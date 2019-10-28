 Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от переговоров в нормандском формате, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

"Красная линия для любого государства – это территориальная целостность и защита прав граждан", - сказал он.

Разумков также напомнил, что в конце этого года завершается действие нынешнего закона о статусе Донбасса - он истекает 31 декабря 2019 года.

"Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам надо будет новый законопроект вносить, а после этого принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.

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Напомним, действующий сегодня закон был введен в действие в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.