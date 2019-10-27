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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1484) Разумков Дмитрий (257)

 Предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ пока нет, - Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, некоторые страны-члены Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предлагают украинской делегации вернутся в организацию.

Об этом он сообщил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Страсбурге у меня было много и двусторонних встреч и многосторонних. Например, с группой так называемой Балтик+, протестующих против возвращения российской делегации (в ПАСЕ. - Ред.). Потому что сегодня это очень опасный прецедент. Возвращенная российская делегация фактически без выполнения условий, резолюций, которые были применены к ней. Поэтому если и дальше будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и вообще в европейском сообществе", - сказал Разумков.

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По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию.

"Многие с этим соглашаются. Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной. На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", - заявил Разумков.

Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против - 62, воздержались - 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

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30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3156209
 
 
 Топ комментарии
 
И это правильно, нечего там делать пока кацапстан будет в ПАСЕ.
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Нах. то ПАСЕ нужно разогнать. Уверен что скоро еще несколько стран покинут ту бесполезную организацию.
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Чому не вертаются? Балтик+ не помогут. Вони в ПАРЕ сидят и получают возможность голосовать!
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Та хай сидят. Толку от этого пасе рашка не выполнила ни одного условия возвращения и ее всеравно вернули. Тут все правильно делают.
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"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - заявил Троян
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В принципе, правильно. Эта помойка европейская никакой реальной силы не имеет, а только производит попеременно то глубокую озабоченность, то серьёзную обеспокоенность, которыми ***** вытирает жопу.
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Так что унижаться перед ней Украине точно не надо.
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И это правильно, нечего там делать пока кацапстан будет в ПАСЕ.
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та и правильно
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Не велика потеря, роися от горя порвала три баяна
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Пхахаха... Совсем недавно те же слова писали про российскую делегацию...
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Дурачков виліз із табакєрки. Скажи що небудь.
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Нах. то ПАСЕ нужно разогнать. Уверен что скоро еще несколько стран покинут ту бесполезную организацию.
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Вообще-то правильно. Но випьем же за то чтоб слова зебилов корелировали с делами.
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А предпосылки развести войска почему-то есть.... Или это там какая-то другая Россия, фиг его, нелохов, знает....
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ПАРЄ та ОБСЄ дві абсолютно ліві і не потрібні Україні контори
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Еще кацапов которые ездят типа они наблюдатели ОБСЕ выгнать из донбасса.
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ПАСЕ (парє) хотіли влаштувати собі веселе шоу, щоби дивитися, як російська та українська делегація там постійно скублися аж до крику. А вони би - ПАСЕнята з того сміялися та показували своїм країнам в телевізорі, як вони примиряють Росією з Україною та яка дикість відбувається - не можуть бути політкоректними.
Рішення - правильне - Разумкову - підтримка.
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