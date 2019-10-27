 "Он умер как собака", - Трамп объявил о ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади

Трамп рассказал, что операция по ликвидации аль-Багдади была "очень и очень опасной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Американский президент отметил, что в ходе операции вооруженных сил в США в сирийском Идлибе были уничтожены также многие сообщники аль-Багдади.

Трамп назвал сегодняшний день "великим для Америки" и заявил, что аль-Багдади "умер как собака".

По словам главы Белого дома, аль-Багдади "трусливо убегал" и взорвал пояс смертника. Трамп добавил, что вместе с аль-Багдади погибли трое его детей. "Он умер как собака, как трус", – сказал президент США.

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Аль-Багдади был провозглашен лидером ИГИЛ 16 мая 2010 года после смерти его предшественника Абу Омара аль-Багдади. В СМИ не раз появлялась информация о его гибели, которая позже опровергалась.

В мае 2018 года в МВД Ирака заявили, что главарь ИГИЛ, вероятно, скрывается в Сирии.

29 апреля 2019 года аль-Багдади впервые за последние пять лет появился на видео. Последний раз Багдади находился перед камерами, когда выступал с проповедью в Великой мечети аль-Нури в Мосуле (Ирак) в июле 2014 года.

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26 октября издание Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона написало о проведенной американскими военными спецоперации по ликвидации аль-Багдади. По данным собеседника издания, министерство обороны заявило Белому дому, что у них есть "высокая уверенность" в том, что погибший в результате спецоперации был именно аль-Багдади, но проверка еще не завершена. Источник говорил, что проводится ДНК- и биометрическое тестирование.