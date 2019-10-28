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 Происшествия, Здоровье
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Все про:гепатит (39) Чернигов (429) школа (1925) ГСЧС (2313)

 Вспышка гепатита в Чернигове: количество заболевших школьников увеличилось до 15, - ГСЧС

Количество школьников с школы г. Чернигов, которые находятся в больнице с подозрением на гепатит "А", увеличилось до 15.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников СОШ № 7 г. Чернигов", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть студентов Дрогобычского педуниверситета, проходивших практику в Одессе, госпитализировали с гепатитом "А", - ГСЧС

Напомним, ранее в одной из черниговских школ выявлена вспышка вирусного гепатита "А". Из-за распространения заболевания были госпитализированы 13 человек: учащиеся и работница пищеблока.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3156225
 
 
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президент с окружением улетели из страны и они такого "туману" напустили...вспышки гепатита, дифтерия - это только цветочки...дали буде
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Корь ,Гепати,т Дифтерия,вши.Украина Очень плохая ассоциация.
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Вспомнил мультик про бегемота, который боялся прививок
Спалах гепатиту в Чернігові: кількість хворих школярів збільшилася до 15, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4532
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А кто нибудь интересовался тем фактом, что в обычных школах, в обычных классах во вторую или нулевую смену проходит обучение детей разных беженцев из афгана и прочих гондурасов?
Я каждый день наблюдаю, как выводки в паранжах около 5 утра следуют в направлении школ, а после 8 - из школы
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У меня внучка учится недалеко от Барабашово.Школа -полный интернационал.Лучше всех учатся вьетнамцы.ТЬребования ко всем такиеже ,как и нашим.Родители с середины августа и до середины мая вечно с детьми проходят все возможные обследования.Супруга, доглядая доглядая внуков ,пока родители работают тока этим и занимается ,по всевозможным врачам водит.Корью ,кроме бабушки, переболели все.
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Я очень сомневаюсь, что те дети, о которых я говорю, вообще проходят какие-либо обследования.
Им сняли несколько квартир в нескольких домах, отдельно для девочек, отдельно для мальчиков, а из взрослых их курирует единственный на всех пожилой душман.
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Радостно. Туберкулёз, СПИД, корь, дифтерия, гепатит, ботулизм, сальмонелёз. Что дальше? Чума и холера? Докерувались.
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сейчас ульянка в фейсбуке шо нить напишет . и все пройдет. как с белых яблонь дым Спалах гепатиту в Чернігові: кількість хворих школярів збільшилася до 15, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9473
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