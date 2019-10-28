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 Политика Украины
  1993  10
Все про:Кабмин (11303) Федоров Михаил (17) диджитализация (7)

 Понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование, - Федоров

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров решил кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование. Формирование "позитивного образа политика/органа" должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы", - отметил Федоров.

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По его словам, суть таких изменений заключается в том, чтобы "привлекать" потребителя этой информации и получать качественную обратную связь, создать команду "послов" проекта.

"Сейчас мы находимся на этапе формирования команды коммуникации", - добавил чиновник.

Он призвал специалистов по коммуникации, маркетингу, PR, а также специалистов по созданию видеоконтента присоединяться к команде. Им вице-премьер-министр советует отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда "журналисты живут своей жизнью, сммщики своей, и пресс-секретарь своей".

"Начать с четкой стратегии. Конкретных KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должно вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа", - добавил Федоров.

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Всем желающим войти в команду Федоров советует быть быстрыми, уметь оперативно готовить качественный текст, блоги, качественные прямые трансляции. При этом необходимо понимать свою аудиторию, призывать ее к действию, а не рассказывать об "успешном успехе".

Понятие пресс-службы должно прекратить свое существование, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156269
 
 
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Мендель не зря хлеб кушает.От оборзевших неизменное хватание за пах ежовыми рукавицами.
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На то ж она и пресс-служба шоб неугодных прессовать...
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Нужный закон, теперь ни Мендель, ни пассажиру не удастся пургу нести, как бы они не старались
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Мир не изменился, кретин. Он такой же, как и был всегда. Изменились средства(технические, прежде всего) для достижения своих целей. Но, видимо, это очень сложно, не все поймут. Нет никакой разницы, как вы будете врать, через посты или видео: вранье остается враньем независимо от формы подачи. И такое же вранье вы будете наблюдать в фидбеке, который будете читать и анализировать. Вы просто утонете во всем этом многообразии вранья. Лучший(и единственный) вариант - показать положительные результаты своей работы, И тогда не будет потребности морочить мозги ни себе ни другим.
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"Лучший(и единственный) вариант - показать положительные результаты своей работы" - это ж какие такие надо показать положительные результаты, чтобы даже из самых упоротых и зомбированных петябобиков посыпались комментарии: "Ух ты ж! Ну, Зеля, молодеееец!".

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Делаем вывод, пацан против руко-мамографии гражданки Мендель...
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Задачи пресс-секретаря хоть бы почитал. Его функция - отвечать на запросы журналистов. Хочешь другого - напиши требования и выдели на это ФИНАНСИРОВАНИЕ.

А на приар позитивного имиджа в интернете нужен совсем другой бюджет, чем тот что выделяют на содержание пресс-секретаря. Такие проекты (создание контента, реклама в Интернете, мониторинг эффективности, и т.д.) - это МИЛЛИОНЫ гривень. Причем на каждое министерство.
У госбюджета нет других задач сейчас, чем повышать за госсчет позитивное отношение к Кабмину? а вы не охерели, ребята?

Кстати, зп пресс-секретаря сейчас - это всего лишь 15-20, не больше, насколько я знаю.
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Выделяют, еще как выделяют...

"Ботофермы отбивали негатив от Зеленского": политтехнолог раскрыл скандальные детали президентских выборов.

Во время предвыборной кампании штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского помогали отбивать негатив от их лидера, используя "ферму" ботов в социальных сетях.
Об этом рассказал политтехнолог и бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов в интервью "TheБабель". Он был одним из тех, кто содействовал партии "Слуга народа" на выборах - занимался кризисными коммуникациями.

https://www.obozrevatel.com/politics/otbivali-negativ-ot-zelenskogo-politolog-rasskazal-o-botofermah.htm
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