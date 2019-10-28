 Показуха нас не впечатлила. Контрабанда не прекращается, - Гончарук после визита в Черновцы пообещал сменить руководство таможен в областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на своем YouTube-канале "Чашка премьера".
Премьер сообщил, что встречался с американской торговой палатой, где представители бизнеса заявили, что одна из главных проблем, которую они освещали - это контрабанда. Поэтому он отправился на таможенный пункт в Черновцы с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым.
"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее и тому подобное. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможен в областях изменилось", - сказал Гончарук.
Он также отметил, что помещение ГТС в Черновцах арендуют у лица, которого эксперты связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой. В связи с этим премьер поручил найти новое помещение для таможни области и обратился к генпрокурору Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.
"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет продолжаться системная контрабанда", — сказал премьер.
Не переключайтесь!
Там надо таможню всю менять, там даже уборщицы банчат контрабанду)))
Просто нам в очередной раз разыгрывают шоу, под названием "Борьба с контрабандой")))
а коррупционеров-врачей заменят на уволенных из судов коррупционеров-судей.
Выходит что зеленый пассажир назначил коррупционеров？
@PrytSLU
· 17 ч
За даними ЗМІ з часу призначення нового керівника митної служби Максима Нефьодова держава недоотримала від митниці понад 15 мільярдів гривень, а скарги від підприємців зросли на половину.
Не надо отпускать людей, укравших миллиарды под залог в миллионы.
https://nv.ua/world/countries/v-kitae-u-chinovnika-nashli-bolee-13-tonn-zolota-video-50044943.html
По стопам зели пошел. Кто следующий дебил? Хватит плагиатом заниматься. Пакуйте вещи и
геть с пляжа.
Алена Трофименко
13 ч.
Не можу стверджувати, що це правда, але у нас в МО ходять чутки, що один із хенералів МО влаштував свого сина в КМУ на високу посаду. Син в цьому році закінчив
університет Шевченка і йому щось близько 22 років. Через певний час син просто перестав ходити на роботу - батько хенерал застав його вдома в робочий час. Почалися погрози, розбірки чому син не відвідує роботу. Врешті решт син все таки розказав батькові, що прем'єр-міністр Гончарук "домагівался" молодого красеня. Не знаю, як було насправді, але думаю, що диму без вогню не буває
Максим Нефьодов - відверто про хіпстерство, косметологічні процедури та боротьбу з корупцією
Максим Нефьодов дав перше інтерв'ю на цій посаді. У ньому 35-річний посадовець говорив про боротьбу з контрабандою на митниці, власну бороду та модний термін ламберсексуал, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Крем від зморшок є, але я не гей "
@WinterVlad
·10 год
А рос. вагонів все більше і більше стає... 21.10.19 ст.Підзамче 63776041,60740933,53468021,53429015,53553186,56928658,55849863,56026545,56151954,58431891,56598659,56893027,63537807,54108766 і це не все , далі буде!
А можливо ось цей бізнес на крові прикриває так звана "боротьба" з контрабандою а ля "гончарук"? Всі магазини мого Львова переповнені товарами з країни окупанта починаючи від отрави для мух і закінчуючи телевізорами!
28.10.2019 г.
Оказывается визит премьер-министра Гончарука на таможенные посты в Закарпатье явился следствием встречи с представителями американской торговой палаты. которые предъявили ему документальные свидетельства Румынии, Венгрии, Словакии и Польши о чудовищном росте контрабандного потока через Украину.
зы..посадки где??, или контрабас узаконили уже?
tZE inform
@tZEinform
Оказывается визит премьер-министра Гончарука на таможенные посты в Закарпатье явился следствием встречи с представителями американской торговой палаты. которые предъявили ему документальные свидетельства Румынии, Венгрии, Словакии и Польши о чудовищном росте контрабандного потока через Украину.
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной. Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
Х/ф «Двенадцать стульев»
ДРУГИ мои... а почему все так зациклились на лишь одном кейсе - площадках Яценко и Прозорро? Что, это самое серьезное? Я вас удивлю - там есть вещи ничем не лучше того, что привело к полиграф-гейту!
Проект 1049 (по единым счетам) - поправка №8 - маржа для торговли сигаретами (автор Холодов). Равна 16 млрд грн. гарантированной маржи, которую получат торговцы сигаретами.
Проект 2047 - тот самый, что стал причиной полиграф-гейта... 13 млрд. грн. посредникам от торговли недвигой.
Проект об азартных играх... И многое другое…
И как теперь верить иным "инициативам" из этого комитета? А может "турборежим" нужен для того, чтоб никто не успел вникнуть и можно было тихо протянуть свои схемы?
Мое предложение такое: все. ВСЕ законопроекты того комитета тормознуть и отправить на антикоррупционную экспертизу. Публичную.
А если уже устраивать полиграф-тест, то обязательно спрашивать о степени связей с Коломойским. Уже говорил об этом в эфире и повторю еще раз - это ключевой вопрос, который покажет кто есть кто и в чьих интересах протягивает проекты законов и поправок.
А знаете, что самое странное? Удивительное совпадение интересов ОПЗЖ и Слуг... к примеру в вопросах ренты. Почему странно? Потому, что известен бене-фициар и выгодополучатель - РФ (они просто избавятся от Украины на китайском рынке).
Жаль, что при этом закроются градообразующие предприятия и тысячи людей окажутся на улице - в первую очередь, в родном для Зеленского Кривом Роге - ... но разве это тревожит Гетьманцева и его коллег из СН?
Нравится нам тот или иной бизнес - это второй вопрос, а пока... бизнес уходит из страны: табачка ушла, а Арселор вывел дивиденды...
Останавливается и системный бизнес - аглофабрика ЮГОКа (2 тыс. рабочих - курят то, что осталось после ухода табачки), ДМЗ - минус полторы тысячи рабочих... Сухая балка - минус две тысячи...
Прям страшно предположить, что дальше. Можно конечно положить всю промышленность и всех сделать безработными... при этом уничтожить Трудовой Кодекс и убить Профсоюзы, но... Дальше коллапс и Майдан.
Кстати самозанятых почикал все тот же Гетьманцев и все тот же комитет. Протесты назначены на 28-е октября и на 4 ноября. Профсоюзы их поддержат.
Может, все же СТОП! Все, что в комитете на антикоррупционную экспертизу - так ИМХО будет правильно и это убережет от потрясений.
И всё? Сменить и всё простить. И никакого следствия.
ведь уже была команда остановить корупцию?
весна прошла опять же....
неужто не получилось?
На 5000 грн., семью не прокормишь..