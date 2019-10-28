EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  6918  237
Материалы по теме:
Все про:война (3664) дипломатия (1202) Зеленский (3452) Золотое (71)

 Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что любая война заканчивается дипломатией, и конфликт с РФ не исключение.

Об этом он сказал на встрече с добровольцами в Золотом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем и не решить всю эту историю, може быть. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным, "а разведение - условие Минска, при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить".

Читайте также: Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский

Замечание о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика станет сильнее, Зеленский отверг.

"Экономика любой страны - две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, - инвестиции ноль. Страна, в которой война, рабочие места никогда не прибавляются, а только уменьшаются. Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея. Пока стреляют - экономики не будет", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/n3156252
 
   
 Топ комментарии
 
Любая война заканчивается дипломатией и у нас так будет, - Зеленский

Некоторые капитуляцией.. Любая война заканчивается дипломатией и у нас так будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3252
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Вовіку перед тим, як щось робити, потрібна потужна інформаційна компанія. Бо люди не розуміють його дій. А копатись в інформаційному смітті, щоб знайти щось притомне, не у всіх є час. Люди стурбовані, бо вони вже опіклись на п'яти президентах-зрадниках, тому не довіряють вже нікому від початку.
 показать весь комментарий
 
 
Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » Козлами, мешающими Донбассу жить в мире с Россией, похоже, будут украинские добровольцы
28.10.2019, 10:05 • 938 • 0

Посмотрел фильм о поездке Зеленского в Золотое.
Одно ясно.
Нас готовят забыть обиды, простить смерти, обнять последователей русского мира на оккупированных территориях и снова возлюбить брата своего старшего.
А несколько тысяч жителей Золотого призваны помочь Президенту Украины убедить оставшиеся 40 миллионов в необходимости мира с Россией.
Фильм снят круто.
Акценты расставлены так чтобы у избирателей точно не было сомнения в избранном пути.
Читайте также: Показали фільм про візит Зеленського в Золоте-4. ВІДЕО
Очевидно.
Козлами мешающими Донбассу жить в мире с Россией решили делать нет не россиян и не ополченцев ДНР/ЛНР - крайними похоже будут украинские добровольцы.
В 2014.
Мои знакомые бросили работу врачей и всей семьей уехали из своей трёхкомнатной квартиры в Донецке, забрав с собой детей из Университета и глубоко пожилых родителей.
В свои 50 они искали заново любую работу, жили в лишениях и без привычных удобств.
До сих пор они ютятся все вместе в арендованной двушке на окраине Киева и одновременно пашут на нескольких работах только чтобы не жить в ДНР, в русском мире, в оккупации. А там вот уже 5 лет стоит их большая пустая квартира.
Читайте также: Яніна Соколова: "Військові Вам цього не пробачать, Володимире Зеленський!"
А могли ведь переждать в оккупации развода войск. Получили бы российские паспорта, приспособились бы к оккупационной власти, а родители их могли бы смотреть русское ТВ и получать пенсию в двух местах одновременно.
Мои знакомые говорят.
После 5 лет лишений и войны, мы понимаем мир в интересах всей Украины, мы не понимаем мир в интересах России и добровольно оставшихся жить там - в оккупации.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

Алексей ДАВИДЕНКО
 показать весь комментарий
 
Наполеон Бонопарт говорил-хочеш проиграть войну поручи это дипломатам.
 показать весь комментарий
 
 
То у Зюзі ж не війна, а «канхвлікт з рф». Виявляється, що ми конфліктуємо, а наші хлопці та дівчата гинуть тому, що посварились з окупантом.
 показать весь комментарий
 
 
Ви оптимістка,не може він вимовити "конфлікт з рф"
 показать весь комментарий
 
Любая война заканчивается либо победой либо поражением (капитуляцией). Как видно, зелёный наркоман выбрал капитуляцию, но почему-то называет её "дипломатией".
 показать весь комментарий
 
 
"Страна, в которой война, - инвестиции ноль."

Поэтому Порошенок и нехотел объявлять военное положение. И инвестиции были!
 показать весь комментарий
 
 



******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

Щоб врятувати свою стару жирну дупу від американського правосуддя, Беня буде шукати захисту у хутіна. А розраховуватись буде українською незалежністю, землями та життям патріотів. Вони з хутіним вже давно поділили Україну на сфери впливу. Тому так поспішають з розведенням військ.Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6846
 показать весь комментарий
 
 
Профукает страну. Ну как можно было это "мне 42 года и я не лох" в президенты..
 показать весь комментарий
 
 
На десятій хвилині цього відіо - пояснення рішення відвести відвести укрвійська від Золотого
 показать весь комментарий
 
Бене дали бабла - бененым шавкам надо бабло отрабатывать
 показать весь комментарий
 
 
Дипломатія і Зеленський - це не сумісні поняття!
 показать весь комментарий
 
 
Ну что ты)))
До импичмента Трампа почти додипломатил)))
 показать весь комментарий
 
 
Он как то совсем без ума????? На Корейском полуострове втевали две супердержавы. Результат генерал ВВС США заявил Президенту США, что твм бомбить уже нечего. А у нас есть и силы и возможности защищать свою землю. И первый, кто это должен делать это Верховный главнокомандующий. Первый был торгаш и трус, второй просто трус.Результат подвела дипломатия в Минске....
 показать весь комментарий
 
 
капітуляція це теж дипломатія..
Зеленський не декларує зрозумілу
і прогнозовану позицію України по
ордло..
(він взагалі не показує свою позицію по багатьох питаннях)
 показать весь комментарий
 
 
в ютубе нашел, как Зеленский работал раньше на телеканале Россия
https://www.youtube.com/watch?v=DYPGKRrTrQE
 показать весь комментарий
 
 
Война заканчивается ПОБЕДОЙ,
Но у нетитульного Зебила, равно как и у его соплеменника Барыги - дыпломатией...
Впрочем, усе правильно - страна дебилов, дважды просравшая свой выбор, не может ошибаться.
п.с.
Специально для 73% зебилоидов - постарайтесь понять -
во время войны стоит выбирать Воинов-Патриотов
а не маланских клоунов-уклонистов, с непонятными доходами,
издевающихся в своих тупых шутках над страной проживания...
 показать весь комментарий
 
 
зараз воювати за території сенсу мало..

воюють за людей, за їх думки..

головна б перемога на східному фронті,
було б відсунення коломойського від впливу на
владу, на держ.підприємства

політичне покарання депутатів групи коломойського
за збереження корупційних схем
 показать весь комментарий
 
"Любая война заканчивается дипломатией" - философ самоучка.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Гнусавый расскажет это тому же Нетаниягу. Тот будет рад услышать от "коллеги" что-то веселое.
 показать весь комментарий
 
 
Зелупу,простіше присипинити і прикопати, чим його лікувати і вчити!Воно безнадійно ватноцапське уйліще!
 показать весь комментарий
 
 
"Глубокая мысль" однако.. даже как то неожиданно. Любая война заканчивается дипломатией. Но есть проигравшая ( побежденная) сторона, а есть победившая.. И это только раз. Во вторых при любом дипломатическом решении войны, ( во первых это нужно признавать войной, во вторых официально объявить с кем война и кто является агрессором, молчу о разрыве дип. отношений и перекрытие границ, депортации или аресте лиц с гражданством страны агрессора, арест всех активов представителей страны агрессора, прекращение экономических и прочих связей). Ну если война конечно. Во вторых с пособниками агрессора в случае войны разговор короткий, или где то в истории было по другому.. ( не припомню) Ну и последнее, Одна сторона выиграла войну, другая проиграла, победители в результате войны заняли определенные территории , но при заключении мира ( ну так было всегда и во все времена), выигравший войну берет только малую долю занятого. ( пример Франко прусская война, оккупирован весь север Франции а к Германии отошли небольшие по меркам оккупации Эльзас и немного Лотарингии и т.д.) А у нас отхватили Крым и Севастополь ( они почему то странно "за скобками") Захватили треть Донбасса. И каково пресловутое дипломатическое решение - Крым и Севастополь де факто остается за РФ, а Донбасс передается Украине только формально с сохранением там всей власти в том числе и военной той же РФ, с последующим распространением этого анклава на другие территории и проведение в высшую власть государства прямых представителей агрессора, плюс к этому негласный но конкретный запрет вступать будь в какие союзы и объединения ( типа ЕС и НАТО, если даже об этом в слух не говорить) Так это не дипломатическое решение войны, это и есть КАПИТУЛЯЦИЯ. ( но почему то власть не хочет этого понять, и вешает народу лапшу на уши)
 показать весь комментарий
 
Согласен что война заканчивается дипломатией....но возникает вопрос-КАКОЙ?!!!!Вот например в сексе есть много поз...и традиционные ...и "во все дыры" ...и с кучей различных предметов....вот смотрел видио как одна дама одев ошейник мужику и усевшись на него-погоняла его плёткой....Поэтому хотелось что бы команда Зе,не просто говорила отвлекающее бла бла-а чётка излагала свои предпочтение в политическом "сексе",называемой ими дипломатией!!!
 показать весь комментарий
 
"Президент Владимир Зеленский заявил, что любая война заканчивается дипломатией, и конфликт с РФ не исключение"
Ага, ага. генерал-полковник Йодль с одной стороны; генерал-майор Суслопаров и генерал-лейтенант Смит с другой стороны, подписавшие первый акт капитуляции германии 7 мая, а также: генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал Фридебург - от Германии; и маршал Жуков, генерал Спаатс и генерал Тассиньи от союзников, подписавшие окончательный акт капитуляции германии в карлсхорсте были те еще дипломаты .
преЗедент историю-то знает?!Источник: https://censor.net.ua/n3156252
 показать весь комментарий
 
8 мая 1945 года американско-английско-советская дипломатия закончила войну с Германией.
Как-то так.
 показать весь комментарий
 
Війни закінчуються капітуляцієй однієї сторони ї цей московський шпигун робить все щоб цією стороною була Україна
 показать весь комментарий
 
 
Оно просто маланец. И наша страна для него не родина, а просто гешефт.
Его фатерлянд несколько южнее.
И он надеется, по доброй национальной традиции, там спрятаться.
Если добежит...
 показать весь комментарий
 
Дипломатия помогает оформлять итоги войны. А пока одна из воюющих сторон считает, что может добиться большего с помощью силы, дипломатия до лампочки.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх