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 Политика Украины
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Все про:полиграф (64) Разумков Дмитрий (257) Слуга народа (407)

 Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу"

Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что процесс прохождения полиграфа нардепами происходит чересчур публично и это все-таки не шоу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

"Мне кажется, что это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж в не зависимости от того, какая политическая сила".

Разумков подчеркнул, что надеется - информация о получении взяток депутатами финансового комитета Рады не подтвердится.

Отвечая на вопрос, а если данные подтвердятся, Разумков сказал: "То должно быть наказание, и на это не должны влиять Разумков, Смаглюк (Василевская-Смаглюк, - Ред.), Дубинский, Гетманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы. И если доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить – виновен человек или не виновен. Я надеюсь, что сегодня есть возможность создать такие условия, чтобы суд не оглядывался на то, от какой фракции и с кем связана та или другая личность".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков. ВИДЕО

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Также смотрите: Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3156221
 
 
 Топ комментарии
 
А Порошенко разве слуга нарида? нет? Отож!!! Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу" - Цензор.НЕТ 6329
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Цитаты великих людей:
1. Куля в лоб, так куля в лоб
2. Стадион, так стадион
3. Дефолт, так дефолт
4. Полиграф, так полиграф

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Ох уж эти мародеры растлили молодых и честных слуг нариду на корупцию, что им приходится на полиграфе сидеть Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу" - Цензор.НЕТ 7599
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А Порошенко когда на полиграф присядет?
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Дык будут всеми способами отбиваться, чтобы не стало нормой .
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И как Вам угодно именоваться?
- Палиграф Палиграыч.
- А фамилию, позвольте узнать?
- Я согласен наследственную принять
- А именно?
- Шариков.
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Как это спектакль стал не публичным? Или нарушили корпоративный сценарий? Юзик продал билеты на это шоу избранным, а смотреть оказывается, можно было всем и бесплотно Арахамия с Дубинским требуют компенсации и оплаты за каждого зрителя
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Как это спектакль стал не публичным? Или нарушили корпоративный сценарий? Юзик продал билеты на это шоу избранным, а смотреть оказывается, можно было всем и бесплотно Арахамия с Дубинским требуют компенсации и оплаты за каждого зрителя
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Как уже озвучили, полиграфы есть в СБУ и НАБУ, т.е. аргумент о неправомерном использовании полиграфа уже отпал . Теперь бото-медиа-ресурсы используются , чтобы еще что то придумать, лишь бы все нардепы не проходили полиграф.
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Точнее это немножко по дебильному происходит, но гопотуликам с пивонтусом нравится, захавают.
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Из прочитанного понятно:
- полиграф - все таки шоу;
- только суды(!), при наличии(!!!) доказательной базы, будут решать(!) «взяточник/коррупционер» или нет..........
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улыбнула фраза "немножко чересчур" это как "немножко беременна"!
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Вот зачем лохматить бабушку, все тайное становиться явным, даже для любителей "сватов" и "последнего москаля", в конце концов эти отвлекушечьки с полиграф-полиграфычем не получают. А Флек пивонуса подорожал, субсидии с 15% подняли до 20%, фабрики табачные не смотря на изначальную прибыльность закрывают, инвестор уходит, гопотулики будут курить кизяки и начинают по типу прозревать.😆
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Історія з поліграфом для "слуг урода" це не шоу, а суцільний блуд і розвод для зє-лохів . Не важливо хто там що "намалює", а важливо хто як то все "прочитає"
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Науково недоведена достовірність результатів використовування поліграфу, пару седативних пігулок і любий тест на поліграфі нівельовано, навіть якщо твердити що Гітлер. Поліграф має суто психологічний вплив, людина нервує і т.д. В любому випадку недоведений зв'язок між показниками фітнес трекера з минулого століття і правдивими чи навпаки свідченнями. Наступним кроком пропоную цьому бродячому цирку сходити до ворожки чи ясновидиці.
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Разумков о прохождении нардепами полиграфа: "Это немножко чересчур публично происходит. Это все-таки не шоу, можем спалиться"
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