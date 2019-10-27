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Все про:Зеленский (3452) Билецкий (139) Золотое (66)

 Билецкий - Зеленскому: Если вы попытаетесь выбросить ветеранов из Золотого, там будет тысяча человек, а если с тысячей не получится – десять тысяч. ВИДЕО

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не пытаться выгнать из Золотого ветеранов, выступающих против разведения войск.

Соответствующее видео опубликовано на канале Андрея Билецкого в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Ветераны останутся в Золотом, потому что они имеют такое право. Имеют право на личное мнение, которое они выражают президенту этой страны. Они заработали это право своей кровью. Они имеют право находиться не в Киеве в Офисе Президента или в удобной квартире. Они имеют право находиться в Золотом для того, чтобы наши позиции, которые были кровью отвоеваны, не сдавались", - заявил Билецкий.

Он добавил, что защитники Украины не считают президента своим врагом.

"Но если вы решите эти угрозы выполнять - а у нас есть такие признаки - выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится - там будет десять тысяч", - пообещал лидер "Национального корпуса".

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"Кто у вас погиб? Кто из ваших друзей получил ранение на фронте? Друзей личных? Хотя бы кто-то из вашего ближайшего окружения, родственники, и так далее - пошел воевать? Погиб, был ранен? Вы ничего об этом не знаете. А мы это прекрасно знаем, прекрасно понимаем", - добавил Билецкий.

"Нас не сломили 2014-2015 годы. Нас не сломило огромное нашествие, которое шло тогда с востока. Вы думаете, что нас сломает что? Ваше желание договориться с врагом любой ценой? Украина эту цену заплатила. Не вы ее заплатили. Поэтому не вам все-таки решать, отдавать нашу территорию или нет. А в том числе каждому из нас, тех людей, которые касаются обороны этой страны, ее защиты", - подытожил он.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

Читайте также: Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза

Источник: https://censor.net.ua/n3156205
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил упрямо тянет Украину к гражданскому неповиновению И это ради того чтобы лицезреть луноликое хуйло? Сдай булаву и вали в Ростов, зеленая гнида!!!
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Билецкий дал хороший ответ мелкой Зеленой плесени, которая лижет Путину зад.
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... и передайте интернацику Сивохе
Не лох, а президент ДНР
Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч - Цензор.НЕТ 3175
Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра. О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР.

Тим Златкин
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А Троян уже запостил ,что ветераны убрались из Золотого.Отака фыгня,малята...
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Это хитрый план - подозреваю скоро они Донецк освободят ! не зря же 12 000 героев на вече собирались.....
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Этот хитрый план кремля читается как очевидный и только твой не лох президент его не видит и выполняет...
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Билецкий хватит рассказывать, собирай десять тысяч и иди Донецк брать, а лучьше Мацкву.
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У каЦАПов уже слюна потекла, план как раз'єднати Україну збувається.
Розвідці треба з'ясувати, хто фінансує націоналістів?
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Не лох президент его исполнитель этого плана.
Думаешь много людей поверят в то что по тупости а не по умыслу он это делает?
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