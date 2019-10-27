 Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь

Об этом он сказал в интервью The New Yorker, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).

"Давай так, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - цитирует издание слова Зеленского в разговорах с олигархами.

По словам президента, он совсем не переживает о том, что Коломойский может не пойти навстречу.

"Если телеканал (Коломойского. - Ред.) после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.

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