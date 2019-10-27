 С начала суток враг 7 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь не зафиксировано, - пресс-центр

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Березового из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска по два раза обстреливали позиции ОС вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия) и Золотого-4 (за пределами участка разведения, из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), открывали огонь неподалеку от Луганского (из крупнокалиберных пулеметов) и Травневого (из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов).
Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, 26 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь нет.
И видно же, что они стремятся к миру !!!
Кому не видно ?
что за такое....а сколько это по расстоянию и зачем вообще такое печатать, обеливая не благие желания Зе посидеть за столом с европейцами+ботокс
Не лох, а президент ДНР
Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра. О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР.
Тим Златкин
тихої ночки, синочки...
(бережи вас Боженька)