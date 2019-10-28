 Выборы в Раду: ЦИК пересчитывает голоса на 198 округе

Пересчет голосов ЦИК проводит в режиме непрерывного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил председатель ЦИК Олег Диденко, пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений.

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"Нам по состоянию на сегодняшний день осталось совершить действия о повторном подсчете голосов избирателей на 21 избирательном участке", - рассказал Диденко.

Как известно, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом, избранным в ОИО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. 28 августа это решение отменено соответствующими судебными решениями. Сейчас результаты выборов в 198-м округе не установлены.