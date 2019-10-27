EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  3115  70
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2821) США (15669) Исламское государство (544) Трамп (2577)

 "Он умер как собака", - Трамп объявил о ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп подтвердил распространенную ранее СМИ информацию о ликвидации в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп рассказал, что операция по ликвидации аль-Багдади была "очень и очень опасной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Американский президент отметил, что в ходе операции вооруженных сил в США в сирийском Идлибе были уничтожены также многие сообщники аль-Багдади.

Трамп назвал сегодняшний день "великим для Америки" и заявил, что аль-Багдади "умер как собака".

По словам главы Белого дома, аль-Багдади "трусливо убегал" и взорвал пояс смертника. Трамп добавил, что вместе с аль-Багдади погибли трое его детей. "Он умер как собака, как трус", – сказал президент США.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок", - Трамп о выводе войск США из Сирии

Аль-Багдади был провозглашен лидером ИГИЛ 16 мая 2010 года после смерти его предшественника Абу Омара аль-Багдади. В СМИ не раз появлялась информация о его гибели, которая позже опровергалась.

В мае 2018 года в МВД Ирака заявили, что главарь ИГИЛ, вероятно, скрывается в Сирии.

29 апреля 2019 года аль-Багдади впервые за последние пять лет появился на видео. Последний раз Багдади находился перед камерами, когда выступал с проповедью в Великой мечети аль-Нури в Мосуле (Ирак) в июле 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам. ВИДЕО 18+

26 октября издание Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона написало о проведенной американскими военными спецоперации по ликвидации аль-Багдади. По данным собеседника издания, министерство обороны заявило Белому дому, что у них есть "высокая уверенность" в том, что погибший в результате спецоперации был именно аль-Багдади, но проверка еще не завершена. Источник говорил, что проводится ДНК- и биометрическое тестирование.

Источник: https://censor.net.ua/n3156194
 
   
 Топ комментарии
 
А Путлєра слабо? Чи Пуйло швой парєнь?
 показать весь комментарий
 
Это он про кремлёвского Фюрера первого или второго?"Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді - Цензор.НЕТ 9569
.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Того свої задавлять. Оно вже з своєю посудою в кармані, їзде...
 показать весь комментарий
 
Щось мені раптом здалося, що тепер Трамп і до імпічменту не доживе...😕
 показать весь комментарий
 
 
У него синдром хора имени Веревки...

 показать весь комментарий
 
 
Вы правы, по некоторым данным его уберут 9 декабря 2019
 показать весь комментарий
 
 
не знаю, это только предположения одного из ютуберов, он там и про Сиэтл заявлял 3.11.2019.
 показать весь комментарий
 
парочку ********** тоже бы не мешало на тот свет отправить....
 показать весь комментарий
 
 
Зе по быдлости еще не догнал пе. Но если он не откорректируется, то может и с ним сравняться.
 показать весь комментарий
 
 
это отлично, путлера когда ликвидируете?
 показать весь комментарий
 
 
За собаку мой пёсик твою фотку обоссыт,скотиняка чубатая.
 показать весь комментарий
 
 
Шо «Враг не в крємлє, а в Фашінґтонє ?»...
Ну чому, як кассаб, так і ідіот....
 показать весь комментарий
 
как будто специально провоцирует теракт

а то сильно шатается все
 показать весь комментарий
 
 
Ментальность адская у них, он не просто взорвался сам, он еще взорвал и своих детей.

Кажется любое живое существо на земле спасает своих детей, но исламист их просто взорвал вместе с собой...
 показать весь комментарий
 
Геббельс и Ко, были такими же полоумными чертями, просто из другого круга ада.
 показать весь комментарий
 
 
Это нам так рассказали. Вам положено верить, а мы можем себе позволить сомневаться.
 показать весь комментарий
 
 
Я не сомневаюсь в одном, лет 20-30 еще, и в Европе Абу Бакра аль-Багдади будет национальным героем ))
 показать весь комментарий
 
 
Несите на склад ликвидированных Аль-Багдадив.
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, що президент США сповіщає про ліквідацію якогось ватажка. Хіба це його рівень?
 показать весь комментарий
 
 
Так, дивно, шо трамп сповіщає нє про ліквідацію *уйла! Або, хочаб про бєгство зєлі на растов! "Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді - Цензор.НЕТ 4170 Ну, а шо з того клована дебільного взять?! "Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді - Цензор.НЕТ 1638
 показать весь комментарий
 
 
Еще одного воспитанника московии грохнули.
 показать весь комментарий
 
 
нєдостойно так говорити навіть про ворога. Тим паче, операція надзвичайно складною виявилась зі слів самого трам-пам-пам-па
 показать весь комментарий
 
 
Это он про кремлёвского Фюрера первого или второго?"Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді - Цензор.НЕТ 9569
.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже,что клоун в президентском кресле не только в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
"Трамп назвал сегодняшний день "великим для Америки" и заявил, что аль-Багдади "умер как собака".
По словам главы Белого дома, аль-Багдади "трусливо убегал" и взорвал пояс смертника. Трамп добавил, что вместе с аль-Багдади погибли трое его детей. "Он умер как собака, как трус", - сказал президент США.",- кем бы ни был этот бандит но такие заявления любого из президентов, тем более США не способствуют миру. После такого заявления появятся сотни аль-Багдади.
 показать весь комментарий
 
 
А всю эту новую сотню также помножат на ноль. Да и ублажать исламистов, это пока европейская монополия.
 показать весь комментарий
 
вы за войну и убийства? а если убьют вас и вашу семью или вы думаете вы безсмертний? сотню помножат появятся десятки тысяч война будет или везде. я осуждаю безумные заявления и поступки - живя в стеклянном доме не разумно бросаться камнями.
 показать весь комментарий
 
 
Я живу на войне, у меня звучат сирены воздушной тревоги, у меня военные сборы считаются нормой, у меня военное положение считается нормой, мои дети знают что такое бомбоубежище с того момента как они начали понимать окрущающий мир.
Вы там в ЕС откупались все это время, получая взамен тишину, и вы вырастили то что в итоге вас и сожрет, но перед этим вы и ваши дети узнаете что такое страх, тот самый страх который узнали наши дети.
 показать весь комментарий
 
 
я в Украине живу, почему ты решил что я из ЕС??? Да иногда бываю в Евросоюзе но дом мой в Донецкой области на линии фронта. Да и у вас там ваши терористи не стреляют танками артиллерией и градами, ураганами и смерчами у Точкой У.
 показать весь комментарий
 
Про що ви ? Після знищення Бен Ладена та ослаблення Аль-Каїди виникла ще радикальніша ІД ,більш того,це зараз ворогуючі організації.
 показать весь комментарий
 
З ким зустрічався президент? - - В мережі стверджують, що школи в Золотому не існує

Про те, що такої школи в Золотому вже немає і самі вчителі в 2014 звали Путіна і агітували за Росію, написав "солов'їною мовою" в Twitter користувач з ніком Himikus, передають Патріоти України.
«Как уже этот бл… цирк задолбал! Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей», - зазначив він і опублікував яскраве фото, яке говорить саме за себе.
 показать весь комментарий
 
 
Как бы Трамп его не называл, но этот аль-Багдади паламался, несите следующего... "Він помер як собака", - Трамп оголосив про ліквідацію ватажка ІДІЛ аль-Багдаді - Цензор.НЕТ 9914
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот и петю аль шоколади скоро отымеют по полной, отдать бене два с половиной лярда зелени це не драные носки с мятым костюмом таскать
 показать весь комментарий
 
Все существующие в мире террористические организации созданы в рюзькой ПеДиРации и финансируются московией. Все лидеры террористов учились в московии в патриса лумумбы. Кацапия - есть корень мирового зла, мирового терроризма.
 показать весь комментарий
 
 
Можно было просто сказать. Без эмоций с собакой. Эмоции снижают авторитет такой страны.Делают уязвимой психологически.И дают понять низшим,что они просто люди. С такими же грехами и слабостями.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь представьте себе ситуацию: спецназ ВСУ ликвидирует лугандонского/кацапского военного главаря, моника на пресс-конференции по этому поводу радостно говорит "он умер как собака". Представили?! Все верно - это невозможно представить, чтобы кацап зеленский радовался уничтожению кацапа либо дырявого. Поэтому пока кацапский холуй и капитулянт зеленский у власти, Украина никогда не победит своих врагов и не освободит свои земли.
 показать весь комментарий
 
 
Ну все-таки сепары и террористы с показательными казнями и т.п. это разные вещи, потому и реакция была бы допустима иная, возможно даже с более пафосной, но менее уличной риторикой.
 показать весь комментарий
 
Еще один остался, маленький такой на пу начинается, с потайными каблуками миротворец\
 показать весь комментарий
 
 
Еще один прихвостень ***** подал голос...
 показать весь комментарий
 
 
А толку? Они же нового назначат. Это как убить дракона.
 показать весь комментарий
 
 
Я люблю собак - они наши друзья
А Трамп - чмо
 показать весь комментарий
 
 
"Сери-перди-грійся"©
Из интервью Трампа:
«А главное, я ему - Ты кто такой?
А он мне - Я - Аль-Багдади!
А я ему - Ты шо тут делаешь?
А он опять мне - Я тут умираю!
А я ему - Как умираю?
А он снова мне - Как собака!
Отак всё и было... Как жить?».
 показать весь комментарий
 
 
После его слов, хоть бы террактов в США не бло, как в 2001 году.
 показать весь комментарий
 
 
По словам главы Белого дома, ***** путин "трусливо убегал" и взорвал пояс смертника.
Трамп добавил, что вместе с *****м путиным все его выкормыши. "Он умер как собака, как трус", - сказал президент США.
 показать весь комментарий
 
от и весь Трамп...убежал с Сирии, зато пиар за одного человека(((
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Придет другой на его место, еще более озверевший
 показать весь комментарий
 
Трамп странный.Помню статью,когда амерский солдат взорвал себя чтоб не попасть в плен и он был героем.А мусульманин взорвавший пояс шахида(мученика),умер как собака...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх