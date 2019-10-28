 Вспышка гепатита в Чернигове: количество заболевших школьников увеличилось до 15, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников СОШ № 7 г. Чернигов", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, ранее в одной из черниговских школ выявлена вспышка вирусного гепатита "А". Из-за распространения заболевания были госпитализированы 13 человек: учащиеся и работница пищеблока.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.