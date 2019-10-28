 В течение недели во время пожаров в Украине погибли 28 человек, на водных объектах - 12, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погиб 1 человек.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 691 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасені 43 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 206 пожаров, спасены на пожарах 31 человек и не допущено уничтожение огнем 356 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 627 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлены 335 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 961 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.