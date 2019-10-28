 Не думаю, что можно говорить о развале фракции "Слуги народа", - Разумков. ВИДЕО

Об этом он заявил шла речь в интервью на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что можно говорить о том, что фракция разваливается", - сказал он.
По его словам, внутри "Слуги народа" идут постоянные дискуссии.
"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня она - 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия", - отметил глава ВРУ.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в ближайшее время Давид Арахамия покинет пост главы фракции, спикер заверил, что причин для этого не видит.
"Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу", - сказал Разумков.
Что касается того, существует ли сегодня в Верховной Раде монобольшинство, Разумков заверил, что оно есть, но иногда "бывает немного меньше голосов", а связано это, по его словам, с командировками и больничными народных депутатов.
апомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".
Не подпишусь под каждым словом - не проверяла.
Но ведь беда в том, что по специальности ( няня, фотограф, БЕЗРАБОТНЫЙ) они реально получали меньше,т.е. становиться нормальными людьми и работать по специальности у них нет никакого стимула(((
Це - шлак.
разве у них есть враги?:
А як ЗеБіли закидали, що в попередній Раді не було коаліції...а ще за кумів...за схеми...за торгівлю на крові...
Зелега шмаркля зі своєю ******** вже за кілька місяців переплюнула у всьому цьому попередників.
Нехай розквітає та зміцнюється Україна, нехай здохнуть в корчах та муках обісРашка та кацапо-ординська рашистська сволота.
на законодательном уровне, пока есть коалиция
это мешает работать
Как по-мне то, было огромной ошибкой оставить Авакова на должности министра МВД. Эта ошибка им уже аукивается. )))
лепить следущего "всенароднообожаемого".........
Увольнение главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого - результат его обращения за "компенсацией Луганской области за блокады в размере 2 млрд гривен".