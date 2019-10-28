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 Политика Украины
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Все про:звание (150) КС (1385) Янукович (30552)

 Завтра Большая палата КСУ продолжит рассмотрение дела о лишении Януковича звания президента

Завтра, 29 октября, Большая палата Конституционного суда Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, в повестке дня заседаний КСУ сказано, что 29 октября запланировано "продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О лишении Януковича звания Президента Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение апелляции на приговор Януковичу продолжится через месяц

Большая палата КСУ будет рассматривать этот вопрос во время закрытой части пленарного заседания.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3156241
 
 
 Топ комментарии
 
якщо вже вся януківська козлота знову при владі, то повертайте вже Хвьодоровича взад, нафіг нам цей ерзац-янукович-нєлох?
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зек это уже история.А по Герусу ведется расследование.Или попытаетесь "забыть"
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Нужно в Конституции Украины внести статью о праве митингующих на майдане менять Президента. Кто больше митингующих в Киеве соберет - тот Президент.
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Ну да вон на расее меньшинство имеет большинство.
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якщо вже вся януківська козлота знову при владі, то повертайте вже Хвьодоровича взад, нафіг нам цей ерзац-янукович-нєлох?
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Не забывай, порохобот, что подання про незаконность решения Рады о лишении Шапковора президентских регалий, внес в Конституционный суд липецкий Свын. Как только он обманом влез во власть, то тут же настрочил кляузу в КС чтоб тот вернул его бывшему шефу звание президента
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Путину ничего вводить не надо, власти в Украине сами вводят пересичным по самое не балуй Завтра Большая палата КСУ продолжит рассмотрение дела о лишении Януковича звания президента - Цензор.НЕТ 9533
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А зачем??? Рыговатозебилы мало зашкварены на портновском кале ?
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Большея палата,маленькая палата,средняя палата,разогнать нужно этих коррупционеров
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Есть сомнения , кто такой 42-летний НЕ ЛОХ ??,
,
Смотрите ..--

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.
.........
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Еще немного и это "решение" уже будет посмертным. Годы то идут...
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