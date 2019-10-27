 У фигуранта дела "Веджие Кашка" Чапуха диагностировали рак, - адвокат

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат политзаключенного Айдер Азаматов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же", – рассказал адвокат.

По его словам, ранее Асан Чапух жаловался на то, что нахождение под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

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Напомним, в Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

В декабре 2017 года Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Позднее арестованный прошел медицинское обследование, однако диагноз и состояние его здоровья остается неизвестным для адвоката.

В сентябре 2018 года Чапух объявил голодовку, но вскоре был вынужден прекратить ее по состоянию здоровья. В этом же месяце его госпитализировали.

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В октябре 2018 года Чапуха по состоянию здоровья отпустили из СИЗО под домашний арест.

17 апреля 2019 года Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова "суд" приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года. Асана Чапуха – к 3,5 годам условно с таким же испытательным сроком. Мужчин обвиняют в вымогательстве средств у гражданина Турции, они не признали вину.