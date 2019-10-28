 Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Об этом он сказал на встрече с добровольцами в Золотом, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы можем и не решить всю эту историю, може быть. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет", - сказал Зеленский.
Он добавил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным, "а разведение - условие Минска, при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить".
Замечание о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика станет сильнее, Зеленский отверг.
"Экономика любой страны - две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, - инвестиции ноль. Страна, в которой война, рабочие места никогда не прибавляются, а только уменьшаются. Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея. Пока стреляют - экономики не будет", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".
28.10.2019, 10:05 • 938 • 0
Посмотрел фильм о поездке Зеленского в Золотое.
Одно ясно.
Нас готовят забыть обиды, простить смерти, обнять последователей русского мира на оккупированных территориях и снова возлюбить брата своего старшего.
А несколько тысяч жителей Золотого призваны помочь Президенту Украины убедить оставшиеся 40 миллионов в необходимости мира с Россией.
Фильм снят круто.
Акценты расставлены так чтобы у избирателей точно не было сомнения в избранном пути.
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Очевидно.
Козлами мешающими Донбассу жить в мире с Россией решили делать нет не россиян и не ополченцев ДНР/ЛНР - крайними похоже будут украинские добровольцы.
В 2014.
Мои знакомые бросили работу врачей и всей семьей уехали из своей трёхкомнатной квартиры в Донецке, забрав с собой детей из Университета и глубоко пожилых родителей.
В свои 50 они искали заново любую работу, жили в лишениях и без привычных удобств.
До сих пор они ютятся все вместе в арендованной двушке на окраине Киева и одновременно пашут на нескольких работах только чтобы не жить в ДНР, в русском мире, в оккупации. А там вот уже 5 лет стоит их большая пустая квартира.
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А могли ведь переждать в оккупации развода войск. Получили бы российские паспорта, приспособились бы к оккупационной власти, а родители их могли бы смотреть русское ТВ и получать пенсию в двух местах одновременно.
Мои знакомые говорят.
После 5 лет лишений и войны, мы понимаем мир в интересах всей Украины, мы не понимаем мир в интересах России и добровольно оставшихся жить там - в оккупации.
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Алексей ДАВИДЕНКО
Поэтому Порошенок и нехотел объявлять военное положение. И инвестиции были!
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
Щоб врятувати свою стару жирну дупу від американського правосуддя, Беня буде шукати захисту у хутіна. А розраховуватись буде українською незалежністю, землями та життям патріотів. Вони з хутіним вже давно поділили Україну на сфери впливу. Тому так поспішають з розведенням військ.
До импичмента Трампа почти додипломатил)))
Зеленський не декларує зрозумілу
і прогнозовану позицію України по
ордло..
(він взагалі не показує свою позицію по багатьох питаннях)
https://www.youtube.com/watch?v=DYPGKRrTrQE
Но у нетитульного Зебила, равно как и у его соплеменника Барыги - дыпломатией...
Впрочем, усе правильно - страна дебилов, дважды просравшая свой выбор, не может ошибаться.
п.с.
Специально для 73% зебилоидов - постарайтесь понять -
во время войны стоит выбирать Воинов-Патриотов
а не маланских клоунов-уклонистов, с непонятными доходами,
издевающихся в своих тупых шутках над страной проживания...
воюють за людей, за їх думки..
головна б перемога на східному фронті,
було б відсунення коломойського від впливу на
владу, на держ.підприємства
політичне покарання депутатів групи коломойського
за збереження корупційних схем
Ага, ага. генерал-полковник Йодль с одной стороны; генерал-майор Суслопаров и генерал-лейтенант Смит с другой стороны, подписавшие первый акт капитуляции германии 7 мая, а также: генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал Фридебург - от Германии; и маршал Жуков, генерал Спаатс и генерал Тассиньи от союзников, подписавшие окончательный акт капитуляции германии в карлсхорсте были те еще дипломаты .
преЗедент историю-то знает?!Источник: https://censor.net.ua/n3156252
Как-то так.
Его фатерлянд несколько южнее.
И он надеется, по доброй национальной традиции, там спрятаться.
Если добежит...