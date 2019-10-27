 Встреча Джулиани с Зеленским в Киеве готовилась при посредничестве Фрумана и Парнаса, - BuzzFeed

Об этом сообщает BuzzFeed.News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Сообщается, что Джулиани является почетным мэром Анатовки - социально-адаптационного проекта в Киевской области, предназначенного для переселенцев с востока Украины и построенного в 2014 году на средства еврейской общины.
"С помощью данного проекта при посредничестве Льва Парнаса и Игоря Фрумана для Джулиани пытались организовать встречу с новоизбранным президентом Украины, которого он должен был подтолкнуть к расследованию по Байдену", - говорится в сообщении.
По словам Джулиани в комментарии New York Times, его визит в Украину планировался якобы для участия в мероприятии в неназванной еврейской общине, где бывший мэр Нью-Йорка должен был выступить с речью.
За несколько дней в своем посте на Facebook Моше Реувен Асман - главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, один из организаторов проекта "Анатовка", - сообщил, что Джулиани пригласили выступить от сообщества "Анатовка" и благотворительной организации Фрумана из Нью- Йорка.
Однако визит Джулиани был отменен, поскольку Зеленский отказался встретиться с ним.
Вместо Украины Джулиани и Парнас отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, который был одним из источников кампании Джулиани по Украине, пишет издание.
В Париже также присутствовал Асман, где и подарил бывшему мэру Нью-Йорка символический ключ от Анатовки.
Среди спонсоров Анатовки - соратник Джулиани Игорь Фруман, пророссийский политик, действующий нардеп Вадим Рабинович и казахский олигарх Александр Машкевич, чья компания Eurasian National Resources Corporation является фигурантом дела о коррупции в Великобритании.
Фруман был публичным спонсором проекта в течение минимум двух лет. В конце 2017 года он основал нью-йоркскую благотворительную организацию "Американские друзья Анатовки", которая, согласно финотчету, собрала чуть более $1300 , данные по 2018 году не опубликованы.
Согласно данным, по меньшей мере в течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками.
"Документы свидетельствуют о том, что в дополнение к вкладу в проект "Анатовка" Фруман и Парнас сделали неизвестное ранее пожертвование в размере $25 тыс. в адрес фонда "Молодой Израиль" - некоммерческой организации в Нью-Йорке, управляемой Джозефом Фрагером, который ранее занимался сбором денег для министра энергетики США Рика Перри".
Пожертвования имело место в августе 2018 года от имени компании Global Energy Partners LLC, которая имеет аналогичное название с Global Energy Producers - компанией Delaware LLC, созданной для заключения сделки по продаже американского сжиженного природного газа в Украину.
Пожертвования в размере $325 тыс., сделанное в 2018 году от имени Global Energy Producers в адрес America First Action - кампании в поддержку Трампа на выборах 2016 года - стало одним из нескольких взносов, которые упоминаются в деле об импичменте Трампа и происхождение средств которого Фруман и Парнас скрывали.
"Финансовая поддержка соратниками Джулиани благотворительных организаций позволила получить доступ к определенным фигурам в США и Израиле, а также к бизнесменам в Украине, что позволило укрепить их кампанию по Джулиани с целью попытаться найти компромат и выдвинуть теории заговора о кандидате в президенты от Демократической партии и бывшем вице-президенте Джо Байдене", - пишет издание.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.
Ермак. Из Испании в Золотое.
Многие украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами протестующими против отступления украинской армии с украинской земли. Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны продемонстрированная Зеленским уже широко освещалась и в общем получила уже негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации. Но нас как всегда интересуют детали. Ибо главное - мелочи. В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.
Переговоры с Джулиани вылились в обвал украино-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе, Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - "качаю сколько хочу и когда хочу". Собственно результат "чувствительных и деликатных" действий Ермака на международной арене просто катастрофичен для Украины.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с моникой-презEдентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
Только не нужно кричать ! Не будите СБУ ..
ну тупой ты, кули.. буков даже всех не знаешь.. кроме г+г
Зе заберут в Гуантанамо?