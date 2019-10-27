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 Хор имени Веревки не станут наказывать за песню о сгоревшем доме Гонтаревой, - Бородянский

Министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что коллектив не будут наказывать за участие в номере "Квартала-95", но нужно "сделать выводы всем и больше так не делать".

Об этом Бородянский сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо", - сказал Бородянский.

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - добавил министр.

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Глава Минкульта анонсировал постепенный переход национальных музыкальных коллективов на проектное финансирование.

"Качество и количество культурного контента должны увеличиваться. И все наши усилия будут направлены на это. Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектных финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд", - сказал он.

При этом министр отметил, что переход на проектное финансирование произойдет не сразу.

"Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим его улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить", - отметил Бородянский.

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Напомним, песню о сгоревшем доме Гонтаревой, прозвучавшую в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога. Здание выгорело практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Источник: https://censor.net.ua/n3156198
 
 
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просто дадут каждому по верьовке, а там по украинской традиции, шо хошь, то и делай
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редкий случай, соглашаюсь с коломойским:"...он[Бородянский] не дебил, а подонок."(с)
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Хор, как и квартал нуждается в рекламе. Ведь скоро начнутся ёлки, утренники, корпоративы...
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Нужно принять закон!
Кто высмеивает кого-то из шоколадной шоблы - высшая мера наказания.
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Откуда Зеленский таких министров наковырял.
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Включил на телефоне сепар тв 112. Медведчука Орут что Зеленский узурпатор . Давит свободу слова. Нашел 5 канал . Порошенка Тоже самое, Зеленский узурпатор ,давит свободу слова. Вопрос . Совпадение ?
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праільна, по мнєнію бородянського (спущенному йєму свєрху) вєрьовочниє подпєвали нічого прєдосудітєльного не накоїли
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Продажный хор выступил в продажном квартале......

Хор распустить, проституток и на Окружной хватает!
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мы хотим сохранить то достояние, Хор імені Верьовки не каратимуть за пісню про згорілий будинок Гонтаревої, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8885 которые у нас есть, но мы хотим его улучшать, и чтобы это улучшение было.....
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А переименуют хотя бы в хор имени Бени Коломойского, бо девки все же так старались, так заводили голосисто....
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Чего уж там! Понять и простить веревку! Ну и бабла подкинуть, типа давай еще раз!
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Да у него же на лице написано что оно даун...
"цирк уродов" захватил власть...

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сколько "Верёвочке не виться, а в петелька на шее Потроха и его "погорелицы" непременно затянется!!
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Хір Мотузки отримав максимально суворе "ай-яй-яй". Аналогічне "покарання" отримав отой "шевченко", що поліз мишобрататися на бавовняне шоу.
Тенденція, пані та панове...


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почему бородянский все еще министр? выгнать его надо...
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Хозяин ЗЕбилов Бабломойский обчистивший Приват минимум на 5,5 лярдов баксов, я уже промолчу про много десятилетний грабёж в масштабах всей Украины у ЗЕбилов вообще никаких претензий не вызывает, почему то вся месная сепарская ЗЕбилятня не просит его посадить в тюрягу. А Гонтарева залившая в Приват 160 лярдов и спасшая его, а заодно и всю банковскую систему от банкротства и развала у них преступник и воровка. Припекает сепарам ЗЕбилам что не получилось Украину уничтожить..Так понимаю что теперь вся сепарня ЗЕбильная молица на дефолт как завещал их хозяин Бабломойский..ведь любой ЗЕбил тебе за минуту докажет что дефолт пойдёт только на пользу Украине.
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А за шо их наказывать-то ? Всё было вполне в рамках европейских ценностей. Достаточно вспомнить Шарли Эбдо, те вообще любители над трупами шутить, даже над МН-17 глумились
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если это одни и те же персоны, то таки зебил встретился с повстанцами и их пособниками.
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"Хто всрався? - невістка"©
Наказать! Натурально, как есть - наказать - заставить в переходах напеть на новую хату Гонтаревой.
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Помилка більшості коментаторів коли мова заходить про "слуг" полягає в тому, що вони наділяють їх громадянством України. Тобто українським патріотизмом. А це жиди і для них все українське чуже, батьківщина Ізраїль, а Україна місце де вони тимчасово "заробляють". У них зовсім інша ментальність тому захищати цю країну, її культуру або розвивати моральні якості гоїв вони не збираються.
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Саме нормальне покарання - не ходити на концерти цих повій від культури, що в кварталі, що в хорі
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Выдать грант из казны , разучить ещё пару тройку хитов про пэдрену свыноэлиту и отправить на гастроли
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по моему наградить нужно. троллинг 80 уровня - у соевых пригорело.
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Этот хор пережиток советских республик, гнилой и воняет старухами, которые испоганили прекрасную старинную Украинскую песню.
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Конечно не будут наказывать потому что не за что! Хватит делать из мухи слона, согласитесь, просто согласитесь, что Петька придурок
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"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - добавил министр???

Удивительно! Воровка обокрала Украину, нажила сотни миллионов баксов, устроила инфляцияю гривны на 350%, а ее такие горе-министры как Бородянский берут под защиту. Ну и Кабмин у Гончарука
Источник: https://censor.net.ua/n3156198
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подкупила хор подпевал зедебилам поэтому наказывать не будут
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А при чём тут дом Гонтаревой - они его поджигали ?
Мало ли какие дома сгорели и у хозяек имя Валерия...
У Гонтаревой мания величия - известному хору прямо делать нечего,
как следить за пожарной безопасностью её недвижимости.
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Ну, а ви хотіли їх кудись там саджати, вкрадене і награбоване повертати.
Навіть жартувати з цього приводу не можна, не те, що пісні співати.
Це ж "антісоєвая" пропаганда спрямована проти "батька нації", його революційних соратників, держави і всього народу.
Як його, з такими піснями і анекдотами, потім в героїчну історію впихати будуть? Ви про це подумали?
Він нам про НАТО розповідає, може колись ще і про котли і склади щось розкаже.
Схаменіться, бо лихо вам буде.
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Та що ще дивуватися з бзіка якогось чергового зє-урода? Зє-урод він і є зє-урод. Тут вже медицина не допоможе. Лише кастрація, щоб більше собі подібних не плодили 😕
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лучшей антирекламы, для веревочников,как участие в совместном номере с квартальщиками ,не отыскать..
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Судя по количеству песиков в комментах, могли бы отстроить дом Лере по быстрому .
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