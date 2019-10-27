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 Политика Украины, Общество
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 Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян

По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замглавы Нацполиции Вадима Трояна, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого. ВИДЕО

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Вадим Троян.

Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

Также смотрите: Билецкий - Зеленскому: Если вы попытаетесь выбросить ветеранов из Золотого, там будет тысяча человек, а если с тысячей не получится – десять тысяч. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3156211
 
   
 Топ комментарии
 
Справа не лише у зброї.
Найнебезпечніша зброя це люди.
Президенту варто добирати слова та не шкодити країні.
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Все ватные российские СМИ и известные ватники стебутся над Зе, типа, лошара не может добиться своего. Но все как один выступают за развод войск по всей линии фронта. В общем, для россиян Зе все делает правильно, но некачественно и по срокам сдачи Украины пока (!!
) запаздывает.
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иї еще жаба давит, что През все-таки поговорил с добровальцами. Путя б такого никогда не сделал, сразу б зачистил как Беслан.
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Це все було схоже на на якусь постановку.Україна буде відводити свої війська і далі буде поступатися.
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кцукарача так то ты на коленках вояка отказник весеран бата бимбасс вомабата сменченко рота безтрусые под командой егорка земин Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 960
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Ти як завжди в синьку аватар, не повзай слідом ,лягай уже спати
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кто про что а ты про себя Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 4593 так поведай прго бат юзик где вовка зеленский воевал после травм нанесёных пианно в кромахе когда бабай их заставил играть на нём Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 3805
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Ти я бачу в голубана не тільки шнирьом був
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да ты шо какой полёт фантазий влажный у тебя убогого так что там с батом юзик выбранным вовкой для прохождения службы
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все оружие в схронах Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 3350
А Троян пусть докладывает
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это тот Троян- брателло Рюкзакяна? весь такой в наколках? и еще дружбан мусорского подполковника Билецкого?
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Ещё дружбан Чеботаря, который с Аваковым младшим, рюкзаками спекулировал.
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Эта страна заслуживает такого президента.
Чудес не бывает.
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главное люди на местах а все остальное дело наживное......
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Билецкий делает всё, чтобы Путин не ушел с Донбасса.
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Що ти повторюєш цю мантру на кожній новині? Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 5176
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если 73% проголосовали за идиота янелоха, от этого он не перестанет быть идиотом.
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Если идиоты-адепты секты 8% истерят на "Цензоре", то они от того умнее не становятся, а лишь добавляют отвращение к особе их божества😂.
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В случае занятия Зотого сепарами, надо послать туда на штурм батальон таких как ты во главе с моникой.
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Прямо штурмовой батальон из ботов.
Куда их пошлют так это на цензор убеждать залохторат что жители Золотого звали путина поэтомк никто им не виноват.
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Добровольцы поступили смело, добровольно вывезли своё оружие. Так могут только настоящие добровольцы !
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Как, как ... Дружбаны с той стороны снабдили.
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нацжен и Белую Вошь поимела ЗЕльоная Жабка
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Ну если быть последовательным, то должны быть ердр за ст.263 ККУ.
Изначально услышав в этой движухе Белецкого, предположил про постанову.
Это тело даже к руху опиру капитуляции не имеет отношения.
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Под давлением других военных приближенных к Зе или Коломойскому.
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Надо пробовать устанавливать тишину - развести вооружение. Стоять на месте и иметь потери на протяжении нескольких лет не есть гут, а наступать нет материальных возможностей, пока.
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Совсем меня запутали.
Так лох он или не лох???
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лексей Арестович
12 ч. ·
ОБА ХУЖЕ.
- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..
1. Варианты:
а) Зеленский шёл туда под очень серьёзные, формально оговорённые гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило.
б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел.
В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим.
2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами - «подстава».
Идея проста:
- в столкновении с добровольцами (ветеранами «Азова», функционерами «Национального корпуса»), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб «Азова» в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает.
Зеленский перебыковал «азовцев», действие пошлО по второму варианту.
Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан:
- «добровольцы «Нацкорпуса» - единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну».
Попутно подставляется армия, «...допустившая присутствие вооружённых лиц в зоне ответственности».
Словом, продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста «Национальным корпусом», и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии «ОП - добровольцы».
Первое действие этого сценария мы увидели в день подписания формулы Штайнмайера на Майдане, под стеллой.
Тогда полностью перехватить протест Нацкорпусу не удалось, помешали иные ветераны.
Действие продолжается.
У меня в этой связи несколько вопросов:
1. Зачем вы все дружно работаете только на одну из сторон в борьбе жабы и гадюки?.. перепащивая, комментируя, разгоняя?.. я тоже не люблю Зеленского.
Значит ли это, что я должен работать на Авакова?..
Работайте на себя.
2. Отдаёт ли Зеленский и его окружение, себе отчёт, что его министр МВД завел его на чистую подставу и эта подстава удалась?..
3. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, что была ненулевая вероятность перевода сцены в вооружённое столкновение с применением оружия, где его личная безопасность и последующие события в масштабах страны, были бы несколько проблематизированы?..
Что его подставили на стрелку, под стволы?
4. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, какую игру играет руководство МВД против него лично и сколько он собирается это терпеть?..
5. Отдаёт ли себе отчёт руководство «Движения сопротивления капитуляции», какое место в протесте занимает Нацкорпус/руководство МВД и какие цели преследует, а том числе, за счёт остальных участников протеста?..
6. Отдаёт ли себе отчёт в планах/действия руководства МВД руководство СБУ/Вооружённых Сил?..
7. Понимают ли все участники этого действия, что голова дана человеку, чтобы думать, а жопа - чтобы сидеть, а не наоборот?..
З.Ы. Мелкого перепуганного хамства, которое составляет суть внутренней политики Зеленского, интриги Авакова не отменяют.
Жаба, гадюка.
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Приехали снять кино, как президент "разобрался с националистами", "поставил всех на место", а местные жители "хотят разведения". Снимали профессионально, с разных ракурсов, с "киношным" микрофоном.
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Это дело! Было бы чтобы ветераны не только оружие вывезли, но и сами ехали по домам, ведь улицы патрулирует полиция.
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Кино и немцы:
"Белый Вошь на аркане"

але, Белецкий, где десять тысяч китайских добровольцев ?
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Я так понимаю, когда сепары в атаку пойдут, наши ответят штыковой. 😀😁😀😂😀
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говнокомандующий читает свою повестку в 2014 и прикалывается
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9LmHOSv7jKI
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