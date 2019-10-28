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 Политика Украины
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 Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский

Из-за торговой блокады Украина покупает уголь с оккупированных территорий Донбасса не напрямую, а через посредников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время спора с ветеранами "Азова" в Золотом 26 октября.

Один из активистов сказал президенту, что сейчас на неподконтрольную территорию возят продукты контрабандой, на что Зеленский ответил: "Столько, сколько мы за уголь платим, из-за того, что у нас блокада, — эти продукты, которые куда-то возятся, — просто ноль", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По словам Зеленского, этот уголь раньше покупался с помощью формулы "Роттердам+" и через Россию, а сейчас — через Беларусь, РФ и другие страны. Президент, подчеркнул, что "Роттердама+" уже не существует. "Но мы в итоге покупаем украинский уголь. Потому что у нас блокада и мы оттуда не берем товар. В чем вообще смысл, на фига мы свой же уголь покупаем [через посредников]?" — добавил Зеленский.

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На реплику активиста, что если Украина будет покупать уголь у террористов "ДНР" и "ЛНР", то будет спонсировать террористов, президент сказал: "То есть, я лучше тогда покупаю через белорусов, отдаю деньги белорусам, отдаю деньги русским, а они им ["Л-ДНР"] платят? Пацаны, что вы такое мелите? Вы [уже] покупаете этот уголь".

Источник: https://censor.net.ua/n3156245
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Прально - фінансуймо сєпаров напряму!Зробили це разом!
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Надо маму Кобелева взять в посредники по закупке сепарского угля. И напрямую сепаров не финансировать, а маме денюжка в США будет идти. А платить за все будут богатые украинцы из своего кармана.
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Зеля, ти підтверджуєшь, що при твоїй владі нічого не змінилося? Ти реально - дебіл!
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Газ у путина не покупаем, а уголь тогда зачем нужен?
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уголь еще не научились через реверс покупатт)))
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Давай @лядь ще купуй в лугандонців безпосередньо то вугілля ! Якє воно ***** довбануте...
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А є у нас стаття "фінансування тероризму"? Куди СБУ дивиться?
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича!
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И кто тебя зебобик блокирует??? И почему ты покупаешь у непонятных посредников???
Не бреши!

Покупай уголь в ЮАР, Колумбии...., в Польше!!!
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продолжим мысль...,а если с расией объединимся,то газ вообще почти халявный будет и бензин подешевеет
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Підкажіть будь даска. Стаття "фінінсування тероризму" ще існує в КПК чи "слуги" вже її відмінили.
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Зебилы! А как же торговля барыги на крови ? Будет вам и Вротердам + и Впопенгаген ++ и формула Шлымазла в придачу Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5749
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Херовая действительность!!!
уж очень похоже это на правду...
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Он воно що, блазень шукає нові шпаринки для спонсорування тероризму, замість протидії.
Що ще намудрує.
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Зебилы , Моника Зеленски уже наживается на крови , или это ещё порох ?
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а де Баканов та його відомство?
Чи не зрозуміло президенту, що придбання вугілля з окупованих територій це, по суті, - фінансування тероризма?!
І головне: а що, у світі більше ніде не видобувають вугілля потрібних нам марок та сортів?
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Жидовская манера дискутировать. Попёр на чувака, будто бы как раз тот и определяет, откуда стране закупать уголь.
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вообще-то она его покупать не должна в принципе..платить зарплаты шахтерам и фсе)
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Предлагаете торговать с врагом и поддерживает оккупантов и коллаборантов финансово? Тогда это признание потери Крыма и Донбасса навсегда. Это капитуляция. Чего же Гитлеру в 1942 не поставляли продукты в Сталинград?
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Ну шо, ватоцефалы, выбрали себе преза?
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да зебилы до сих пор смотрят росийские каналы, дубинских и портновых всяких и свято верят зеленскому
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Боже, спаси Украину от мудаков! Чего же такая невезуха. Выбрали очередного выродка.
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Зебили , Моника Зеленски не лошарка ? Хахаха
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Последовательный в своих действиях малоросс.
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Украина покупает донбасский уголь...

То есть напрямую спонсирует убийства украинских солдатов.... Молодец клоун! Не то что барыга Порошенко...
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- Верните нам Витю..
- Какого?
- Любого!! Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8800
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Украинским этот уголь будет тогда когда в лугандоне флаг Украины развиваться будет
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А без блокады будет покупать непосредственно у ДНР (которая в Украине признана террористической организацией)?
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А другого варианта нет кроме "плохо" и "очень плохо"? Потому при такой схеме деньги за "украинский уголь" идут на финансирование боевиков...
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