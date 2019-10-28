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Все про:Зеленский (3452) Золотое (71) Корниенко (54) Федына София (1)

 Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федыны о "бессмертии" Зеленского

Фракция "Слуга народа" обратится к правоохранителям из-за высказываний нардепа от "ЕС" Софии Федыны по инциденту президента Владимира Зеленского с ветераном в Золотом.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время согласительного совета.

Корниенко отметил, что Федина высказывала мнение о том, "что может случиться с президентом, если он так себя будет вести", сообщив, что такие заявления нардепа недопустимы и фракция будет обращаться в правоохранительные органы о предоставлении оценки этому.

"Скажу прямо, что нардеп от "Европейской солидарности", госпожа Федина София, сама высказывала определенные моменты, которые можно… ну, пусть правоохранительные органы разбираются, там есть призывы или не призывы… какое-то ее мнение о том, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести… Мы считаем, фракция "Слуга народа", что недопустима со стороны депутата такая деятельность. Потому что есть институции, а есть просто люди, не знаю, заповеди божьи, нельзя же желать человеку публично таких вещей. И наша фракция обратится в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли тут перспективы правоохранительные в данной ситуации", – заявил Корниенко, попросив прокомментировать это фракцию ЕС.

Вместе с тем он подчеркнул, что к блогеру вопросов нет, поскольку Украина свободная страна, и у нас свобода слова.

"Это политическая позиция этой блогерши, госпожи Зверобой. Что касается народного депутата, то мы действительно выражаем свое негодование и призываем правоохранительные органы разбираться", – добавил замглавы фракции СН.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала  скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от ЕС Федыны о бессмертии Зеленского 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156266
 
 
 Топ комментарии
 
бубочку обидели Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федины о "бессмертии" Зеленского - Цензор.НЕТ 7457 серванты на старте Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федины о "бессмертии" Зеленского - Цензор.НЕТ 7457
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полстраны пересадить придётся
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ссыканул бубочка?
ну бывает...
раньше нужно было думать а не быковать.
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ырка - пенсионерка -тунеядка , днями на сайтах висит. и нифига в Украину не вкладывает. спецЫалистка по блошиным базарам в третьих странах мира. а до развитых ещё не доехала.
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О, а хтось тільки що писав, що на тебе намордник наділи.
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коллекционер сплетен или их расплодник?
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Скажена мавпа, хто тебе знов випустив з вольєра?
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Хлеб есть в наличии,теперь побольше зрелищ разных)) полиграф уже был))
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Ну это как баба бабе дулю дала.
Зебилы зебильные...
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Хватит нам одного "бессмертного" нашего Чахлика невмирущего Медведчука.
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Хвойды лолеботные возомнили себя бессмертными!
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Нужно бы докопаться, кто финансирует *добровольцев. Если они годами нигде не работают, а их надо кормить, обмундировать, поставлять оружие, платить за переезды итд.
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Бібісіська, ти чому не на роботі? Вже вигнали, шолі?
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врачи работают по графику. или тебе нужно работать по 36 часов? пойди хоть на час поработай, стариканище.
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Та ми знаємо, що тебе лікарі лікують по графіку.
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Зроби собі щеплення від сказу, ти ж небезпечна для оточуючих.
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Это слова из Евангелия. недалёкая дикарка!
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это уровень твоей культуры. так ничего нового. ты ограниченная ********, и другого в жизни не знаешь.
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Особо одаренные зебобики о волонтерах не слышали...не？
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вот и говорится - кто проплачивает. недочитал чтоле.
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Узеленські намагаються лизнути неЛоху-42. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 8622
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по перше не федина, а маруся звіробій. по друге кишка тонка. по трєтя маруся солдат, інструктор, і в той час поки бубочка на карпаратівах скакав вона захищала країну, готувала солдат. ну і наостанок- спробуйте, і побачимо скільки і хто заступиться за бійця марусю, а скільки за уставшего ат вайни бубочку, каторий нє лох
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Та ні, то називається "не чіпай гавно - не буде воняти". Хай ліпше ***** спить, та й той лох, який думає, що він не лох, хай трохи відійде від свого позору.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
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..
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Як я і казав вчора, з феєричної курви "феді на" будуть знімати просиліковану шкурку)
Тяжка доля другої лярви марусі клімової взагалі не турбує, хай роблять з ціми двома лахудрами все те як того вимагає закон Стаття 129 КК України. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4203
І тепер доля ціх двох лярв цілком залежить від волі Зеленського. Якщо він вважає зі заяви загрозою для свого життя, то лярви прилетіли до 129 статті автоматично.
Критерії наступні:

Погроза визнається реальною, якщо винний:
вчинив такі дії, які давали потерпілому підстави вважати, що ця погроза буде здійснена; Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4007
своєю поведінкою, взаємовідносинами з потерпі лим переконував - погроза не марна, вона буде здійснена. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4007
Відповідальність за погрозу настає незалежно від її мотивів. Закінченою погроза визнається з моменту доведення її до потерпілого. Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4007
Погроза вбивством за деякими ознаками нагадує замах на вбивство. Різниця між цими злочинами полягає в наступному:
при погрозі вбивством винний не має на меті не гайно заподіяти смерть. Він прагне налякати потерпіло го, позбавити спокою, змусити його весь час нервувати, страждати від страху за своє життя; Не можна людині публічно бажати таких речей. Будемо звертатися до правоохоронців, - Корнієнко про висловлення нардепки від "ЄС" Федини про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 4355
Я б на місці Вови таки зробив вигляд, що наляканий. І пєдоботам приємно і лярвам труба)
Та й з доказами повний ажур) Бажаю успіхів тупоголовим куркам)
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Ви на своєму місці зробіть вигляд, а як йому робити він знає, там є і люди з дуже високою зарплатою, знають що порекомендувати. ну , можливо, вам більше сплатять...
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ну вот почему все зелёные ******** из-под прокси пишут?
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Ты, наверное, после этого целый час хохотал под столом!
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отлично ..подготовка убийства ...наконец-то будет дело по которому барыгу посадят по быстрому
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Прикольные персонажи отлайкались, соотечественники хаердинова ))
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Це мабуть мундабаєв один за п`ятьох лайкає.
Самолайк для порохосранця, це гарантований для нього оргазм)
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мундабаєв швидче зеср..., він же ЗА Зе пише, лайкає та оргазмує.
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Поймите,они не любимую бубочку спасают,они пытаются застраховать себя.Их набирали от балды,они ни кто и звать их никак,за редким исключением.Зеля их единственный кормилец и защитник,они ему должны как земля колхозу.Если что их кто защитит,преславутые 73% уставших жлобов или трахнутые климаксом любители Голобородька?
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Назвати зелупу скотом ,- образити тварин,він просто ватний ушльопок!
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K04EGR IV

@K04EGR

Интересно.. Когда будут арестованы хабалки федина с марусей за публичные призывы к убийству, порохоботы начнут верещать об притеснении свободы слова, диктатуре и травле опАзиции? Напомню, за свой разорванный портрет порошенко запросил 7 лет лишения свободы.
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И действительно ЗЕлошара)) Уже соевые подстилки ***сосят
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а кто сказал что вот это зеленое человек?
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ты вообще зелебот. тупая программа с набором случайных фраз.
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т.е оно таки думает... шо оно бессмертно? ну как бы совсем?
(тут ваще без пожеланий...только вопрос про анатомию))))
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По этому поводу у меня для них есть песенка

Горіла срака, палала
Горіла срака, палала

На банковій моніка плакала!
На банковій моніка плакала!

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Упс. Снова обосратушки. Камаз уже не вспоминаем.
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