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 Наемники РФ за минувшие сутки 13 раз атаковали позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб

27 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

- неподалеку от Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 9 обстрелов:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;
- три раза вблизи Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия и крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Травневого - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Травневого - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ за минувшие сутки 13 раз атаковали позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб 01
Наемники РФ за минувшие сутки 13 раз атаковали позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156220
 
 
 Топ комментарии
 
Наемники, повстанцы, ополченцы, но никак не террористы. Риторика меняется!!!
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Ну теперь Янтар после общения с зелей вдобавок к офигеванию еще и улыбается. Прогресс.
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Когда ДНРы отведут войска - обстрелы прекратятся да и вообще не долго им осталось !Зеленский ликвидирует ДНРы и восстановит границу скоро!
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А если отвести всу, да ещё и распустить их - война сразу прекратится.
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А если кацапская мразь улетит в спам,то на ветке чище станет.
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Наемники, повстанцы, ополченцы, но никак не террористы. Риторика меняется!!!
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Так, справді. Сам помітив. А вакханалія, яку влаштували останнім часом на Цензорі риги та кацапи?- Гадаю, за ;Слава Україні; скоро почнуть банити.
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От того что ты виляешь и пытаешься перевести разговор на другую тему наемники не перестанут быть террористами и хацапы оккупантами !
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В каком только ПТУ вас тупорылый зебилов набирают?
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Ты бы хоть смайлик поставил,идиот. Или ВСУ большими буквами написал. Шифровальщик,блеать.
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Повір- Денис Янтар і досі гаряче підтримує Зеленського. Аби кому не дозволили б знятися в тому шоу.
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Тупорилі піарщики ніяк не могли передбачити, що те ШОУ працює в мінуси?! Звідки ж їм, це ж не 95 кварт.
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В мінуси?- Тільки для 20% думаючих. Подивися, вата в захваті.
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Ну теперь Янтар после общения с зелей вдобавок к офигеванию еще и улыбается. Прогресс.
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бач.. а ще вчора був майже національним героєм ПЕСикової шобли
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Тут ти нагло брешеш. Думаючі українці відразу казали що то була тупо вистава.
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А це тут до чого? Подобається йому "не лох",чи вже подобавСЯ-його клопіт. Чоловік захищає свою Батьківщину.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! і знову побрихнньки від штабних про обстріли біля Золотого 4...
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