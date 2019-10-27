 Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замглавы Нацполиции Вадима Трояна, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.
"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Вадим Троян.
Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.
Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.
После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.
Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".
) запаздывает.
А Троян пусть докладывает
Чудес не бывает.
Куда их пошлют так это на цензор убеждать залохторат что жители Золотого звали путина поэтомк никто им не виноват.
Изначально услышав в этой движухе Белецкого, предположил про постанову.
Это тело даже к руху опиру капитуляции не имеет отношения.
Так лох он или не лох???
12 ч. ·
ОБА ХУЖЕ.
- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..
1. Варианты:
а) Зеленский шёл туда под очень серьёзные, формально оговорённые гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило.
б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел.
В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим.
2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами - «подстава».
Идея проста:
- в столкновении с добровольцами (ветеранами «Азова», функционерами «Национального корпуса»), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб «Азова» в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает.
Зеленский перебыковал «азовцев», действие пошлО по второму варианту.
Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан:
- «добровольцы «Нацкорпуса» - единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну».
Попутно подставляется армия, «...допустившая присутствие вооружённых лиц в зоне ответственности».
Словом, продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста «Национальным корпусом», и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии «ОП - добровольцы».
Первое действие этого сценария мы увидели в день подписания формулы Штайнмайера на Майдане, под стеллой.
Тогда полностью перехватить протест Нацкорпусу не удалось, помешали иные ветераны.
Действие продолжается.
У меня в этой связи несколько вопросов:
1. Зачем вы все дружно работаете только на одну из сторон в борьбе жабы и гадюки?.. перепащивая, комментируя, разгоняя?.. я тоже не люблю Зеленского.
Значит ли это, что я должен работать на Авакова?..
Работайте на себя.
2. Отдаёт ли Зеленский и его окружение, себе отчёт, что его министр МВД завел его на чистую подставу и эта подстава удалась?..
3. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, что была ненулевая вероятность перевода сцены в вооружённое столкновение с применением оружия, где его личная безопасность и последующие события в масштабах страны, были бы несколько проблематизированы?..
Что его подставили на стрелку, под стволы?
4. Отдаёт ли себе отчёт Зеленский и его окружение, какую игру играет руководство МВД против него лично и сколько он собирается это терпеть?..
5. Отдаёт ли себе отчёт руководство «Движения сопротивления капитуляции», какое место в протесте занимает Нацкорпус/руководство МВД и какие цели преследует, а том числе, за счёт остальных участников протеста?..
6. Отдаёт ли себе отчёт в планах/действия руководства МВД руководство СБУ/Вооружённых Сил?..
7. Понимают ли все участники этого действия, что голова дана человеку, чтобы думать, а жопа - чтобы сидеть, а не наоборот?..
З.Ы. Мелкого перепуганного хамства, которое составляет суть внутренней политики Зеленского, интриги Авакова не отменяют.
Жаба, гадюка.
"Белый Вошь на аркане"
але, Белецкий, где десять тысяч китайских добровольцев ?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9LmHOSv7jKI