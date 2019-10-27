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Все про:обстрел (8361) Донбасс (19758) Объединенные силы (398)

 С начала суток враг 7 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь не зафиксировано, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 октября семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Березового из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли дрон ОБСЕ, - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска по два раза обстреливали позиции ОС вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия) и Золотого-4 (за пределами участка разведения, из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), открывали огонь неподалеку от Луганского (из крупнокалиберных пулеметов) и Травневого (из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов).

Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 26 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь нет.

Также читайте: Сайдик о миротворцах ООН на Донбассе: я не сказал бы, что это в данный момент реально

Источник: https://censor.net.ua/n3156201
 
 
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Это что еще за такая формулировка «потерь не зафиксировано»?!.........
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вы передайте сводку о Золотом нелоху, а то он не верит, что стреляют....
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Ну видно же, что там такой же народ, как и Зеленский

И видно же, что они стремятся к миру !!!

Кому не видно ?
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Так и ты говори, что ты не лох. Кто же тебе не дает?
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Золотого-4 (за пределами участка разведения, из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), Источник: https://censor.net.ua/n3156201
что за такое....а сколько это по расстоянию и зачем вообще такое печатать, обеливая не благие желания Зе посидеть за столом с европейцами+ботокс
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назвіть по прізвищам тих хто стріляв , як мінімум тих що по це сповіщає - президент не вірить... він учора з тьотками там був і усьо зашібісь!. Чи Єрмак учора посодєйствовал?
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так это спецом выделено, что стреляют в Золотом4, а это 4мм в сторону.
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Ну ВСУ понятно - они соблюдают минские - а почему отпускники герои с Киева ( вон гаварят было 12000 героев на вече ) не едут сказать твердое - нет капитуляции - в Донецк или на границу? запутанно все как то ....
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Тобто ти вважаєш немічним нинішнього Президента України, який досі так і не оголосив війну Росії, не визволив Донецьк та не арештував Путіна і вся надія лише на отих 12 тисяч?
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Надо отводить войска за Днепр тогда будет мир😁
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.. и передайте Сивохе
Не лох, а президент ДНР

Від початку доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат не зафіксовано, - пресцентр - Цензор.НЕТ 732

Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра. О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР.

Тим Златкин
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