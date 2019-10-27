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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3443) Коломойский (1227) 1+1 (98)

 Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского или потерять поддержку его телеканала 1+1.

Об этом он сказал в интервью The New Yorker, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).

"Давай так, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - цитирует издание слова Зеленского в разговорах с олигархами.

По словам президента, он совсем не переживает о том, что Коломойский может не пойти навстречу.

"Если телеканал (Коломойского. - Ред.) после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.

Читайте также: Нет такой статьи в бюджете, - Маркарова о выплате Коломойскому компенсации за "ПриватБанк"

Источник: https://censor.net.ua/n3156190
 
   
 Топ комментарии
 
и всё-таки зебил был первым ))
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Не боится, но ссыт безумно.
Ну потому, что-не лох.
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Взрыв порохоботовни через 3,2,1...
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Смешнее всего то, что при Порошенко даже Зеленскому хорошо жилось
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Зоя Космодемьянська, Олександр Матросов, чи Аніка-воїн? ПОкажи справжнє лічіко - ватнік Зєля.
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ДА,МОИ ПРОПУСТИЛИ ПЕРВЕНСТВОЗеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 1748Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 3503
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Любитель селфі? Треба було все-таки на пеньку фоткатися - тоді б кацапське тмутараканське болото у кадр не потрапило. 😁
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Походу им там доплачивают, за первый пост...
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оо..ти точно в Трускавці-таки пройшов курси по лікбєзу...маладець...хоч рахувати навчився в зворотньому порядку
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Не боится, но ссыт безумно.
Ну потому, что-не лох.
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Ага! І тому протчгнули закон Геруса про преференції Коломойському через дешеву кацапську електрику.
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Нєлох - з великої літери з повагою до президента ...
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Это ты о чем? У тебя с народом проблемы.
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8 % це не народ це гімно.
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Ну пусть попробует... будет интересно посмотреть..
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Ага.. "Попробует"... Первая "проба" и наутро - "голова в тумбочке".. У его "ахраны" две задачи - 1. Чтоб никто не прибил, раньше времени. 2. Не давать "выскакивать из" штанов Коломойського"... В случае "несанкционированного вискакивания" - "придушить щенка"!..
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Как так настаивать? Мол Беня не будь лохом потрать свои бабки на благо Украины... Та иди в дупу Вова, не беси меня... Ну Беня епрст, мне 46 я нормальный пассажир!
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Их не стимулировать нужно тратить копейки за президентскую крышу,их нужно сажать,а их майно отбирать,не можешь этого сделать - убирайся к черту.
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Зеленский:
- Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь

Коломойский:
- Маладца, Бубочка. Держи банан 🍌
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Це слово адмін видаляє

Краще пиши ПЄСдун воно цензуру проходить
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ржунємагу....під охороною купи автоматників наїжджати на воїна, тикати йому, нести таку пургу, що дешифрувальники задовбаються там шукати якусь слушну думку...і воно не сцить бєню....та він точно має стільки компри на тебе, що ти будеш рачкувати перед ним, як нарік в ломках за дозу...
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"Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь... Игорь Валерьевич, я правильно сказал?"
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Думка з приводу дискусії у сусідній темі (про тоталітаризм).
Тоталітаризм як такий в Україні (сподіваємось) не пройде. Це залізно. Що стосується не зовсім демократичних, але більш people-friendly моделей м'якого авторитаризму ("оксамитова диктатура", як сказав один з блогерів, проілюструвавши прикладом Петлюри та УНР)...
Власне думка: можна сприйняти та підтримати авторитарного лідера, якщо це принаймні розумний політик та харизматичний персонаж. Епічний такий гетьман - з відповідним іміджем... наприклад, а-ля Піночет (колоритний чувак у мілітарному outfit).
Але Зеля... Блть... Зеля - диктатор? Вождь? Йо-о-опт... І смішно, і гидко.
Теж мені "батько нації", матері його хиря Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 9162
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Ти, коли-небудь, бачив болонку, в якості сторожового пса? Так тут навіть не "болонка" а так, ... Чи-хуа-хуа...
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Точне порівняння Зеленський: Втратити підтримку 1 + 1 або образити Коломойського не боюся - Цензор.НЕТ 4459 якщо не сказати "папійон" чи інша порода мікро-собакоморфів.
Ось я про це й кажу: щоб бути "піночетом" - треба бути суворою вівчаркою, а не оцим "тяф-тяф" ))))))))
(Тут сусідська дівчина щодня вигулює подібну lifeform, котра чи то пищить, чи нявчить... дівуля собачці - "Софи, скажи - Ав! Скажи - Ав!" Але "ав" щось не виходить Зеленський: Втратити підтримку 1 + 1 або образити Коломойського не боюся - Цензор.НЕТ 4459 )

Зеленський: Втратити підтримку 1 + 1 або образити Коломойського не боюся - Цензор.НЕТ 3662
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Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса

=======================
А почему восстанавливать Донбасс должны украинские олигархи ???
Не то чтоб я их сильно любил
но кто раздолбал / разграбил(россия) - тот пусть и восстанавливает
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та не будуть олігархи вкладати свої...вони їх з нас разом зі шкірою здеруть- 100%, з бюджету стирять...
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Нацжоны и подпеватели - полезные идиёты Путлера.Содержанки.Пугалы огородные.
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эт да..вот Федир Сироус настоящий патриот!..в какой бригаде воююшь? или ты из "Лахтинской" бригады? Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 6818
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Далеко не всегда одобряю написанное Федир Сироус (чаше нет), но про Нацжон он правильно сказал.
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приклади в історії є, вітя януковоч оно теж не побоявся путіна, вважав що став самостійною фігурою)). І де тепер той вітя? Проститукти не можуть бути не залежними. Тим більше - політичні проститутки.
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Кажется этого лоха накрыла мания величия. Возомнил из себя Бога, гопник из подворотни.
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"Гопник" - це вже "статус".. Хоча-б, у підворітті... А "зелена шмаркля", навіть якщо вона повисла на бобровому комірі, "шмарклею" і залишається....
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...Зеленський у Золотому спілкувався і фотографувався з вчителями, які виступали за від'єднання Донбасу

Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 8815
Зеленський у Золотому спілкувався і фотографувався з вчителями, які виступали за від'єднання ДонбасуПрезидент України Володимир Зеленський, вчора, 26 жовтня, спілкувався і фотографувався з вчителями, які в 2014 році виступали за від'єднання Донбасу.Про це повідомив громадський активіст та журналіст Дмитро Кухарчук у себе на сторінці Facebook.«Вчителі», з якими вчора Зеленський спілкувався в Золотому виявилися не просто ватою. Вони виступали за від'єднання в 2014, а їх родичі воюють на боці ворога», - написав він.Нагадаємо, Зеленський приїхав в Золоте поспілкуватися з ветеранами війни на Донбасі і заявив, що знає, що потрібно робити.

Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 7429
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Тим Златкин гарно про цих написав:

Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!

Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра.

О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат.

Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.

Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.

Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР

Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 2673
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Більше того. Ота школа- вивіска над головами- давно ліквідована. Кіно для лохів.
Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 7519
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Плебей признался в своей зависимости от хозяина
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Бггг) янеЛох уверял прокацапского журналюгу... можешь, зебоба, орать сколько хочешь, что ты президент Украины- ты все равно не президент украинцев... ты -мешок с дерьмом, которого ждет гиляка
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Он уже работает против тебя! То, как он освещает (НЕ ОСВЕЩАЕТ) уже работает против тебя!
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И ты работаешь ПРОТИВ СЕБЯ , того самого себя которого втюхали твои ролики и твои слуга со сватами... Помнишь твой перл интервью актеришку из Слуги - в мене три друга в Офісі , а де куми при владі? КУМИ у твоєму випадку - вся наволокавеенівська шушера , якої вже не вистачає для влади ВНУТРІШНЬОГО ХАОСУ ТА ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОВАЛУ - попроси дєвочку усіх їх перерахувати ... Здивуєшся...а може й ні
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Герус Коломойсько утік від питань зі студії-1. Чому порушив домовленності з ЄСпро відбудову єдиного енергетічного циклу? 2. Чому довірив дешевому контракту на електроенергію з російською новобудовою у Білорусі Атомної , яку ввижають другою Фукусімою за небезпечністю .-(дешево бо ніхто у Європі з ними не співпацює/) 3, Чому купує у санкціонного друга ***** Сєчіна дешеву енергію ТІЛЬКИ ДЛЯ БЄНІ? й тим самим- 4. Чому порушує санкції проти нього? ( то навіщо ЗЕ винить Меркель?) 5. Чому Герус антизаконно протягнув усі ці речі через ВР , а ЗЕ його виправдав на базарі з пресою - ДЬОШЄВО ЗНАЧІТ ХОРОШО ... А він знає як виправда Герус ці речі - ця дешева енергія відібється у дешевій продукції Бєні для ЛЮДЕЙ - І ВТІК!
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как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).Источник: https://censor.net.ua/n3156190

Дурак, они же тебе ответку выкатят такую что обосрёшся по полной!!!
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по стопам "великого" учителя Пу ... Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 1105

"Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи і ті його попросили відвести ЗСУ з Донбасу. Як уже цей цирк задовбав!"

Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 4297

користувач звернув увагу на вивіску школи. Разом з фото він виклав скріншот з Єдиного реєстру державних розслідувань, в якому йдеться про ліквідацію даного навчального закладу.

Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь - Цензор.НЕТ 2552
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хочу побачити виставу "Ми с Каламойскім пасорілісь"
ги
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Зелупа передоз некачественного кокаина
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Коломойского не боюсь/ пи-пи сказал мышонок: Я изнасилую кошку!-фильм Лисы Аляски/ Есть традиция у пришедших к власти уничтожать тех кто их к этой власти привёл.Ленин-эсэров, Сталин-Ленина, Хрущёв-Берию.Но Зеленский с Коломойским одной крови.И их взаимные обвинения не серьёзнее хохм 95-го квартала.
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Липецкая фабрика кнура возобновляет работу: как заявило руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen, они погасили налоги и штрафы на общ.сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда этой области. Бюджет оккупанта пополнен, и кнур снова выходит на рынок рашки.
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"боись" или "не боись" - исполнять будешь что прикажут. сколько бонусов мохнатому бене зе-поросята уже отвалили, что могут и песенку спеть:
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Только два политика после агрессии росии 2014 г. Здоровкались с ху@лом за руку.
Мародер и мертвечук.
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Я в шоке, какой бред он несёт???
Где у нас законы и Конституция?
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Где? Примерно в том месте, которым зеленая сопля играет на рояле...
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охранник Каломойского, является личным телохранителем Зеленского..
как вы думаете для чего?!
а для того, что если Вова начнет быковать и душить бизнес Каломойского, то приставленный "бодигард" вовремя сделает "контрольку" в пустую голову Зеленского..
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Це було давно, до того, як всі зрозуміли, що клоун сцикливий боягузливий дурак-лох-чувак-пасажир.
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Самый позорный президент Украины. Точка.
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Та мы уже поняли шо не боишься.
Ты ему как нищему электроэнергию по 50 коп на......Получи валерьич 300 лямов ежемесячной халявы.И валерьич вынужден как побирушка принимать эти копейки. А фуле! Не попрёшь же против преза.
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на фонє "янєлоха" вови януковічь виглядає досить пристойно.
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Дивно, його команда гівновозами черпає методи росії по спілкуванню граждан с Нелохом ( виставляючи одні й ті ж рожі учительок , якх за ним возять для фоток) , а не хоче вчитись на своїх помилках - невже таквірять що 73 відстоки українців складаються з отаких учітєлєй і "распятих девочєк -мальчіков-подростков із інтернета"?
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Старовинна японська казка про Добро і Зло.

" Пливе якось по річці на унітазі сцарєвіч Вофка та бомки на дупі б'є . Коли це на зустріч йому пливе величезна купа лайна Бєні Калашмойського . Геть з дороги, кричить йому сцарєвіч Вофка, а то я тебе з'їм . Ні, відповідає купа бєніного лайна, давай ти геть з дороги, а то я тебе з'їм. І перемогло Добро Зло. І з'їв сцарєвіч Вофка всю ту купу бєніного лайна. І поплив собі далі Вофка бомки на дупі бити.... "

- Ось така муйня, малята... 😕
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Група гастролерів - запам,ятаємо їх , вони скоро сюжети про" распятих мальчіков" отим бійцем Азову нам будуть демонмтрувати на дваждиговєнном каналі
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і мочу сдать не боїться, і на коліна перед кадировим, і прєзідєнт, і нє лох, і, взагалі, смєлий пацан.
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ЗЕЛЯ ТЕБЕ НАРОД ГОВОРИТ-ТЫ ЛОХ☺......сидел бы в с своем задрыпаном квартале и бабки потихоньку колотил а так вляпался в историю с зепрезиденством так что скоро твоим корешам по кварталу как и тебе останется давать концерты по птицефабрикам расеи как и лорак....😂
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