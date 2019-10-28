 Показуха нас не впечатлила. Контрабанда не прекращается, - Гончарук после визита в Черновцы пообещал сменить руководство таможен в областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на своем YouTube-канале "Чашка премьера".

Премьер сообщил, что встречался с американской торговой палатой, где представители бизнеса заявили, что одна из главных проблем, которую они освещали - это контрабанда. Поэтому он отправился на таможенный пункт в Черновцы с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым.

"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее и тому подобное. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможен в областях изменилось", - сказал Гончарук.

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Он также отметил, что помещение ГТС в Черновцах арендуют у лица, которого эксперты связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой. В связи с этим премьер поручил найти новое помещение для таможни области и обратился к генпрокурору Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет продолжаться системная контрабанда", — сказал премьер.