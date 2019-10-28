 Байден заявил, что его сын, работая в Украине, не сделал ничего плохого: В этом можно убедиться из расследования

Бывший вице-президент США и вероятный соперник действующего главы государства Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден в интервью телеканалу CBSNews заявил, что его сын Хантер не делал ничего плохого, работая в совете директоров украинской газовой компании Burisma, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Байден подчеркнул, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в работе в Украине.
Экс-вице-президент подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, "в чем можно убедиться из расследования".
Байден раскритиковал постоянные призывы Трампа расследовать деятельность его сына в Украине и напомнил, что тот так и не обнародовал свои декларации о доходах.
"Покажи нам свои налоговые декларации, приятель. Что ты скрываешь? Ты хочешь бороться с коррупцией? Начни в том же духе. Покажи свои налоговые декларации или замолчи", – сказал Байден.
Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Запрет или препятствование расследованию называется коррупцией.
Але вони не мріяли, а працювали.
А з Зеленським уже пішло як по маслу.
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Та не то, психбольной, (официально), наркоман (официально), Хантер, на рынок газа Украины пробился. Зарплата 50 000 + папе 150 000$, и и плюс от продажи украинского газа, Украине. Бизнес по - американски.
Источник: https://censor.net.ua/n3156229
12 мая 2014 года появилась информация, что сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден вошёл в совет директоров Burisma Holdings, став директором юридического отдела с ежемесячным окладом в 150 тысяч долларов. Причём, на сайте компании было указано, что он начал работать там ещё в апреле того же года]. Хантер прокомментировал своё назначение такими словами: «Я верю, что моя помощь в консультировании компании по вопросам прозрачности, корпоративного управления, а также международной экспансии послужит экономике Украины и процветанию её народа»[. За 4 недели до этого Байден-старший совершил официальный визит в Киев, в ходе которого призвал украинское правительство «снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа»[9]. Обозреватель CNN отметил, что «назначение [Хантера] вызвало ажиотаж, учитывая, что это произошло примерно в то же время, когда его отец и Белый дом занимались дипломатическими миссиями в регионе, чтобы избавить Украину от российских источников энергии. Критики утверждали, что работа Хантера для страны, продвигающей украинскую энергетическую независимость, была вопиющим конфликтом интересов. Но, офис Вице-президента отмахнулся от спора, настаивая на том, что Хантер является частным гражданином, чьи действия не представляют видения правительства»
Ти покажи , про що ти збрехав на Цензорі , да вказано про зарплати сина Байдена ...?