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Все про:пожар (3739) ГСЧС (2313) вода (315)

 В течение недели во время пожаров в Украине погибли 28 человек, на водных объектах - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 21.10 по 27.10, во время пожаров погибли 28 человек, на водных объектах Украины - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погиб 1 человек.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 691 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасені 43 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 206 пожаров, спасены на пожарах 31 человек и не допущено уничтожение огнем 356 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 627 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлены 335 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 961 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3156230
 
 
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Ого, ми втрачаємо населення, людина це саме цінне! Давайте будемо розводити, відходити і прасіть міра!!! А в аваріях скільки? Там ще веселіше! Давайте їх разведьом!! Мір вам люді, ми вас любім....
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Тут все просто. Два критические ошибки Порошенко-Яценюка. Упразднение МЧС и передача структуры в МВД, и мораторий на проверку ПП состояния. У ментов-полицаев вопрос борьбы с пожарами идет после угонов АТ, и бороться надо не с проверками, а со взяточниками в погонах.
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