 Выборы в Раду: ЦИК пересчитывает голоса на 198 округе

Пересчет голосов ЦИК проводит в режиме непрерывного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил председатель ЦИК Олег Диденко, пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений.
"Нам по состоянию на сегодняшний день осталось совершить действия о повторном подсчете голосов избирателей на 21 избирательном участке", - рассказал Диденко.
Как известно, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом, избранным в ОИО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. 28 августа это решение отменено соответствующими судебными решениями. Сейчас результаты выборов в 198-м округе не установлены.