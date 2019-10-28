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Все про:контрабанда (1851) таможня (1506) Гончарук_Алексей (208)

 Показуха нас не впечатлила. Контрабанда не прекращается, - Гончарук после визита в Черновцы пообещал сменить руководство таможен в областях

Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что "контрабанда не прекращается", поэтому он обещает сменить руководство таможен во всех областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на своем YouTube-канале "Чашка премьера".

Премьер сообщил, что встречался с американской торговой палатой, где представители бизнеса заявили, что одна из главных проблем, которую они освещали - это контрабанда. Поэтому он отправился на таможенный пункт в Черновцы с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым.

"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее и тому подобное. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможен в областях изменилось", - сказал Гончарук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. ФОТО

Он также отметил, что помещение ГТС в Черновцах арендуют у лица, которого эксперты связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой. В связи с этим премьер поручил найти новое помещение для таможни области и обратился к генпрокурору Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет продолжаться системная контрабанда", — сказал премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3156228
 
   
 Топ комментарии
 
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Их надо не менять. Их надо расстреливать.
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Я не думаю, что он такой тупой и наивный)))
Просто нам в очередной раз разыгрывают шоу, под названием "Борьба с контрабандой")))
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Продолжаем переставлять койки.
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зеленых ****** надо гнать
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Їх (зелених) не "впєчатліла". А нормальні від нинішніх масштабів офуївають!Зате зебілів "впєчатляє" імітація роботи. І ріні шоу на найвищому державному рівні. Наприклад, шоу з поліграфом.
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Проституток менять дорого Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 3109 дешевле будет переставить кровати Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 3317
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Вообще-то это не похоже на перестановку коек. А барыга с гросей даже коек не переставляли. Просто делились, хотя и со скрипом.
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С этого надо было начинать реформы. Любой селянин не перевоспитывает собаку один раз задавившую курицу.Не надо изобретать велосипед
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Это , конечно, самый эффективный способ, но в наших условиях не реальный. У нас достаточно ввести ответственность за контрабанду и взятки в виде лет 20 с конфискацией без возможности выхода под залог и всё. Как только следующий начальник таможни будет вспоминать рожу предыдущего не улыбающегося на Мальдивах, а в робе на лесоповале, сразу контрабас резко начнёт стремиться к нулю.
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А чтобы адвокаты начальника таможни не развалили в суде дело за отсутствием веских доказательств, ввести норму, согласно которой начальник несёт ответственность за коррупционные действия своих подчинённых.
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+1000%.И главное про кэшбэк не забыть.Сдал таможенника-контрабандиста,получи 10% от стоимости конфискованного товара.
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Это им " не мелочь по карманам тырить",т.е. фопов за левые чеки ловить.Сдесь "рыба" по крупнее будет.
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что мешает снарядить агентов, организовать фуру и проехать один раз через таможню. Поймайте на горячем хоть одного и через неделю посадите с конфискацией. Остальные всё быстро поймут.
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И не прекратится пока не посадите всех мафиози
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Якщо контрабас не припиняється, то він вигідний неЛоху-42.
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зеленский уже менял красиво, с выездом на места...проходит месяц, отпущенный гончаруком на прекращение контрабанды...
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Від перестановки додатків сума не міняється!
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Скажи еще шо ты не в доле!? Руководство сажать нужно, а не менять.
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Когда есть неоспоримые доказательства, то можно и сажать, а если есть подозрение, то надо менять.
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Так если доказательств нету тогда о чем вообще речь?
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Какое руководство???
Там надо таможню всю менять, там даже уборщицы банчат контрабанду)))
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Что значить МЕНЯТЬ? Если есть преступления то их сажать надо а не менять!
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Их посадить всех, просто нереально))) Проще поменять, что бы не парализовать работу.
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Ну не знаю это не мои проблемы, хай зебилоид им кино покажет шо ли?!
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А нельзя без фото этого человека новость подавать,правда,такое ощущение,что он из психушки сбежал.И так одни расстройства, а вы ещё усугубляете картинками сумасшедших Контрабанда не прекращается, - Гончарук обещает как можно быстрее сменить руководство таможен в областях - Цензор.НЕТ 4556
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з таким виглядом можна і "комуналку" не оплачувати Контрабанда не прекращается, - Гончарук обещает как можно быстрее сменить руководство таможен в областях - Цензор.НЕТ 5981
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и в этой жилетке прибацанной всё время,и взгляд бешеный такой,пенки со рта не хватает,но наверно уже скоро и она появится,лохторату расскажут,что бешенство это не плохо,а даже очень нормально
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Ну может вам больше это фото понравится
Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 4526

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ну да,так уже совсем понятно с кем мы имеем дело Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 708не понятно когда эта вакханалия закончится
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если украинцы это допустят,то оно тем более не закончится,а продолжится но в добавок с репрессиями
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Я не думаю, что он такой тупой и наивный)))
Просто нам в очередной раз разыгрывают шоу, под названием "Борьба с контрабандой")))
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на коррупционеров-врачей, которых прогонят из больниц.

а коррупционеров-врачей заменят на уволенных из судов коррупционеров-судей.
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и то так!!! Если президентом может быть клоун..то почему умный судья с высшим образованием не может быть...врачом..ну так же товарищи?
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Ой типа вы удивлены? Вы зарание знали что так будет и ссали людям в глаза, а теперь снова этим занимаетесь.
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А чем там занимается нефьодов？ или уже в доле？
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Если там все, с рядового таможенника, начиная - цепочка одной связки коррупции, то сняв одного с должности ничего не изменится.
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Поставить робота,он деньги не берет😁
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Ха! За новый проц или видяху, и границу приватизирует
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у 95му останніх ...лядей "трудоустроили" ..."кадровый голод"...
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а що ЗЕ не може от так приїхати, попити чаю і поговорити з контрабандистами..... заодно і вони взнають, що він не лох
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Пока кто-то не будет реально посажен за факт коррупции на таможне - это не прекратится никогда!
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...визнає що під його "керівництвом" "працюють" злодії ...євнух ...лядь
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И в тех областях... в которых зебобик уже сменил...тоже будет менять？
Выходит что зеленый пассажир назначил коррупционеров？
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РuŦyƛA-С

@PrytSLU

· 17 ч

За даними ЗМІ з часу призначення нового керівника митної служби Максима Нефьодова держава недоотримала від митниці понад 15 мільярдів гривень, а скарги від підприємців зросли на половину.
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Поки існує кордон доти буде існувати контрабанда - не мої слова.
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В Китае её практически не существует. По какой причине рассказать, или догадаетесь?
Не надо отпускать людей, укравших миллиарды под залог в миллионы.
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Сколько тонн золота нашли у последнего арестованного китайского чиновника?
https://nv.ua/world/countries/v-kitae-u-chinovnika-nashli-bolee-13-tonn-zolota-video-50044943.html
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И что с этим чиновником стало? Вышел на свободу под залог в несколько миллионов?
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К тому же то, что вы привели - это пример коррупции, а я говорил о контрабанде.
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а шо он думал ? скажет : контрабанда стой ! раз два ! и все
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Да он еще глупее чем выглядит. Не нашел нечего лучшего, как менять руководителей.
По стопам зели пошел. Кто следующий дебил? Хватит плагиатом заниматься. Пакуйте вещи и
геть с пляжа.
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Не знаю може і не в тему,але чуткі поширюються.

Алена Трофименко
13 ч.
Не можу стверджувати, що це правда, але у нас в МО ходять чутки, що один із хенералів МО влаштував свого сина в КМУ на високу посаду. Син в цьому році закінчив

університет Шевченка і йому щось близько 22 років. Через певний час син просто перестав ходити на роботу - батько хенерал застав його вдома в робочий час. Почалися погрози, розбірки чому син не відвідує роботу. Врешті решт син все таки розказав батькові, що прем'єр-міністр Гончарук "домагівался" молодого красеня. Не знаю, як було насправді, але думаю, що диму без вогню не буває
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А шо там начальник таможни и просто непотопляемый дядька Салагор? Наверное в отпуске или декрете прячется а потом опять вылезет?
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Борцуни. "Новий очільник митної служби
Максим Нефьодов - відверто про хіпстерство, косметологічні процедури та боротьбу з корупцією
Максим Нефьодов дав перше інтерв'ю на цій посаді. У ньому 35-річний посадовець говорив про боротьбу з контрабандою на митниці, власну бороду та модний термін ламберсексуал, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Крем від зморшок є, але я не гей "
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Vlad Winter

@WinterVlad

·10 год

А рос. вагонів все більше і більше стає... 21.10.19 ст.Підзамче 63776041,60740933,53468021,53429015,53553186,56928658,55849863,56026545,56151954,58431891,56598659,56893027,63537807,54108766 і це не все , далі буде!

А можливо ось цей бізнес на крові прикриває так звана "боротьба" з контрабандою а ля "гончарук"? Всі магазини мого Львова переповнені товарами з країни окупанта починаючи від отрави для мух і закінчуючи телевізорами!

Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 2772
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розкажіть хтось йому, що контрабанда товарів - адміністративне правопорушення, з яким мають боротися не прокуратура, сбу і поліція, а митниця і податкова). Проведіть йому спецкурс щодо основ роботи правоохоронних і державних органів, щоб людина хоч знала хто чим займається.
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Хроника одного Президента ...

28.10.2019 г.

Оказывается визит премьер-министра Гончарука на таможенные посты в Закарпатье явился следствием встречи с представителями американской торговой палаты. которые предъявили ему документальные свидетельства Румынии, Венгрии, Словакии и Польши о чудовищном росте контрабандного потока через Украину.
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Намечается третья или четвертая победа над контрабандой за последние три месяца?.... Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 2140
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та да..надо своих на потоки ставить!, непорядок!)))
зы..посадки где??, или контрабас узаконили уже?
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ВСІХ керівників митниці було НЕОБХІДНО звільнити 2 місяці тому
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tZE inform

@tZEinform

Оказывается визит премьер-министра Гончарука на таможенные посты в Закарпатье явился следствием встречи с представителями американской торговой палаты. которые предъявили ему документальные свидетельства Румынии, Венгрии, Словакии и Польши о чудовищном росте контрабандного потока через Украину.

В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной. Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
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Вся контрабанда делается в Одессе, на малой Арнаутской улице…
Х/ф «Двенадцать стульев»
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Блін, я вже задовбали ці прафффєсіанали з 95 сортиру... 😕
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@Миха Чаплыга
ДРУГИ мои... а почему все так зациклились на лишь одном кейсе - площадках Яценко и Прозорро? Что, это самое серьезное? Я вас удивлю - там есть вещи ничем не лучше того, что привело к полиграф-гейту!
Проект 1049 (по единым счетам) - поправка №8 - маржа для торговли сигаретами (автор Холодов). Равна 16 млрд грн. гарантированной маржи, которую получат торговцы сигаретами.

Проект 2047 - тот самый, что стал причиной полиграф-гейта... 13 млрд. грн. посредникам от торговли недвигой.
Проект об азартных играх... И многое другое…
И как теперь верить иным "инициативам" из этого комитета? А может "турборежим" нужен для того, чтоб никто не успел вникнуть и можно было тихо протянуть свои схемы?
Мое предложение такое: все. ВСЕ законопроекты того комитета тормознуть и отправить на антикоррупционную экспертизу. Публичную.
А если уже устраивать полиграф-тест, то обязательно спрашивать о степени связей с Коломойским. Уже говорил об этом в эфире и повторю еще раз - это ключевой вопрос, который покажет кто есть кто и в чьих интересах протягивает проекты законов и поправок.
А знаете, что самое странное? Удивительное совпадение интересов ОПЗЖ и Слуг... к примеру в вопросах ренты. Почему странно? Потому, что известен бене-фициар и выгодополучатель - РФ (они просто избавятся от Украины на китайском рынке).
Жаль, что при этом закроются градообразующие предприятия и тысячи людей окажутся на улице - в первую очередь, в родном для Зеленского Кривом Роге - ... но разве это тревожит Гетьманцева и его коллег из СН?
Нравится нам тот или иной бизнес - это второй вопрос, а пока... бизнес уходит из страны: табачка ушла, а Арселор вывел дивиденды...
Останавливается и системный бизнес - аглофабрика ЮГОКа (2 тыс. рабочих - курят то, что осталось после ухода табачки), ДМЗ - минус полторы тысячи рабочих... Сухая балка - минус две тысячи...
Прям страшно предположить, что дальше. Можно конечно положить всю промышленность и всех сделать безработными... при этом уничтожить Трудовой Кодекс и убить Профсоюзы, но... Дальше коллапс и Майдан.
Кстати самозанятых почикал все тот же Гетьманцев и все тот же комитет. Протесты назначены на 28-е октября и на 4 ноября. Профсоюзы их поддержат.
Может, все же СТОП! Все, что в комитете на антикоррупционную экспертизу - так ИМХО будет правильно и это убережет от потрясений.
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меняй не меняй толку ноль .в киеве нужно искать проблему бабло то на киев они валят
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а ежели каждому иаможеннику дать по самокату и шубе, думаю, коррупция там сама пропадет, а потом вообще исчезнет, как чума в средневековье Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях - Цензор.НЕТ 2673
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"...Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможен в областях изменилось", - сказал Гончарук....".
И всё? Сменить и всё простить. И никакого следствия.
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Так баканову ещё летом задача со сроком поставлена была))))
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Есть информация что вот этот гончарук с нефёдовым организмами дружат
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Точно. Нефедов, когда не спит со своей женой то шпэкает рудольфа и гончарука
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а шо случилось?
ведь уже была команда остановить корупцию?
весна прошла опять же....
неужто не получилось?
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зкебилы - даже индеец понимает - от перестановки слагаемых ,сумма не меняеться - может законом надо слагаемые менять? а дебилы показушные
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Сменить руководство таможен в областях - не верю! Нефедов не способен убрать людей из офиса Грановского. В Днепре по прежнему ио начальника корупционер и взяточник Сличко. Несмотря на постоянные задержания на взятках начальников постов и отделов, несмотря на статьи про его дела. А все потому, что офис Грановского никуда не девался. Ловкач - реформатор Нефедов просто использует его возможности. А его посты в ФБ и многочисленные интервью - лживый набор украинских напополам с английским слов для одурачивания народа
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Ну тут ситуация похожа на "Главное перестать стрелять!", только тут "Главное прекратить контрабанду!"
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дайте таможженикам з/п как у Коболя в Нефтегазе, а потом предьявы требуйте..
На 5000 грн., семью не прокормишь..
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ребята, вы полные идиоты. да поменяйте хоть 100 руководителей контрабас не прекратится. нужно менять правила игры а не игроков
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Надо в полнолуние выйти на границу и произнести "Контрабанда остановись!" и трижды сплюнуть через левое плечо, мигом всё устроится. Метод вполне в духе "стратегий" Зеленского и К.
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