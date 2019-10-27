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 Политика Украины, Общество
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Все про:Волынец (103) Донбасс (19758) электроэнергия (323)

 Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец

Глава независимого профсоюза горняков и конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец призвал президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука срочно вмешаться в ситуацию с электроснабжением Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"То, что происходит с электроснабжением Донецкой и Луганской областей - саботаж и преступление. Кабинет министров собственноручно оставляет 5 миллионов граждан Украины без света, останавливает инфраструктуру и остатки производства, ставит под угрозу жизнь и здоровье шахтеров, а 5000 энергетиков вынуждает увольняться и ехать из страны. Все потому, что Государственная исполнительная служба, подчиненная Минюсту, арестовала счета 3 поставщиков - Луганской энергетической компании, "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" и "ДТЭК Донецкие электрические сети". Из-за этого больше двух месяцев люди не получают зарплату и уже отказываются ехать под пули и ремонтировать то, что систематически уничтожают террористы", - заявил Волынец.

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По мнению профсоюзного лидера, эта проблема создана искусственно политикой государства в 2014-2018 гг., когда решения СНБО и Кабмина вынуждали поставщиков поставлять на оккупированные территории электроэнергию, однако при этом не предусматривали никакой компенсации. И теперь исполнительная служба блокирует счета поставщиков, заявил эксперт.

Волынец считает, что премьер-министр Гончарук должен решить вопрос с электричеством так же, как недавно был решен вопрос с газом.

"Ужасный парадокс ситуации в том, что опись имущества, арестованного ГИС началась в Угледаре - одном из последних форпостов шахтеров в неоккупированной части Донбасса. Эта опись и продажа с аукциона могут привести к закрытию крупнейших госшахт "Южнодонбасской №1" и шахты им М.С. Сургая и экологической катастрофе. Без света шахты не смогут откачивать грунтовые воды и буквально за несколько дней шахты полностью затопит", - заявил Волынец.

По его мнению, эта ситуация - не только удар по экологической безопасности и миллионам граждан, которые живут в этих районах, это удар по безопасности и независимости страны. Так как "военные будут вынуждены защищать Украину во тьме".

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Волынец призвал Зеленского и Гончарука вмешаться в ситуацию и найти решение. "Если этого не случится в ближайшее время - нас ждет очень тяжелая зима", - пришел к выводу Волынец.

Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец 01

Напомним, в начале августа эксперт центра энергетических исследований Юрий Корольчук заявлял, что отключение электроэнергии в шахте "Южнодонбасская" может привести к экологической катастрофе, но руководство ничего не предпринимает.

Источник: https://censor.net.ua/n3156204
 
 
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Браво, соевый идиот! Ринат Леонидович тобой доволен!
Ситуация с электроснабжением в Донецкой и Луганской областях - саботаж и преступление, - Волынец - Цензор.НЕТ 3488
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Исполнительная служба арестовала счета компаний ДТЭК Ахметова на 2,5 миллиарда
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Зеленая плесень еще не то накрутит. Он уже подрывает энергоснабжение страны, уже торгует с врагом энергией , покупает электроэнергию и уголь у Путина, платит ему деньги, которые идут на кацапскую армию, уже похерил санкции против агрессора и дал зеленый свет торговле с убийцами украинского народа. Вылитый сатана в овечьей шкуре, которому наплевать на народ.Ему роги нужно приделать и бородку и сатана как на картинке.
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поставку на оккупированные територии вообще надо прекратить... пусть поднимают восстание и выгоняют кацапских оккупантов... а дальше надо посмотреть... а то это профсоюзное чмо еще что-то требует...
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Що там, що тут скрізь фірми Рижого. Перекладав гроші з кишені в кишеню. А тепер вже таку ж суму має заплатити Рижому бюджет.
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Є таке поняття «Італійський страйк», зараз народжується споріднене поняття: «Робота української влади».
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задовбало вже слухати і читати про той іпучий дамбас..... перейменуйте вже цей регіон в геморой
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не просто дамбас и дамбасянский бамбас.
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В цей геморой Пуйло примусить Залізну леді Зєлю вбухати наших з вами 100 млрд євро, звісно плюс зарплати сєпарам поліцейським, сєпарам суддям, сєпарам прикордонникам і т. д.
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то на нас вже давно навішали боргів за лугандонів
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шахты которые нужно дотировать и которые не приносят прибыли нужно все позакрывать.
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а может дамбасне еще и вареньем вокруг рота намазать? и угольной пылью припорошить?
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Ну этот деятель давно на подсосе у Ахметки..... Так, что он не шахтеров защищает, а рыжие кровавые барыши....
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а к Ахметову претензий нет? ... ну и славно.
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...это удар по безопасности и независимости страны. Так как "военные будут вынуждены защищать Украину во тьме".

Ну. то есть. он не за бабки, ему за державу обидно.
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эти 5 млн. включают людей на оккупированных территориях?

Или такие вопросы уже считаются неприличными?
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