 Наемники РФ за минувшие сутки 13 раз атаковали позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

- неподалеку от Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 9 обстрелов:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;

- три раза вблизи Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия и крупнокалиберные пулеметы;

- вблизи Травневого - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Травневого - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.



