 Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы?" - отмечает Дубилет.
По словам министра, с одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, возможно, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев.
"В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - подчеркнул Дубилет.
альо, РОДИТЕЛИ детсадовцев и школьников, вы за ЭТО ЗЕльоное безумие голосовали?
ны одной справки не получал ! в басейнах в спортцентрах врач продает по 150 грн.
в поликлиниках за шоколадку выдают, чтобы родители не столяи в очередях и не парились а работали, чтобы прокормить ребенка и заработать ему на бассейн !
так что да голосовали за то чтобы осмотры были ежегодными и профессиоальными.
и здоровьем нации заботились не издательства и барыги а профильные министерства и медучереждения.
надо также лечить ! прикладывать справку и будет норм
Не наговаривайте... У Парубия справка, у Гройсмана даже диплом!... А деякі диплом втратили,а справжні колишні депутати на човні випробовують себе в ролі Жанни дАрк!...
ну как сейчас, например
Правильно. И водительские удостоверения отменить. Они тоже продаются.
вся суть зе-реформ - вместо того, чтобы наладить "техпроцесс" медосмотров, - отменить, искоренить и убить. и так во всем.
а то напринимают идиотов и наркоманов...и майся с этим счастьем )))))
То навіщо вони?
Сокиру у руки і гайда "будити хиренну волю" і правду за одно.
Хоча й без довідки зрозуміло, що ти - дурний
Киву ведь даже с справкой в ВР взяли..... И авакяна она не смущала!