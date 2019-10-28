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 Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от переговоров в нормандском формате, - Разумков

Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

"Красная линия для любого государства – это территориальная целостность и защита прав граждан", - сказал он.

Разумков также напомнил, что в конце этого года завершается действие нынешнего закона о статусе Донбасса - он истекает 31 декабря 2019 года.

"Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам надо будет новый законопроект вносить, а после этого принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков

Напомним, действующий сегодня закон был введен в действие в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3156223
 
 
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Кароче как нам скажет пуйло и европейские партнеры, так мы и сделаем Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от переговоров в нормандском формате, - Разумков - Цензор.НЕТ 5812
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Не скоро значит будет разработка законопроекта. Разве что зеля путлера на тот формат на себе потащит,ползая на коленях.
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Сомнительно, чтобы "нормандия" случилась в этом году, как бы Зенелох не старался...
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У ЗЕ и его команды очень большая надежда на личную встречу ЗЕ и *****! вот мне просто интересно что такого ЗЕ может сказать ***** нового, после чего ***** уберет своих ополченцев отпускников!! Ну мне на ум приходит токо одно типа Украина сдается, но если ЗЕ такое скажет то на следующий день в раде будут добробаты и не факт что команда ЗЕ выйдет оттудова целой и без увечий!!
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Вы уже полгода у власти.
Покажите что вы построили ? Хоть один километр железной дороги есть новый ?
Хоть один ФАП открыли ? Ах ну да, то не гетьманское дело: дороги ремонтировать и поликлиники открывать. То ж всё Порошенко делал, который оказался плохой гетьман.
А этот - хороший. Правда, борщевой набор подорожал. И 6% доходов из бюджета тю-тю.
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