 Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от переговоров в нормандском формате, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.
"Красная линия для любого государства – это территориальная целостность и защита прав граждан", - сказал он.
Разумков также напомнил, что в конце этого года завершается действие нынешнего закона о статусе Донбасса - он истекает 31 декабря 2019 года.
"Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам надо будет новый законопроект вносить, а после этого принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков
Напомним, действующий сегодня закон был введен в действие в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.
Покажите что вы построили ? Хоть один километр железной дороги есть новый ?
Хоть один ФАП открыли ? Ах ну да, то не гетьманское дело: дороги ремонтировать и поликлиники открывать. То ж всё Порошенко делал, который оказался плохой гетьман.
А этот - хороший. Правда, борщевой набор подорожал. И 6% доходов из бюджета тю-тю.