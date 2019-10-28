 Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федыны о "бессмертии" Зеленского

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время согласительного совета.
Корниенко отметил, что Федина высказывала мнение о том, "что может случиться с президентом, если он так себя будет вести", сообщив, что такие заявления нардепа недопустимы и фракция будет обращаться в правоохранительные органы о предоставлении оценки этому.
"Скажу прямо, что нардеп от "Европейской солидарности", госпожа Федина София, сама высказывала определенные моменты, которые можно… ну, пусть правоохранительные органы разбираются, там есть призывы или не призывы… какое-то ее мнение о том, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести… Мы считаем, фракция "Слуга народа", что недопустима со стороны депутата такая деятельность. Потому что есть институции, а есть просто люди, не знаю, заповеди божьи, нельзя же желать человеку публично таких вещей. И наша фракция обратится в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли тут перспективы правоохранительные в данной ситуации", – заявил Корниенко, попросив прокомментировать это фракцию ЕС.
Вместе с тем он подчеркнул, что к блогеру вопросов нет, поскольку Украина свободная страна, и у нас свобода слова.
"Это политическая позиция этой блогерши, госпожи Зверобой. Что касается народного депутата, то мы действительно выражаем свое негодование и призываем правоохранительные органы разбираться", – добавил замглавы фракции СН.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.
Зебилы зебильные...
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Тяжка доля другої лярви марусі клімової взагалі не турбує, хай роблять з ціми двома лахудрами все те як того вимагає закон Стаття 129 КК України.
І тепер доля ціх двох лярв цілком залежить від волі Зеленського. Якщо він вважає зі заяви загрозою для свого життя, то лярви прилетіли до 129 статті автоматично.
Критерії наступні:
Погроза визнається реальною, якщо винний:
вчинив такі дії, які давали потерпілому підстави вважати, що ця погроза буде здійснена;
своєю поведінкою, взаємовідносинами з потерпі лим переконував - погроза не марна, вона буде здійснена.
Відповідальність за погрозу настає незалежно від її мотивів. Закінченою погроза визнається з моменту доведення її до потерпілого.
Погроза вбивством за деякими ознаками нагадує замах на вбивство. Різниця між цими злочинами полягає в наступному:
при погрозі вбивством винний не має на меті не гайно заподіяти смерть. Він прагне налякати потерпіло го, позбавити спокою, змусити його весь час нервувати, страждати від страху за своє життя;
Я б на місці Вови таки зробив вигляд, що наляканий. І пєдоботам приємно і лярвам труба)
Та й з доказами повний ажур) Бажаю успіхів тупоголовим куркам)
Самолайк для порохосранця, це гарантований для нього оргазм)
K04EGR IV
@K04EGR
Интересно.. Когда будут арестованы хабалки федина с марусей за публичные призывы к убийству, порохоботы начнут верещать об притеснении свободы слова, диктатуре и травле опАзиции? Напомню, за свой разорванный портрет порошенко запросил 7 лет лишения свободы.
(тут ваще без пожеланий...только вопрос про анатомию))))
Горіла срака, палала
Горіла срака, палала
На банковій моніка плакала!
На банковій моніка плакала!