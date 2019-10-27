 Хор имени Веревки не станут наказывать за песню о сгоревшем доме Гонтаревой, - Бородянский

Об этом Бородянский сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо", - сказал Бородянский.

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - добавил министр.

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Глава Минкульта анонсировал постепенный переход национальных музыкальных коллективов на проектное финансирование.

"Качество и количество культурного контента должны увеличиваться. И все наши усилия будут направлены на это. Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектных финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд", - сказал он.

При этом министр отметил, что переход на проектное финансирование произойдет не сразу.

"Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим его улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить", - отметил Бородянский.

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Напомним, песню о сгоревшем доме Гонтаревой, прозвучавшую в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога. Здание выгорело практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.