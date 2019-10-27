 "Однажды все может перевернуться", - "Мисс Украина" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме

Соответствующий текст Паша опубликовала на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!!" - считает она.
"Мисс Украина-2019" рекомендует подписчикам быть осторожными при общении со СМИ.
"Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!!" - написала модель.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО
"Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате", - считает Паша.
"Мне сложно навязать чужое мнение!!!" - добавила она.
Напомним, ранее победительница конкурса "Мисс Украина" Маргарита Паша на вопрос журналистки, чей Крым, ответила, что он "всех людей". "Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", - сказала она.
ватные падали + мызамир
Ще зіткнення з астероїдом накаркає, дурепа
Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.
"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", - написал он.
"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", - добавил волонтер.
Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".
там все наши люди, шо у них паспорта проверять, ОНО же не ЛОХ?
😁
бабы есть иная раса и далеко не Человеческая....
История тупо излагает - все войны так или иначе затевали бабы
И эта новоявленая космополитичная баба мягко говоря киздит...
😁
😁