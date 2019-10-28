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 Экономика, Общество
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Все про:субсидия (515) Гончарук_Алексей (208)

 Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук

Правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году", - отметил глава правительства.

Он пояснил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большей защиты, получать большие субсидии.

Гончарук также подтвердил намерение правительства достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила на коммунальные услуги не более 15% от совокупного дохода.

"В рамках этого показателя мы и будем держаться", - заверил глава Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличение обязательного платежа за коммуналку до 20% уменьшит на 1 млн количество домохозяйств, получающих субсидию, - Рева

Напомним, ранее Кабмин повысил на 5% норму расходов на комуслуги для получения субсидий.Также Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3156222
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Гройсман уже уменьшил до такой степени, что дальше - только полная отмена.
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Система субсидий существует уже больше 10 лет, тогда Гройсман ещё на горшке сидел.
Всегда компенсировали суммы, превышающие 15 процентов общего дохода
При гройсмане вместо этого стали бросать по паре соток с барского плеча.
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Не бреши, зебил Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8316 Субсидии как и армию с нуля и виру с мовой придумал Порошенко Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3801
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Идея с субсидиями принадлежит Яценюку. А Гройсман их постоянно уменьшал.
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Не свисти. Субсидії були ще при Проффесорі.
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И где вы только берётесь такие беспамятные?
Жилищные субсидии в Украине были введены в 1997 году
С тех пор порядок начисление многократно изменялся, при яценюке - очередной раз.
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У гончарука у самого долги по ЖКХ. ТЫЦ)
он то супсидую получит точно Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4394
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Уменьшения не будет, вернее не все ее получат Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9392
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у меня знакомый держит 3 магазина ездит на лексусе и получает субсидию.а я ху...рю в польше и мне не положено так как я безработный
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Я тоже ФОП, в хорошие времена тоже заработки были хорошие, пока не пришел Порошенко, а сейчас еле выживаю. Может у него похожая ситуация, лексус и магазины - это не показатель.
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Так и ленка янеЛох получала до этого года, а она то побогаче вашего знакомого будет)
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А что с тарифами на газ для бытовых потребителей, то будут повышать с следующего месяца, то не будут, скажите правду.
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Зменшення розміру субсидій цього року точно не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8933 Чудова новина! Але до Нового року скільки тут лишилося?
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А этого года осталось целый месяц!!!
Блазень на троне намного хуже чем блазень возле трона.
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Может ну их эти субсидии, лучше комуналку в разы снизте, толку больше будет.
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Уменьшать не будут. Нужно ж людям с квартирами-гигантами как-то их содержать. Они получать субсидии и будут отапливать свои хоромы по полной, а бабушка в однушке с минимальной пенсией будет тратить всю пенсию. Бабушке добавили до пенсии 5 гривен и теперь она миллионер, а тому козлу в гигантском жилье добавили 5 тысяч и он все равно не дотягивает до 15 процентов.
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Гончарук також підтвердив намір уряду досягти показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156222

15% вже було, він збив 20%, "покращив"😁
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Говорит про 15% а есть уже официально принятая бумага про 20%! Если будет 15% зачем бумагу принимали? ДЛЯ МВФ?!
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нет! по факту т.е. по официальным бумагам пока что повысят на 20%-30%! в Киеве так точно пока что так!
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Потрібно читати не менше 15%,бо було 9,8%.Далі, норми урізали так що собаче кубло не натопиш!
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