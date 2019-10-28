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 Политика Украины, За рубежом
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 Байден заявил, что его сын, работая в Украине, не сделал ничего плохого: В этом можно убедиться из расследования

Экс-вице-президент США Джо Байден раскритиковал постоянные призывы действующего главы государства Дональда Трампа расследовать деятельность его сына в Украине и напомнил, что тот так и не обнародовал свои декларации о доходах.

Бывший вице-президент США и вероятный соперник действующего главы государства Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден в интервью телеканалу CBSNews заявил, что его сын Хантер не делал ничего плохого, работая в совете директоров украинской газовой компании Burisma, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Байден подчеркнул, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в работе в Украине.

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Экс-вице-президент подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, "в чем можно убедиться из расследования".

Байден раскритиковал постоянные призывы Трампа расследовать деятельность его сына в Украине и напомнил, что тот так и не обнародовал свои декларации о доходах.

"Покажи нам свои налоговые декларации, приятель. Что ты скрываешь? Ты хочешь бороться с коррупцией? Начни в том же духе. Покажи свои налоговые декларации или замолчи", – сказал Байден.

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Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3156229
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко мог замазать грязью кого угодно.
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Работал исключительно на благо Украины. Золотой человек Байден заявил, что его сын, работая в Украине, не сделал ничего плохого: В этом можно убедиться из расследования - Цензор.НЕТ 3409
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Он то может ничего не сделал плохого,но наши барыги точно в этом заинтересованы
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Делал или не делал сын Байдена что-то плохое должно решать расследование, а не уверения его отца, что Рафик не виноват

Запрет или препятствование расследованию называется коррупцией.
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Наши не будут заинтересованы в расследовании
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Байден! Тебе точно не в чем оправдываться! потому что лично за тобой ничего нет.НЕ ведись на усилия испачкать тебя
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- Рафик не выновник, савсэм! Он так и сказал,- папа, это нэ я
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Ну заработал на лохах млн 10, шо тут плохого?
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Так он сказал шо Янелох как же он на нем заработал то?
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Порошенко мог замазать грязью кого угодно.
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Работал исключительно на благо Украины. Золотой человек
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Да похрен что он здесь делал. Давай в президенты США да гноби кацапню. От Трампа толку нет.
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Трампушка ешшо не все сребреники отработал запоребриковым , вот и будет гадить на каждом углу...
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Про такого Президента як Трамп росіяни могли тільки мріяти.
Але вони не мріяли, а працювали.
А з Зеленським уже пішло як по маслу.
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Ні хорошого ні поганого, але міліон в місяць мав.
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Так стверджують росо-смі . Окрім кремля пачкать Байдена вигідно ще лишень "Трампущке". Ці "партнери" , один за поребриком , другий заліз в Білий дім, в унісон гавкають на Україну...
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Байден подчеркнул, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в работе в Украине.
Та не то, психбольной, (официально), наркоман (официально), Хантер, на рынок газа Украины пробился. Зарплата 50 000 + папе 150 000$, и и плюс от продажи украинского газа, Украине. Бизнес по - американски.
Источник: https://censor.net.ua/n3156229
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Гей , запоребриковий , де ви прочитали про зарплати , та негатив ? Справді у росо-смі , чи маєте свіжу кремле-методичку . У вашому посиланні вище - цього нема.
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Хантер за тарелку супа главой "Бурисмы" был.? Ты гугли, у нищих, слуг нет.
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Ви , Ігорок , не підтвердили ваші росо-побрехеньки про інфу на цензорі. І тепер щось придумуєте по методичці зі сходу .
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Включи голову, и научись думать, зачем ты Байдену?
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Підгорає у росо-бота , якому ще й зарплату не виплатили з кремля , а він повинен гадити на Цензорі. Про що з таким "вещателем" можливо мати бесіди ?
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Хотя помогу убогому, звыняй не 50 000, а 150 000 долларов (ссылка)
12 мая 2014 года появилась информация, что сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден вошёл в совет директоров Burisma Holdings, став директором юридического отдела с ежемесячным окладом в 150 тысяч долларов. Причём, на сайте компании было указано, что он начал работать там ещё в апреле того же года]. Хантер прокомментировал своё назначение такими словами: «Я верю, что моя помощь в консультировании компании по вопросам прозрачности, корпоративного управления, а также международной экспансии послужит экономике Украины и процветанию её народа»[. За 4 недели до этого Байден-старший совершил официальный визит в Киев, в ходе которого призвал украинское правительство «снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа»[9]. Обозреватель CNN отметил, что «назначение [Хантера] вызвало ажиотаж, учитывая, что это произошло примерно в то же время, когда его отец и Белый дом занимались дипломатическими миссиями в регионе, чтобы избавить Украину от российских источников энергии. Критики утверждали, что работа Хантера для страны, продвигающей украинскую энергетическую независимость, была вопиющим конфликтом интересов. Но, офис Вице-президента отмахнулся от спора, настаивая на том, что Хантер является частным гражданином, чьи действия не представляют видения правительства»
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Так кажу-ж тобі , росо-пропагандист , що російським СМІ довіри нема , так як вони (РОСО_СМІ) підпорядковані режиму РФ. А ти мені зсилку на мордор даєш, контент "РУ". .
Ти покажи , про що ти збрехав на Цензорі , да вказано про зарплати сина Байдена ...?
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Очень серьезная аргументация, определенно за такую нищенскую зарплату он просто не успел сделать ничего хорошего
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От розгулялись кремле-боти на Цензорі .Болить їх царю тема Байден супроти Трампушки !
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