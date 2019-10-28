 Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий, - замглавы ОП Ковалив

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года и на протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине",- сказала Ковалив.
Напомним, 2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Та да, ато получается что некоторые зря с жарких стран в Украину прибыли...
у меня в ушах стоит звон ОХРАНА ОТМЕНА !!!!!
насколько я разбираюсь в супермаркетах это сигнал ОШИБОЧНОЙ операции
Володя вышел из отца.
Тогда список предприятий,для ясности...
Вон уже електрогенерации приватизировали.....
Теперь выли что один олигарх если ему не дадут льгот или доить население может Украину отключить!
Давайте приватизируем АЭС и порты!!!!
И разрешим это сделать рашке через оффшоры!
Молчит Юлия Владимировна последние полгода. Воды в рот набрала.
1 ч. ·
Мій виступ на Погоджувальній Раді керівників фракцій і комітетів.
4 вкрай загрозливі ініціативи і наші пропозиції з виправлення ситуації:
1️⃣Вперте намагання продати сільськогосподарську землю - а це 72% території України. Наша фракція вимагає припинити такі авантюри, продовжити мораторій ще на 5 років і почати розвивати наше фермерство.
2️⃣Закон про зняття заборони на приватизацію стратегічних обєктів державної власності. Під час війни дозволено продати 124 підприємстіва оборонно-промислового комплексу, Енергоатом, нафтопровід Дружба, газотранспортну систему, Укрпошту, Укрзалізницю, весь науково-дослідний комплекс… Це знищення України! Наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту про поновлення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.
3️⃣Те саме стосується закону про концесію - це, по суті, приватизація без грошей. Допускати такого не можна!
4️⃣Газотранспортна система. Ми наполягаємо: ніякої приватизації, ніякої передачі в управління. Треба прибрати руки від нашої ГТС і унікальної системи підземних сховищ газу. Це, по суті, наш суверенітет! «Батьківщина» подала великий перелік поправок до законопроєкту, і ми сподіваємося на їх ухвалення.
Всі підприємства, якими заправляють бандюки з Куіва - нині знаходяться в плачевному стані. Чи то спиртзаводи, чи КХП або елеватори.
-- Ну, это в Киеве будет БениЛюкс. А в регионах -- *****.
ibigdan
Всю землю...
Покупай живопись.