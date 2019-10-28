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 Политика Украины, Общество
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Все про:здоровье (1261) медицина (1877) Дмитрий Дубилет (32)

 Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет выступает за отмену требования некоторых медицинских справок.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы?" - отмечает Дубилет.

По словам министра, с одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, возможно, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев.

"В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - подчеркнул Дубилет.

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Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156249
 
   
 Топ комментарии
 
Все-таки при приёме на гослужбу справочку от нарколога необходима. А то как мы поймём он-лох или не лох.
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В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр (!) и нарколог (!))",- и Зеленский хотите сказать получил справку эту законно? Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн - Цензор.НЕТ 4314
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Вони усі там без справок. Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн - Цензор.НЕТ 9241
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Відміна таких довідок - можливо це єдина добра справа, яку зроблять зєльонці, поки їх не попросять з кабінетів.
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ДИБИЛЕТУ ЖЕЛАЮ ПОКУШАТЬ СУПЧИКУ ПРИГОТОВЛЕННОГО ПОВАРОМ С СПИД ГЕППАТИТ С И ПРОЧИЕ открытая форма туберкулеза.... чтобы ты сдохло реформатор ДИБИЛЕТНЫЙ....
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...и поплавать в бассейне с прокаженным Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 7136

альо, РОДИТЕЛИ детсадовцев и школьников, вы за ЭТО ЗЕльоное безумие голосовали?
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Зебы голосовали за свои фантазии о Голобородько...
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за обдуманную оптимизацию ? да.
ны одной справки не получал ! в басейнах в спортцентрах врач продает по 150 грн.
в поликлиниках за шоколадку выдают, чтобы родители не столяи в очередях и не парились а работали, чтобы прокормить ребенка и заработать ему на бассейн !

так что да голосовали за то чтобы осмотры были ежегодными и профессиоальными.
и здоровьем нации заботились не издательства и барыги а профильные министерства и медучереждения.
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а ну да. если ваша справка выдана в январе то это гарантия что вы не спидоносей и не гепатитник на весь год. это прям гарантия прививка на год. за 150 грн
надо также лечить ! прикладывать справку и будет норм
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Вони усі там без справок. Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 9528

Не наговаривайте... У Парубия справка, у Гройсмана даже диплом!... А деякі диплом втратили,а справжні колишні депутати на човні випробовують себе в ролі Жанни дАрк!...
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Да если учесть то, что эту справку почти все просто покупают.
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В бассейнах даже не скрывают. Хотите приносите свою или покупайте на месте.
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Хороший аргумент, тогда и контроль государства необходимо отменить, т.к. взяткодатели, фактически, покупают себе права на что-то...
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та ваще надо государство отменить. только потому что вы не понмиаете что оно должно делать да ?
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И даже больше скажу - надо отменить право голоса от 73% и у тебя, в том числе, т.к. ты не понял то, что я написал.
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Все-таки при приёме на гослужбу справочку от нарколога необходима. А то как мы поймём он-лох или не лох.
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понять то поймем, но лохами окажемся мы,

ну как сейчас, например Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 4474
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В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр (!) и нарколог (!))",- и Зеленский хотите сказать получил справку эту законно? Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн - Цензор.НЕТ 4314
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...они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются.

Правильно. И водительские удостоверения отменить. Они тоже продаются.
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...і дипломи за компанію. Все одно Гончарук якось керує з дипломом "університету", якого нема. Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 3310
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Імітація "роботи", при чому абсолютно тупорила імітація.Замість роботи по вирішенню реальних проблем в економіці країни- понтові "фішечки" , які до того ж зріють в не зовсім здорових мізках, скоріше в мізках під дурманом.Закінчиться все це швидше ,ніж дехто собі наміряв, при чому закінчиться негативно для т. званих "команди фішечників понтовиків" Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн - Цензор.НЕТ 6032
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Відстій. Російський власник. Ніхто з фурункулами в басейн не полізе, а псоріаз не шкіряне захворювання, а аутоімунне. Ніхто нікого не ізолює, підтримуйте свій стан здоров'я на належному рівні, болячки чіпляються до болєзних.
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Як на мене, для чинуш і кнопкадавів треба запровадити довідки від психіатра в нарколога. Особливо це стосується ЗЄкоманди і Жопоблоку.
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Дуб і Лет перші, в кого слід було б вимагати медичну довідку від психіатра , нарколога , проктолога і гінеколога при призначенні їх на посаду міністра . Заявляти таку маячню міг лише Заслужений почесний пацієнт психлікарні імені Кащенко з багаторічним досвідом лікування в цьому медичному закладі 😷
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зе-мандисты видно не могут нарколога пройти - это ж не "полиграф". и само зе пусть медосмотр пройдет - а то есть большие сомнения в его психическом здоровье.
вся суть зе-реформ - вместо того, чтобы наладить "техпроцесс" медосмотров, - отменить, искоренить и убить. и так во всем.
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даю участковому врачу 100 гр и справка готова
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участковый врач ее и на шару выписывает! Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 5367
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Нужно ещё отменить налоги малому бизнесу, один раз в году могут заплатить символический налог и заполнить свою декларацию доходов.
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Смеяться или плакать? Вот оказывается чем нужно было заниматься всем преидущим правительствам Украины! Выискивать и отменять справки! А они, "мародеры", этого не делали- вот "нарид" и проголосовал за нынешних благодетелей! Как же жили то, при "зубажиннi", а? За справками в бассейны по ночам в очередях бились! Но! Теперь - ВСЕ! Никаких справок в бассейн! И в дурдом теперь без справок будут возить!
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Нові обличчя хочуть не тільки здатись Наросії, але і створити в Україні антисанітарію.
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а я бы наоборт ужесточил (особенно от нарколога и психолога) при приеме в держ.службу
а то напринимают идиотов и наркоманов...и майся с этим счастьем )))))
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Нормальное предложение. Ночью в бассейнах можно еще постирушку делать или трупы обмывать. А чё? Чтоб не простаивали без дела. Вопросов нет, но есть один - кто таких дебилов назначил во власть.
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как любили говорить зрадолюбы - потужна реформа от зели
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Так і суди, і митниця - все купується.
То навіщо вони?
Сокиру у руки і гайда "будити хиренну волю" і правду за одно.
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Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). - Видя многих госслужащих и "слуг народа", я бы эти справки от них требовал каждый месяц... Причем с жестким контролем прохождения этих врачей.
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Справки конечно отменить можно .......... но анализы это святое... Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 4102
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В бассейн при зё можно будет ходить людям с коростой. Они там все дыбилы? Бо я нормальных ещё не встречал.
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О тупілет, дивне ти створіння!
Хоча й без довідки зрозуміло, що ти - дурний
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дебилы, справки нужны для вас из психбольницы.
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...Дубільне з зеко..манди ! Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн - Цензор.НЕТ 8493..А особливо про басейн .
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Прально. Відмінити нахрін. Бо після перевірки у нарколога та у психіатра, "зелена команда" буде звільнена за профнепридатність. Вся
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Ну да......
Киву ведь даже с справкой в ВР взяли..... И авакяна она не смущала!
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