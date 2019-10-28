 Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

"Мне кажется, что это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж в не зависимости от того, какая политическая сила".

Разумков подчеркнул, что надеется - информация о получении взяток депутатами финансового комитета Рады не подтвердится.

Отвечая на вопрос, а если данные подтвердятся, Разумков сказал: "То должно быть наказание, и на это не должны влиять Разумков, Смаглюк (Василевская-Смаглюк, - Ред.), Дубинский, Гетманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы. И если доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить – виновен человек или не виновен. Я надеюсь, что сегодня есть возможность создать такие условия, чтобы суд не оглядывался на то, от какой фракции и с кем связана та или другая личность".

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".