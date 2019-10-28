 Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федыны о "бессмертии" Зеленского

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время согласительного совета.

Корниенко отметил, что Федина высказывала мнение о том, "что может случиться с президентом, если он так себя будет вести", сообщив, что такие заявления нардепа недопустимы и фракция будет обращаться в правоохранительные органы о предоставлении оценки этому.

"Скажу прямо, что нардеп от "Европейской солидарности", госпожа Федина София, сама высказывала определенные моменты, которые можно… ну, пусть правоохранительные органы разбираются, там есть призывы или не призывы… какое-то ее мнение о том, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести… Мы считаем, фракция "Слуга народа", что недопустима со стороны депутата такая деятельность. Потому что есть институции, а есть просто люди, не знаю, заповеди божьи, нельзя же желать человеку публично таких вещей. И наша фракция обратится в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли тут перспективы правоохранительные в данной ситуации", – заявил Корниенко, попросив прокомментировать это фракцию ЕС.

Вместе с тем он подчеркнул, что к блогеру вопросов нет, поскольку Украина свободная страна, и у нас свобода слова.

"Это политическая позиция этой блогерши, госпожи Зверобой. Что касается народного депутата, то мы действительно выражаем свое негодование и призываем правоохранительные органы разбираться", – добавил замглавы фракции СН.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.