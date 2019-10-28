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 Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверен, что причин говорить развале фракции "Слуги народа" нет.

Об этом он заявил шла речь в интервью на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не думаю, что можно говорить о том, что фракция разваливается", - сказал он.

По его словам, внутри "Слуги народа" идут постоянные дискуссии.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня она - 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия", - отметил глава ВРУ.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в ближайшее время Давид Арахамия покинет пост главы фракции, спикер заверил, что причин для этого не видит.

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"Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу", - сказал Разумков.

Что касается того, существует ли сегодня в Верховной Раде монобольшинство, Разумков заверил, что оно есть, но иногда "бывает немного меньше голосов", а связано это, по его словам, с командировками и больничными народных депутатов.

апомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Также смотрите: Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3156217
 
 
 Топ комментарии
 
Ну нет дыма без огня..раз разговоры поползли то как минимум это говорит что не всё так гладко у приСлуг УРода...скорее всего дальше хуже...ведь они всего пару месяцев сидят,рано или поздно встанут принципиальные вопросы и всё это разношорстное отребье начнёт грызню по полной. Уж очень разный там контингент собрался...
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Фактически СН и так собрана из говна и палок. Развал этого проекта-дело времени.
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Бити будуть, але не за миролюбство. Вони вже почали шукати корупцію серед своїх.
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штейны начали чтото подозревать и чувствовать спинным мозгом что их удут бить сильно и очень больно, за их мыролюбство.
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Бити будуть, але не за миролюбство. Вони вже почали шукати корупцію серед своїх.
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А паника из-за полиграфа у других. А точнее, ведь теперь виновность нардепа можно определить быстрее, чем через следствие и суды
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Тобто судити будуть без суду і слідства, тому що не один суд не визнає висновки так званого "поліграфу" дозвіл на який він не давав
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Судить без суда и следствия- видно методичку не успели кураторы написать .
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Развала не будет но чистится от гнид надо постоянно.А вот если гниды совьют гнезда то точно развалится
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Фигня это! Петики знают, что СН развалилась!
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Скорее ты развалиться, чем Слуга народа. Только Зеленский, Разумков!!!
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у тебя плохой удмурдский.. плохо учишься? Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков - Цензор.НЕТ 4051
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Думаєш якщо ти підлизнув, то тебе помітять і дадуть пермію? Який же ти наївний, зебобікНе думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков - Цензор.НЕТ 7197
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11 СН звинуватили у корупції, а потім говорять про те, що фракція залишилася? Голосування по тому скандальному законопроекту довело, що по суті керованість тієї фракції втрачена.
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Ну нет дыма без огня..раз разговоры поползли то как минимум это говорит что не всё так гладко у приСлуг УРода...скорее всего дальше хуже...ведь они всего пару месяцев сидят,рано или поздно встанут принципиальные вопросы и всё это разношорстное отребье начнёт грызню по полной. Уж очень разный там контингент собрался...
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Зря, что не думает. Нормальный политик обязан думать. А политик такого ранга обязан про это думать с момента избрания на должность
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Может их ещё раз в Трускавец на курсы свозить?? Не знаю может чакры почистить, ауру восстановить...святой водой покропить, к бабке свозить пусть пошепчет...ну не знаю я на самом деле как из ЗЕбила нормального человека сделать.., не знаю.
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Із зебілів можна зробити нормальних людей, але для того треба їм займатися працею по спеціальності.
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а для этого им надо сначала получить эту специальность!
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Звичайно, що спеціальність треба спочатку отримати. Там є тамади, весільні фотографи... Це все не дуже легкі спеціальності. Нехай би цим вони і займалися.
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Алі, звичайно, краще б вони своїм займалися, але на жаль голосувати на виборах вони все одно будуть,,по приколу,, тобто не головою
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Ну, по Марксу - труд из обезьяны сделал человека
Не подпишусь под каждым словом - не проверяла.
Но ведь беда в том, что по специальности ( няня, фотограф, БЕЗРАБОТНЫЙ) они реально получали меньше,т.е. становиться нормальными людьми и работать по специальности у них нет никакого стимула(((
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Але усіх грошей не заробиш, а за свої дії завжди треба відповідати. Ось і прийде час, коли гроші, які вони зароблять сліпим голосуванням повилазять боком. Тому краще заробити гроші чесною працею на весіллі.
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Маркс брехун.Бо ще, не один человек лентяй не превратился в обезьяну. Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков - Цензор.НЕТ 9768
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Маркс не брехун, а просто хотів стати із мавпи людиною. Кажуть, що він не мився і тому має подібність до дикої мавпи. Вошики, які стрибали у нього в бороді підтверджують мою версію.😊
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Також чув.Але по другой версии,то були лобковi вошики.И що загадка,як вiн их в бороде завiв Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков - Цензор.НЕТ 2269
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Версія підтверджується. А ще Марксу повсюди вважалися привиди, про яких він написав у своєму Маніфесті. Перефразуючи Маркса можна говорити, що після каденції СН по ЄС будуть ходити їхні привиди.
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Он просто говорит то, что необходимо, чтобы успокоить лехторат. Иначе начнется обвал слуг , и где тогда будет Разумков?
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Партию Слуга Народа создавали по басне Крылова "Лебедь, Щука и Рак".
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Или "...мартышка, осёл, козёл и косолапый мишка затеяли сыграть квартет."
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Фактически СН и так собрана из говна и палок. Развал этого проекта-дело времени.
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Доброго ранку , Україно без ворогів порошенка і януковича !
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Це ти про вашу клоаку ОРДЛО, звідкіля ви обсираєте громадян України, намагаючись внести розкол в суспільство, видаючи особу Порошенко, як божество і протипоставляючи його всьому народу України?
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а кто в списке ворогов у януковича и порошенко.
разве у них есть враги?:
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Доброго ранку, Україно, з малороссом зєлєнскім!
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Не думаєш, сволото ригоАнальна? А треба!
А як ЗеБіли закидали, що в попередній Раді не було коаліції...а ще за кумів...за схеми...за торгівлю на крові...
Зелега шмаркля зі своєю ******** вже за кілька місяців переплюнула у всьому цьому попередників.
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Вставай, Україно! Вставай рідна Ненько,москаль вже годину не спить!

Нехай розквітає та зміцнюється Україна, нехай здохнуть в корчах та муках обісРашка та кацапо-ординська рашистська сволота.
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и ВААААЩЕ думать надА ЗАПРЕТИТЬ
на законодательном уровне, пока есть коалиция
это мешает работать
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Петя боты подкацапские визжат - значит Зе все правильно делает !
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Петяботам не нравится, что зелеботы жрут говно коломойского-хуйла. Ничего, пусть бесятся! Назло петяботам зелеботы будут жрать говно двойными порциями.
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Смешно и грустно наблюдать за тем как все олигархические СМИ навалились на "Слугу народа". Зеленскому и его команде будет очень не просто "выжить" в такой ситуации. Им придется очень постараться. Наверное, будут вынуждены перестать "играть в демократию" и показать кое-кому "зубы". Уважают или бояться только сильных.
Как по-мне то, было огромной ошибкой оставить Авакова на должности министра МВД. Эта ошибка им уже аукивается. )))
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если блаЗЕнь не впишется в написанный директоратом сценарий они его сами кикнут и будут
лепить следущего "всенароднообожаемого".........
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Лиха беда - начало. Детектор-шоу - только прелюдия. Дальше будет. Этот сброд по-другому просто не умеет.
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Извивание ужа на сковородке показательно. Нужно ещё огоньку чуток добавить.
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Дійсно, адже не може розвалитись те, що не збудовано. Та вся фракція, як і "партія" слуг то просто купа цегли, піску і всякого сміття. А частіше, то просто купа лайна. От як може розвалитись купа лайна? Так що Разумков тут дійсно правий.
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Уже даже недалекие и не особо одаренные интеллектом депутаты из Слуги Народа начали понимать в какое ховно вляпались
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Как мы и писали 24.10.2019 г. историю со взяточничеством в ВР начинают уводить из-под внимания общественности. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что история со взяточничеством нардепов и детектором лжи для них "слишком публично происходит". Изъяты записи камер и списки регистрации посетителей ВР с данными по посетителям за неделю.

Увольнение главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого - результат его обращения за "компенсацией Луганской области за блокады в размере 2 млрд гривен".
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