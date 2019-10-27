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 Общество
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Все про:Крым (21995) мисс (68)

 "Однажды все может перевернуться", - "Мисс Украина" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме

"Мисс Украина-2019" считает, что дала правильный ответ на вопрос "Чей Крым?". Она призывает людей "быть добрее и гуманнее" и напоминает, что "однажды все может перевернуться".

Соответствующий текст Паша опубликовала на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!!" - считает она.

"Мисс Украина-2019" рекомендует подписчикам быть осторожными при общении со СМИ.

"Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!!" - написала модель.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО

"Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате", - считает Паша.

"Мне сложно навязать чужое мнение!!!" - добавила она.

Напомним, ранее победительница конкурса "Мисс Украина" Маргарита Паша на вопрос журналистки, чей Крым, ответила, что он "всех людей". "Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", - сказала она.

Однажды все может перевернуться, - Мисс Украина Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме 01
Однажды все может перевернуться, - Мисс Украина Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156202
 
 
 Топ комментарии
 
Да что с этой дуры возьмешь... У нас бегающая зеленая какашка, которая гнусаво визжит на каждом углу, что она президент, такое несет...
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Иллюстрация к выражению "косить под дурака".
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Єтой девочкой заменіть Мендель
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типичный электорат зеЛи!
ватные падали + мызамир
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зачем она оскорбляет украинскую землю которая ее родила, и которую оккупировало рашистское куйло?...а если бы в рабсее ей задали вопрос "чей Крым?"уже перевернулось " была до этого заявления украинкой опосля сталасоучастницей оккупанта Украины..."мис рашиста" в Украине
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"однажды все может перевернуться"

Ще зіткнення з астероїдом накаркає, дурепа "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 6422
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Вподобайка від юзера Tiranozavr Rex під коментом про астероїд - це епічно "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 4707

"Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 2608
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да, так бывает, где то уже ...

Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.
"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!

Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", - написал он."Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 1862

"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", - добавил волонтер.
Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".
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вот кто оказывается "люди" для него, а не добробаты и не народ Украины на акции "Ні капітуляції!"
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вот это поворот.... шо гарант с кацапскими крысами фоткается? на фига?
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ему не доложили, ОНО было не в курсе ... и вАще,
там все наши люди, шо у них паспорта проверять, ОНО же не ЛОХ?
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а шо лейтенант бакланов уже мышей совсем не ловит? там же всех контактирующих проверяют? шось пробздилося у датському князивстви (Лэсь Подеревьянский).
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у тебя the тёлка так точно все перевернется (все обязательно перевернется) ! сначала спереди , а потом сзади....
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Да,земля принадлежит людям. Только непонятно каким боком к всему этому кацапы?
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глупо от этой миски чего то требовать . она как и положено представительницам ее професии ( говорят самой древней ) красива и дурна "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 2281
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Претендентка на мисс-Мира...,по дурости..
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Недаром во всем мире красавицам еще и вопросы разные на конкурсах задают. Что бы такое мурло в короне не позорило страну своим идиотизмом.
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Пора бы уже вводить уголовную ответственность за отрицание оккупации украинских территории.А то сильно умные развелись."Крым всех людей"...Может твоя квартира тоже всех людей?Давай запустим туда пару бомжей или беженцев?Чё,согласна,дура? "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 5719
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ну не фигесе...а мы живем на планете Земля, в Солнечной системе, Галактика -Млечный Путь,которая входит--но что дальше знать этой девочке уж точно знать не надо- у нее просто разорвет мозг, а я считаю, детей надо беречь "Одного разу все може перевернутися", - "Міс Україна" Маргарита Паша пояснила свої слова про Крим - Цензор.НЕТ 3877
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Треба ще враховувати Мікросвіт Там теж мають усі права на Крим.
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а по мне они близнецы - и Маргарита Паша и некая Федина - одним словом ***...ииии
бабы есть иная раса и далеко не Человеческая....
История тупо излагает - все войны так или иначе затевали бабы
И эта новоявленая космополитичная баба мягко говоря киздит...
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У тебя вместо головы жопа оказалась!
😁
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та даже не жопа, а НЕЧТО пустое и вонючее...
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