималенька. У 2019 році очікуємо близько $12 млрд переказів заробітчан в Україну, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6569
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Дави на бизнес-увеличивай число безработных потенциальных заробитчан этим ты увеличиш валютные поступления.
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И чему "в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины" собираются радоваться ли грустить? Они-то какое отношение имеют к этим деньгам?
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Замминистра экономики отметил, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились.

Люди заканчиваются.
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Зарплаты в Украине растут. Уже нет той разницы в 3-4 раза, как было в 2015-2016. Издержки работы в другой стране уже не компенсируются той парой сотен лишних долларов разницы в зарплате.
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в моєму місті з/п максимум 6 000 в 90% сферах нерахуючи бугалтерів і інших бєздєльніків які мають 10 -12 000 а таких 4-5% так що різниця в зарплатах з тією ж Польщею відчутно, ті що працюють в Україні-ніщта і босота,тут не вижити.і ніх. тут нє растьот!!! ціни растут,тут в 2 рази дорожче ніж в Німеччині продукти.
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Польша упрощает требования для врачей из Украины . Поздравляю, теперь не то( ко сантехника и электрика будешь искать месяцами но и врачей. И как всегда уедут умные и трудолюбивые, а останутся предпенсионного возраста ( что впрочем хорошо) ну и криворукие с купленными дипломами. Кстати слышу от людей которые даже и не думали валить, что они уже в интернетах штудируют куда можно свалить.
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мимо кассы. Польша собирается "закрыть" дыры в государственных клиниках, где врачи имеют копеечные зарплаты и нехватка кадров. Украинский нормаотный врач туда не поедет, только совсем какие-то неудачники.
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Не смешите, вы в курсе зарплат наших врачей? Но ведь главный вопрос даже не в зарплате, а в том что в Польше есть будущее для них и их детей, а здесь? Я вам скажу больше через лет 10 здесь перестанут платить пенсии ибо их будет не с чего платить. И что делать тем людям которые не скопили и не накрали хотя бы на неголодную старость? Люди едут даже не за зарплатами а за какой- то уверенностью в завтрашнем дне. Здесь уверенность только в Дне ( от слова Дно)
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Польский врач в гос.поликлинике получает копейки, хватает только на еду при том что они живут в своем жилье. Украинский врач будет жить в минусе т.к. надо еще снимать жилье. Поэтому украинские врачи, нормальной квалификации, не поедут - они в Украине зарабатывают больше.
А в частную практику или в частные клиники, где зарплата нормальная, украинских врачей не берут, поэтому они приезжают и работают санитарами.
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"Копійки" це нєачьом! Цифра реальна з/п лікаря в Польщі є?
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Есть! Но цифру эту надо соотносить с расходами, поэтому эта цифра тебе ничего не даст. А если я тебе напишу цифру по расходам, ты начнешь говорить что я вру потому что "вПольшевсенашару".
Польские гос.клиники каждый год бастуют. Для них повышение зарплаты на 200 зл. - достижение.
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Звичайно треба порівнювати з купівельною спроможністю. Гаразд, порівняй з/п лікаря держклінікі з робітником в промисловості. Або шофером наприклад.
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Так що це не Зєля з Гончаруком знизили курс. а прості люди які виїхали при Порошенку? В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 56
Так тепер ділимо - при Зелі та Гончаруку знизився курс. При Петі виїхали люди - от проклятий барига!
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Звісно знизився, розпродали держоблігації з величезними відсотками дохідності. Далі тільки борги і відсотки віддавати залишилося! А заробітчани це безвітсоткові вливання в економіку України, тобто прямі інвестиції.
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А как на счёт создания новых рабочих мест? От этих денег, что вы ждёте от "запобітчан", экономического развития страны не будет!
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Так вже - ГОКи закриваються. сигаретні фабрики теж. ФОПи трясуть - як результат - нові робочі місця в Польщі відкрили для себе громадяни України.
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В крупных городах огромное количество вакансий, никто особо не идет ( низкие зарплаты), это реальное состояние дел в Днепре, думаю в других крупных городах то же самое
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Це планування економіки,за рахунок нестерпних умов і оплати праці громадян в самій Україні..здача людей в наймити,для забезпечення валютою потреб казнокрадів..
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При баризі переводили. а зараз різко впаде. тому що сім'ї позабирають подалі від Зебіла.
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Это только переводы! А сколько живым налом!
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это же наверно в бюджет включили эти надежды В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 8087
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А самих заробитчан "великие борцы с барыгами" похоже тоже не ожидают. А зачем? Это ж не лозунги на стадионе орать про возвращение людей из-за бугра на новые рабочие места и огромную зарплату.
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Я когда слышу зазывание инвесторов в каждой стране куда еще пускают нашего призидента, у меня начинается истерика от смеха))))))) инвесторы не могут понять, их действительно за таких лохов считают или президент та4 шутит ))))))
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К тому же янеЛоха пускают теперь только туда где МИД разжалобил...
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та да ...куда спешить , будем ждать
В 2019 году ожидаем около $12 млрд переводов заробитчан в Украину, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 8866
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Мы уже всех близких родственников в Европу вывезли, т.к. здесь высокая социальная и медицинская помощь и с коррупцией борются. Не будем больше высылать миллиарды.
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обычно для легализации в ЕС нужно 1-3 года поэтому это примерный период когда заробитчанин шлет деньги а потом все, ни денег ни заробитчанина ни его родствинников страна Украина больше не увидит!!
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Правильно и сделали. Глядя на очередное чудо у власти понимаешь что ситуация здесь никогда в лучшую сторону не изменится. Страна в которой число патриотов ничтожно мало а в основном одни продажные шкуры, воры и ************* не имеет шансов на успех. Мне очень неприятно это писать но это правда.
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Учиться надо было, а не хреном по лбу себя стучать. Живу в Украине и зарабатываю больше любого заробитчанина.
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Ну категории хорошо зарабатывающих не так и велики. Знаю многих програмистов которые сейчас не хотят ехать на запад потому что здесь зарплаты хорошие, но ..... так будет не всегда а жить люди хотят в странах с нормальными законами, и что б полиция тебя охраняла а не отзвезделела вечером за углом. И чтоб продавец тебе продал свежие продукты а не отравил. И чтобы не дай Бог попал в больницу то оказали тебе качественную помощь а не кинули на приемном покое подыхать. Жизнь состоит не только из зарплаты а у нас нормального отношения и за большие деньги не всегда купишь
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Например, сколько. Так, для сравнения уровня удовлетворённости.
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Система не сегодня родилась. И даже не в июне! У неё корни древние.
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Сім'ї заробітчан не так ждуть тих грошей як Миколайчук
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А хіба заробітчани ще не повернулись в Україну? Як так?
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Пересилають лише ті хто збирається сюди повернутися і на допомогу батькам. З кожним днем влади зегенерата пересилати будуть все менше, бо бажаючих повернутися ззменшиться в рази. Якби я працював за кордоном то не прислав би сюди жодного цента - батьки вже померли, а дітям нічого тут робити.
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Так все самолеты были заполнены заробитчанами, когда зебобу выбрали, люди стоя летели!!!! А зешобла их, оказывается, просто домой не пустила... и наживается
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Еперный театр.. А транзит российского газа через Украину по нашей "сокральной" трубе дает всего то 3 миллиарда. Кабмину срочно разработать программу по отправке на заработки еще 2 миллиона украинцев. А для анонсируемого роста на 40%, придется отправить еще 7-8. ( в общем всех кто ходит) Черный юмор нашел "почему то", наверное погода тому виной...
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Всю страну пустили на попрошайничество, а деньги все разворовываются и пускаются на финансирование ОРДЛО
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Будем сосать из своей вены кровь
и на это жить
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що ви гроші рахуєте по чужим карманам не от гарного життя зекономлені ви піднімайте рівень життя українців врємєнщікі довбані...
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Ето называется деградация населения и страны в целом. То что заробитчане единственные кто привозят еще в страну валюту ето хорошо. А то что все специалисты уже со своими семьями выехали из Украины и страна не развивается ето п***ц. Через пару лет в стране останутся только немощные и сумашедшие. И начнется поток бабуинов и кацапов заселяющих Украину. Вот так и выродится нация и исчезнет страна с карты мира и ***** даже не нужно воевать.
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Зештанмаер, а как же ПОВЕРНЕМО ЗАРОБИТЧАН ДОДОМУ?
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Гыгыгы. Это все что надо знать об этой недостране.
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Болт вы получите, а не 12 миллиардов. Те, кто посылал, теперь переезжают на постоянное место жительства за границу и будут платить там, а не в Украину.
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Нічого дивного... в мене половина знайомих за кордоном працюють... приїджають в Україну і починають мене агітувати їхати... Кажуть: "Нахе....р тобі тут на цій роботі за копійки сидіти? Всеодно тобі зарплату нормальною ніколи не зроблять... Подивися як живуть звичайні українські пенсіонери? Ти хочеш так виживати? Їдь поки не пізно! В нас при владі в Україні одні бариги і клептомани. Утікай!" Ось таке я слухаю від них..."
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Теперь же задача, как эти 12 лярдов баксов выманить... НАдА срочнА пАвышать цены на продукты, аптеку, прАезд, Адежду, учобу ну и так далее... млятЬ...
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Тішить те , що все більше заробітчан , особливо молодь - легалізуються , знайомляться , одружуються , народжують дітей і осідають на новому місці . Кому вдається - перетягують братів ,сестер , рятують батьків . Це в рази краще , ніж слати гроші всяким чортам в Україну , або родині , щоб владні виродки мали з кого поживитись . Створюйте робочі місця з людськими зарплатами , мразоти злодійські .
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Eto primerno 2 miliarda evro vas biudzet poxoze kak za tranzit gaza s rosiji.Tranzit eto privilegija,a tut meloc.Smesno so storoni konecno
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