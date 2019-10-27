 Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замглавы Нацполиции Вадима Трояна, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

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"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Вадим Троян.

Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

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