 Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь

Об этом он сказал в интервью The New Yorker, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).
"Давай так, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - цитирует издание слова Зеленского в разговорах с олигархами.
По словам президента, он совсем не переживает о том, что Коломойский может не пойти навстречу.
"Если телеканал (Коломойского. - Ред.) после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.
Ну потому, что-не лох.
- Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь
Коломойский:
- Маладца, Бубочка. Держи банан 🍌
...
Краще пиши ПЄСдун воно цензуру проходить
Тоталітаризм як такий в Україні (сподіваємось) не пройде. Це залізно. Що стосується не зовсім демократичних, але більш people-friendly моделей м'якого авторитаризму ("оксамитова диктатура", як сказав один з блогерів, проілюструвавши прикладом Петлюри та УНР)...
Власне думка: можна сприйняти та підтримати авторитарного лідера, якщо це принаймні розумний політик та харизматичний персонаж. Епічний такий гетьман - з відповідним іміджем... наприклад, а-ля Піночет (колоритний чувак у мілітарному outfit).
Але Зеля... Блть... Зеля - диктатор? Вождь? Йо-о-опт... І смішно, і гидко.
Теж мені "батько нації", матері його хиря
Ось я про це й кажу: щоб бути "піночетом" - треба бути суворою вівчаркою, а не оцим "тяф-тяф" ))))))))
(Тут сусідська дівчина щодня вигулює подібну lifeform, котра чи то пищить, чи нявчить... дівуля собачці - "Софи, скажи - Ав! Скажи - Ав!" Але "ав" щось не виходить )
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А почему восстанавливать Донбасс должны украинские олигархи ???
Не то чтоб я их сильно любил
но кто раздолбал / разграбил(россия) - тот пусть и восстанавливает
Зеленський у Золотому спілкувався і фотографувався з вчителями, які виступали за від'єднання ДонбасуПрезидент України Володимир Зеленський, вчора, 26 жовтня, спілкувався і фотографувався з вчителями, які в 2014 році виступали за від'єднання Донбасу.Про це повідомив громадський активіст та журналіст Дмитро Кухарчук у себе на сторінці Facebook.«Вчителі», з якими вчора Зеленський спілкувався в Золотому виявилися не просто ватою. Вони виступали за від'єднання в 2014, а їх родичі воюють на боці ворога», - написав він.Нагадаємо, Зеленський приїхав в Золоте поспілкуватися з ветеранами війни на Донбасі і заявив, що знає, що потрібно робити.
Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли Президенту Украины о своём желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!
Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра.
О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат.
Также ждём ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путём мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе.
Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР
Дурак, они же тебе ответку выкатят такую что обосрёшся по полной!!!
"Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи і ті його попросили відвести ЗСУ з Донбасу. Як уже цей цирк задовбав!"
користувач звернув увагу на вивіску школи. Разом з фото він виклав скріншот з Єдиного реєстру державних розслідувань, в якому йдеться про ліквідацію даного навчального закладу.
ги
Мародер и мертвечук.
Где у нас законы и Конституция?
как вы думаете для чего?!
а для того, что если Вова начнет быковать и душить бизнес Каломойского, то приставленный "бодигард" вовремя сделает "контрольку" в пустую голову Зеленского..
Ты ему как нищему электроэнергию по 50 коп на......Получи валерьич 300 лямов ежемесячной халявы.И валерьич вынужден как побирушка принимать эти копейки. А фуле! Не попрёшь же против преза.
" Пливе якось по річці на унітазі сцарєвіч Вофка та бомки на дупі б'є . Коли це на зустріч йому пливе величезна купа лайна Бєні Калашмойського . Геть з дороги, кричить йому сцарєвіч Вофка, а то я тебе з'їм . Ні, відповідає купа бєніного лайна, давай ти геть з дороги, а то я тебе з'їм. І перемогло Добро Зло. І з'їв сцарєвіч Вофка всю ту купу бєніного лайна. І поплив собі далі Вофка бомки на дупі бити.... "
- Ось така муйня, малята... 😕