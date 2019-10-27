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 У фигуранта дела "Веджие Кашка" Чапуха диагностировали рак, - адвокат

У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание. Чапух находится под домашним арестом на съемной квартире.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат политзаключенного Айдер Азаматов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же", – рассказал адвокат.

По его словам, ранее Асан Чапух жаловался на то, что нахождение под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

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Напомним, в Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

В декабре 2017 года Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Позднее арестованный прошел медицинское обследование, однако диагноз и состояние его здоровья остается неизвестным для адвоката.

В сентябре 2018 года Чапух объявил голодовку, но вскоре был вынужден прекратить ее по состоянию здоровья. В этом же месяце его госпитализировали.

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В октябре 2018 года Чапуха по состоянию здоровья отпустили из СИЗО под домашний арест.

17 апреля 2019 года Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова "суд" приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года. Асана Чапуха – к 3,5 годам условно с таким же испытательным сроком. Мужчин обвиняют в вымогательстве средств у гражданина Турции, они не признали вину.

Источник: https://censor.net.ua/n3156195
 
 
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Суки кацапские, и методы применяют гестаповские. Кацапия не победила фашизм, а усыновила его.
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а какая женщина скончалась? та-у которой , якобы, что то вымогали? и она просто так себе умерла?
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приношу свои извинения за этот свой коммент..разобрался..а Цензору надо бы толковее инфу давать, но это с меня вины не снимает
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Пишите жалобу в ООН. В Украине украинских ментов не могут привлечь за ЕвроМайдан .
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Украинские ментьі с 2014 года, на заработках в Мацкве.
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