 Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Об этом он сказал на встрече с добровольцами в Золотом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем и не решить всю эту историю, може быть. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным, "а разведение - условие Минска, при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить".

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Замечание о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика станет сильнее, Зеленский отверг.

"Экономика любой страны - две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, - инвестиции ноль. Страна, в которой война, рабочие места никогда не прибавляются, а только уменьшаются. Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея. Пока стреляют - экономики не будет", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".